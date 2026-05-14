हमासचा अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ

Hamas Hostages Torture Report : इस्रायलच्या एका संघटनेने हमासच्या धक्कादायक अमानवीय कृत्यांचा खळबळजनक खुलासा केला आहे. यानुसार, हमासने ओलिस ठेवलेल्यांचा शीरीरिक छळ, विटंबना अशा क्रूर कृत्यांचा समावेश आहे.

Updated On: May 14, 2026 | 12:30 PM
हमासच्या अमानवीय चेहरा! बंधक महिलांच्या मृतदेहांवरही लैंगिक छळ? इस्रायली रिपोर्टने खळबळ (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

Israel Report on Hamas Hostages Torure : जेरुसलेम/तेस अवीव : पॅलेस्टिनी संघटना हमाचा अत्यंत क्रूर अमानवीय चेहरा समोर आला आहे. एका इस्रायली संगटनेने प्रकाशित केलेल्या अहवालानुसार, हमासने इस्रायली ओलिसांवर लैंगिक अत्याचार, शारीरिक छळ केल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे. या अहवालामुळे जगभरात खळबळ उडाली आहे. नेमकं काय आहे या अहवालात जाणून घेऊयात.

लैंगिक छळ एक नियोजित रणनीती

Crimes by Hamas against Women and Children या अहवालात इस्रायली संघटनेने हमासच्या धक्कादायक कृत्यांचा खुलासा करण्यात आला आहे.यामध्ये सायलेन्स्ड नो मोर या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे की, ओलिस ठेवलेल्या महिला आणि पुरुषांचा केवळ छळ करण्यात आलेला नाही, तर त्यांच्यावर, त्यांच्या मृतदेहांवर लैंगिक अत्याचारही करण्यात आले आहे.

अहवालानुसार, ही हमासची ठरवून केलेली युद्धनीती आहेत. केवळ पीडितांनाच नाही, तर संपूर्ण इस्रायल समाजात दहशत निर्माण करण्याचा याचा हेतू होता. यासाठी लैंगिक हिंसाचार हे शस्त्र हमासने वापरले. सुमारे ४३० प्रत्यक्षदर्शनींने याची साक्ष दिली आहे. तसेच अहवालात फोटो-व्हिडिओंचाही समावेश आहे.

अत्याचाराचे भीषण स्वरुप

अहवालानुसार, हमासने ओलिसांवर १३ वेगवेगळ्या पद्धतीने छळ केला आहे. शीरीरिक विटंबना, सामूहिक अत्याचार आणि पीडितांच्या कुटुंबियांसमोरच त्यांचे हात-पाय तोडणे, हाताची बोटे कापणे अशा क्रूर कृत्यांचा समावेश आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे महिलांच्या मृत्यूनंतरही त्यांच्या शरीरिवर लैगिंक अत्याचार करण्यात आला होता असे अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.

याशिवाय एका म्युझिक फेस्टिव्हलदरम्यान ३७० हून अधिक निरापराध लोकांची हत्या करण्यात आली. यामध्ये महिलांचीही निर्घृणपणे हत्या करुन तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करण्यात आला. अनेक पीडितांचा त्यांच्या कुटुंबियांसमोरच छळ करण्यास आता. ज्यामुळे त्यांना मानसिकदृष्ट्या कमकुवत करता येईल.

आंतरराष्ट्रीय कायद्यांचे उल्लंघन

सध्या या अहवालाने जगभरात खळबळ उडाली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, हमाची ही कृत्ये वॉर क्राईम आणि मानवतेविरुद्धच्या गुन्ह्यांची आहेत. हमासने आंतरराष्ट्रीय मानवी अधिकारांच्या कायद्याचे उल्लंघन केले आहे.

इस्रायल सरकारचा मोठा निर्णय

या अहवालानंतर इस्रायलच्या सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. ०७ ऑक्टोबरच्या हल्ल्यातील आरोपींसाठी एक विशेष कायदा मंजूर करण्यात आला आहे. या अंतर्गत इस्रायली ओलिस, जनतेवर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्यांवर स्वतंत्र आणि तातडीची सुनावणी केली जाणार. तसेच त्यांना कठोरातली कठोर शिक्षा दिली जाईल असे इस्रायलने म्हटले आहे. सध्या या अहवालाने हमासच्या कृत्यांच्या जगभरात पर्दाफाश केला आहे.

'व्हीआयपीं'च्या पुणे दौऱ्याचा ताफा आता निम्म्यावर! पोलिस आयुक्तांचा मोठा निर्णय

May 15, 2026 | 12:30 AM

IPL 2026 चा थरार! वर्माचा विजयी 'तिलक'; पलटणकडून PBKS चा पंचनामा, किंग्जचे टेंशन वाढले

May 14, 2026 | 11:25 PM

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

May 14, 2026 | 11:02 PM

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

May 14, 2026 | 10:56 PM

"… संस्था सुरु करण्यास परवानगी दिली जाणार नाही"; नेमके काय म्हणाले CM Devendra Fadnavis?

May 14, 2026 | 10:33 PM

Tata Motors कडून मोठी घोषणा! भारतात पहिली flex fuel कार करणार लॉन्च

May 14, 2026 | 10:11 PM

Auto News: 1380 किमीची तुफानी रेंज, 3 चाकांवरही चालू शकणार 'ही' कार, Advanced फिचर्स पाहून डोळेच विस्फारतील

May 14, 2026 | 10:04 PM

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

May 14, 2026 | 08:28 PM

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 08:13 PM

Panvel News : पावसाळापूर्व कामांवर महापौर नितीन पाटील यांची करडी नजर

May 14, 2026 | 08:05 PM

NEET Exam Scam : एजंट्स, लाखोंचे व्यवहार आणि मेडिकल विद्यार्थ्यांचं रॅकेट! A टू Z अपडेट

May 14, 2026 | 08:01 PM

Navi Mumbai APMC: रासायनिक आंब्यांविरोधात प्रशासनाचा बडगा; व्यापाऱ्यांमध्ये खळबळ

May 14, 2026 | 04:01 PM

Sambhajinagar : वाळूज मधील संतप्त महिलांचा MIDC कार्यालयात ठिय्या, पाण्यासाठी वणवण

May 14, 2026 | 03:58 PM

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM

