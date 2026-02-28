Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Automobile »
  • Competition With Petrol And Diesel These Electric Cars Became Popular In January

पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कारला सार्वधिक पसंती, जाणून घ्या

जानेवारी २०२६ मध्ये इलेक्ट्रिक कारला सार्वाधिक मागणी मिळाली आहे. टाटा नेक्सन ईव्ही ३,०९८ युनिट्ससह पहिल्या क्रमांकावर होती. एमजी विंडसर दुसऱ्या क्रमांकावर, त्यानंतर टाटा हॅरियर ईव्ही तिसऱ्या क्रमांकावर आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 03:38 PM
पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कार बनल्या पसंती, जाणून घ्या

पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कार बनल्या पसंती, जाणून घ्या

Follow Us:
Follow Us:

भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. वाढत्या इंधनाच्या किमती, कमी चालण्याचा खर्च आणि पर्यावरणीय जागरूकता यामुळे ईव्ही ग्राहकांची पसंतीची निवड बनली आहे. जानेवारी २०२६ च्या विक्री अहवालातून असे दिसून आले आहे की भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी सतत वाढत आहे. या महिन्याच्या टॉप ५ बेस्टसेलिंग ईव्ही यादीत अनेक प्रमुख नावे आहेत.

टाटा नेक्सन ईव्ही

टाटा नेक्सन ईव्ही यादीत अव्वल स्थानावर होती. जानेवारी २०२६ मध्ये, तिने ३,०९८ युनिट्स विकल्या, ज्यामुळे ती महिन्यातील नंबर वन इलेक्ट्रिक कार बनली. त्याची मजबूत श्रेणी, मजबूत बिल्ड गुणवत्ता आणि वैशिष्ट्यांनी भरलेली केबिन ही तिच्या यशाची प्रमुख कारणे आहेत. टाटा नेक्सॉन ईव्हीची किंमत ₹१२.४९ लाख पासून सुरू होते, तर टॉप मॉडेलची किंमत ₹१७.४९ लाख आहे. नेक्सॉन ईव्ही १३ प्रकारांमध्ये येते.

TVS Orbiter की Bajaj Chetak C2501? कोणता इलेक्ट्रिक स्कूटर तुमच्या बजेटमध्ये बसतो फिट?

एमजी विंडसर ईव्ही

एमजी विंडसर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, २,५६७ ग्राहकांनी ते खरेदी केले आहे. हे मॉडेल फॅमिली कार खरेदीदारांमध्ये वेगाने लोकप्रिय होत आहे, विशेषतः त्याच्या प्रशस्त केबिन आणि व्यावहारिक डिझाइनमुळे. एमजी विंडसर ईव्हीची भारतातील एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹१३.५० लाख ते ₹१३.९९ लाख (बॅटरीसह) पासून सुरू होते, तर त्याचे टॉप मॉडेल ₹१८.५० लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत जाते.ते तीन प्रकारांमध्ये येते.

टाटा हॅरियर ईव्ही

टाटा हॅरियर ईव्हीने तिसरे स्थान पटकावले. मोठ्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही विभागात ती एक मजबूत स्पर्धक म्हणून उदयास आली आहे. जानेवारीमध्ये १,९९५ युनिट्सची विक्री नोंदवण्यात आली, जी तिची वाढती लोकप्रियता दर्शवते. जून २०२५ मध्ये भारतात टाटा हॅरियर ईव्ही लाँच करण्यात आली होती, ज्याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹२१.४९ लाख होती. ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही प्रीमियम फीचर्स आणि ४×४ (एडब्ल्यूडी) क्षमतासह येते आणि तिच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत सुमारे ₹३० लाख ते ₹३२ लाख (एक्स-शोरूम) असण्याची अपेक्षा आहे.

महिंद्रा एक्सईव्ही ९ई

जानेवारी २०२६ मध्ये १,९४५ युनिट्स विकल्या गेल्याने महिंद्रा एक्सईव्ही ९ई चौथ्या क्रमांकावर आली. महिंद्राची इलेक्ट्रिक एसयूव्ही तिच्या स्टाइल आणि कामगिरीने ग्राहकांना आकर्षित करत आहे. महिंद्रा एक्सईव्ही ९ई ची सुरुवात ₹२१.९० लाख पासून होते, तर टॉप मॉडेलची किंमत ₹३१.२५ लाख आहे. XEV ९ई १५ प्रकारांमध्ये येते.

टाटा टियागो ईव्ही

१,२२३ युनिट्स विकल्या गेल्याने टाटा टियागो ईव्ही पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्याची परवडणारी किंमत आणि शहराच्या वापरासाठी योग्य आकार यामुळे ती एंट्री-लेव्हल ईव्ही खरेदीदारांमध्ये लोकप्रिय होते. टाटा टियागो ईव्हीची सुरुवातीची किंमत ₹७.९९ लाख पासून आहे, तर टॉप मॉडेलची किंमत ₹११.१४ लाख आहे. टियागो ईव्ही चार प्रकारांमध्ये येते.

Maruti e Vitara vs Creta Electric: कोणत्या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमध्ये किती दम? जाणून घ्या फरक

Web Title: Competition with petrol and diesel these electric cars became popular in january

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 03:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मेक इन इंडिया’साठी पुढाकार! पुण्यातील चाकण प्लांटमधून स्कोडाची ‘ही’ कार जागतिक बाजारपेठेत झेपावणार
1

‘मेक इन इंडिया’साठी पुढाकार! पुण्यातील चाकण प्लांटमधून स्कोडाची ‘ही’ कार जागतिक बाजारपेठेत झेपावणार

अवघ्या 6 सेकंदात 0-100 kmph स्पीड! दमदार पॉवरसह MINI Cooper S Victory Edition ची प्रि-बुकिंग सुरू
2

अवघ्या 6 सेकंदात 0-100 kmph स्पीड! दमदार पॉवरसह MINI Cooper S Victory Edition ची प्रि-बुकिंग सुरू

149 लक्झरी कार परत बोलवा! Mercedes-Benz ने उडवली ग्राहकांची झोप; आता काय करावे?
3

149 लक्झरी कार परत बोलवा! Mercedes-Benz ने उडवली ग्राहकांची झोप; आता काय करावे?

ई-स्कूटर खरेदी करण्याची हीच संधी! Suzuki E Access वर मिळतेय हजारो रुपयांची सूट
4

ई-स्कूटर खरेदी करण्याची हीच संधी! Suzuki E Access वर मिळतेय हजारो रुपयांची सूट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कारला सार्वधिक पसंती, जाणून घ्या

पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कारला सार्वधिक पसंती, जाणून घ्या

Feb 28, 2026 | 03:38 PM
Chandrapur: चंद्रपूर-यवतमाळ सीमेवरील पैनगंगा नदीच्या घाटावर अद्याप पूल नाही; ग्रामस्थांना जीव मुठीत धरून प्रवास

Chandrapur: चंद्रपूर-यवतमाळ सीमेवरील पैनगंगा नदीच्या घाटावर अद्याप पूल नाही; ग्रामस्थांना जीव मुठीत धरून प्रवास

Feb 28, 2026 | 03:38 PM
सत्तेचा ताबा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चार जण ‘सक्रिय’; विलास लवंडेंचा निशाणा

सत्तेचा ताबा घेण्यासाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये चार जण ‘सक्रिय’; विलास लवंडेंचा निशाणा

Feb 28, 2026 | 03:30 PM
Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

Feb 28, 2026 | 03:30 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…

Feb 28, 2026 | 03:23 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM