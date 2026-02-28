Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Holi 2026 Traditions Behind Celebrating Holi Festival In Various States

Holi 2026: होळीचा सण विविध राज्यात साजरा करण्यामागील काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

होळी हा रंगाचा, मांगल्याचा, आनंदाचा सण समजला जातो. संपूर्ण भारतात हा सण मोठया उत्साहात साजरा केला जातो. प्रांतानुसार, राज्यानुसार त्यात सांस्कृतिक वैविध्यही आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • होळीचा सण मोठ्या उत्साहात साजरा करणे
  • विविध राज्यात साजरा करण्यामागील परंपरा
  • विविध राज्यात होळी कशी साजरी केली जाते
 

भारतीय मन निसर्गत:च उत्सवांचा आणि परंपरांचा आदर करणारे आहे. निसर्गाच्या सान्निध्यात आणि कृषीशी संबंधित जीवनशैलीत पोसल्या गेलेल्या भारतीय समाजमनाला निसर्गाचा सोहळा साजरा करावासा वाटला तर त्यात नवल ते काय! हुताशनी पौर्णिमा अर्थात होळीचा सणही याला अपवाद नाही. विविध राज्यात होळीचा सण कसा साजरा केला जातो, जाणून घ्या

बंगाल

बंगाल प्रांतात गौडीय वैष्णव उत्सव म्हणून होळीचे महत्त्व अविवाद्य आहे. भगवान कृष्ण आणि होळी यांचा एक अविभाज्य संबंध भारतीय संस्कृतीत मान्यता पावलेला आहे. उत्तर भारतातील वृंदावन, मथुरा या ठिकाणी कृष्ण मंदिरांमध्ये होळीचा सण उत्साहाने आणि पारंपरिक पध्दतीने साजरा केला जातो. नंदगावहून आलेले पुरुष स्वत:ला गोपजन असे संबोधतात आणि स्त्रिया या गोपी असल्याचे मानले जाते.

Holika Dahan 2026: होलिका दहनेच्या राखेचा करा ‘हा’ छोटासा उपाय, वास्तूदोष होईल दूर

बरसाना

बरसाना येथील श्रीजी मंदिरातील ‘लाठमार होळी’ प्रसिद्ध आहे. हातात रंगीत लाकडी लाठया घेतलेल्या महिला पुरुषांना लाठीने मारतात आणि पुरुष स्वत:चा बचाव करण्याचा प्रयत्न करतात, असा एक सोहळा होतो. रंगांची उधळण करीत स्त्रिया आणि पुरुष एकत्र नृत्य करतात.

बलराम मंदिर परिसरातही रंगांची उधळण केली जाते. राधावल्लभ मंदिरात राधा आणि कृष्ण यांचा विवाह साजरा करून होळीचा आनंद वाढविला जातो. लोकगीते म्हणत लोकनृत्याचा आनंद घेत उत्तर भारतीय भक्त होळीचा आनंद लुटतात.

दक्षिण भारतात मात्र भगवान शंकराने कामदेव मदनाला दिलेल्या शापाचा संदर्भ होळीशी जोडला गेला आहे. बंगाल आणि ओडिशामध्ये या काळात ‘दोलोत्सव’ साजरा केला जातो.

गोवा

गोव्यामधील मंदिरांमध्ये होळी पौर्णिमेनिमित्त देवांची पालखी निघते. महाराष्ट्राच्या कोकण प्रांतामध्ये शिमगोत्सव हा महत्त्वाचा सण आहे. ग्रामदेवतेची पालखी, शिमग्याची पारंपरिक सोंगे यांचे विशेष मानाचे स्थान कोकणच्या भूमीत रुजलेले अनुभवायला मिळते. महाराष्ट्रात होळीला पुरणपोळीचा नैवेद्य दाखविला जातो. होळीला नारळ अर्पण करून तो खरपूस भाजलेला नारळ प्रसाद म्हणून स्वीकारला जातो. महिला होळीची पूजा करतात, तिला प्रदक्षिणा घालतात. काही कुटुंबात होळीच्या दिवशी घरातील देवघरासमोर छोटीशी होळी प्रज्वलित करण्याचीही पद्धत आहे.

Baglamukhi Devi: कोर्ट-कचेरीतील अडथळे दूर करणारी शक्ती, बगलामुखी देवीचे काय आहे महत्त्व जाणून घ्या

मणिपूरमध्येही होळीचा सण उत्साहाने साजरा केला जातो

उत्तर भारतातही होळी आणि रंगपंचमीचा सण आनंदाने साजरा केला जातो. कामानिमित्त कुटुंबापासून लांब असलेली मंडळी आवर्जून होळीला येतात. मिठाई भेट दिली जाते. आवर्जून पांढरे कपडे घालून एकमेकांवर रंगांची उधळण केली जाते. नृत्याचा आनंद घेतला जातो.

