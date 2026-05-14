हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ

Israel Hamas War : गाझामध्ये रक्ताचा सडा! हमासच्या इंटेलिजेंस चीफचा इस्रायली हल्ल्यात खात्मा, ७ ऑक्टोबरचा हिशोब चुकता?
Crimes by Hamas against Women and Children या अहवालात इस्रायली संघटनेने हमासच्या धक्कादायक कृत्यांचा खुलासा करण्यात आला आहे.यामध्ये सायलेन्स्ड नो मोर या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, ओलिस ठेवलेल्या महिला आणि पुरुषांचा केवळ छळ करण्यात आलेला नाही, तर त्यांच्यावर, त्यांच्या मृतदेहांवर लैंगिक अत्याचारही करण्यात आले आहे.
अहवालानुसार, ही हमासची ठरवून केलेली युद्धनीती आहेत. केवळ पीडितांनाच नाही, तर संपूर्ण इस्रायल समाजात दहशत निर्माण करण्याचा याचा हेतू होता. यासाठी लैंगिक हिंसाचार हे शस्त्र हमासने वापरले. सुमारे ४३० प्रत्यक्षदर्शनींने याची साक्ष दिली आहे. तसेच अहवालात फोटो-व्हिडिओंचाही समावेश आहे.
अहवालानुसार, हमासने ओलिसांवर १३ वेगवेगळ्या पद्धतीने छळ केला आहे. शीरीरिक विटंबना, सामूहिक अत्याचार आणि पीडितांच्या कुटुंबियांसमोरच त्यांचे हात-पाय तोडणे, हाताची बोटे कापणे अशा क्रूर कृत्यांचा समावेश आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे महिलांच्या मृत्यूनंतरही त्यांच्या शरीरिवर लैगिंक अत्याचार करण्यात आला होता असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
याशिवाय एका म्युझिक फेस्टिव्हलदरम्यान ३७० हून अधिक निरापराध लोकांची हत्या करण्यात आली. यामध्ये महिलांचीही निर्घृणपणे हत्या करुन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. अनेक पीडितांचा त्यांच्या कुटुंबियांसमोरच छळ करण्यास आता. ज्यामुळे त्यांना मानसिकदृष्ट्या कमकुवत करता येईल.
सध्या या अहवालाने जगभरात खळबळ उडाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हमाची ही कृत्ये वॉर क्राईम आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांची आहेत. हमासने आंतरराष्ट्रीय मानवी अधिकारांच्या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे.
या अहवालानंतर इस्रायलच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ०७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यातील आरोपींसाठी एक विशेष कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. या अंतर्गत इस्रायली ओलिस, जनतेवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांवर स्वतंत्र आणि तातडीची सुनावणी केली जाणार. तसेच त्यांना कठोरातली कठोर शिक्षा दिली जाईल असे इस्रायलने म्हटले आहे. सध्या या अहवालाने हमासच्या कृत्यांच्या जगभरात पर्दाफाश केला आहे.