एकूणच माणसाच्या शरीर मनाला उल्लसित करणारा, वसंत ॠतूचे स्वागत करणारा, वाईट विचारांची आणि प्रवृत्तींची राखरांगोळी करायला शिकविणारा होळीचा सण! देशातील विविध भागातही आनंदाने साजरा केला जातो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: होळी साजरी करण्यामागील प्रमुख पौराणिक कथा कोणती?

    Ans: होळीमागे भक्त प्रल्हाद आणि होलिका यांची कथा प्रचलित आहे. वाईट प्रवृत्तींचा नाश आणि भक्तीचा विजय याचे प्रतीक म्हणून होलिका दहन केले जाते.

  • Que: उत्तर भारतात होळीला विशेष महत्त्व का आहे?

    Ans: मथुरा आणि वृंदावन येथे भगवान श्रीकृष्णाशी होळीचा संबंध जोडला जातो. येथे रंगोत्सव, फुलांची होळी आणि लाठमार होळी अशा पारंपरिक पद्धतीने सण साजरा केला जातो.

  • Que: महाराष्ट्रात होळी कोणत्या परंपरेनुसार साजरी केली जाते?

    Ans: महाराष्ट्रामध्ये होळी पौर्णिमेला होलिका दहन करून दुसऱ्या दिवशी रंगपंचमी साजरी केली जाते. कोकणात शिमगोत्सव, ग्रामदेवतेच्या पालख्या आणि पारंपरिक सोंगे ही खास वैशिष्ट्ये आहेत.

Web Title: Holi 2026 traditions behind celebrating holi festival in various states

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Holika Dahan 2026: होलिका दहनेच्या राखेचा करा ‘हा’ छोटासा उपाय, वास्तूदोष होईल दूर
1

Holika Dahan 2026: होलिका दहनेच्या राखेचा करा ‘हा’ छोटासा उपाय, वास्तूदोष होईल दूर

Baglamukhi Devi: कोर्ट-कचेरीतील अडथळे दूर करणारी शक्ती, बगलामुखी देवीचे काय आहे महत्त्व जाणून घ्या
2

Baglamukhi Devi: कोर्ट-कचेरीतील अडथळे दूर करणारी शक्ती, बगलामुखी देवीचे काय आहे महत्त्व जाणून घ्या

Holi 2026: सुख-समृद्धीसाठी होळीला तुमच्या राशीनुसार निवडा कपड्यांचा रंग, नशिबाची मिळेल साथ
3

Holi 2026: सुख-समृद्धीसाठी होळीला तुमच्या राशीनुसार निवडा कपड्यांचा रंग, नशिबाची मिळेल साथ

Yuti Drishti Yog: सूर्य-शनि योगामुळे या राशीच्या लोकांनी आर्थिक आणि करिअरमध्ये घ्यावी विशेष काळजी
4

Yuti Drishti Yog: सूर्य-शनि योगामुळे या राशीच्या लोकांनी आर्थिक आणि करिअरमध्ये घ्यावी विशेष काळजी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Holi 2026: होळीचा सण विविध राज्यात साजरा करण्यामागील काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Holi 2026: होळीचा सण विविध राज्यात साजरा करण्यामागील काय आहे परंपरा, जाणून घ्या

Feb 28, 2026 | 03:40 PM
पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कारला सार्वधिक पसंती, जाणून घ्या

पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कारला सार्वधिक पसंती, जाणून घ्या

Feb 28, 2026 | 03:38 PM
Chandrapur: चंद्रपूर-यवतमाळ सीमेवरील पैनगंगा नदीच्या घाटावर अद्याप पूल नाही; ग्रामस्थांना जीव मुठीत धरून प्रवास

Chandrapur: चंद्रपूर-यवतमाळ सीमेवरील पैनगंगा नदीच्या घाटावर अद्याप पूल नाही; ग्रामस्थांना जीव मुठीत धरून प्रवास

Feb 28, 2026 | 03:38 PM
सत्तेचा ताबा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चार जण ‘सक्रिय’; विलास लवंडेंचा निशाणा

सत्तेचा ताबा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चार जण ‘सक्रिय’; विलास लवंडेंचा निशाणा

Feb 28, 2026 | 03:30 PM
Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

Feb 28, 2026 | 03:30 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…

Feb 28, 2026 | 03:23 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM