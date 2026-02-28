पेट्रोल आणि डिझेलशी स्पर्धा! जानेवारीमध्ये या इलेक्ट्रिक कारला सार्वधिक पसंती, जाणून घ्या

भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी झपाट्याने वाढत आहे. वाढत्या इंधनाच्या किमती, कमी चालण्याचा खर्च आणि पर्यावरणीय जागरूकता यामुळे ईव्ही ग्राहकांची पसंतीची निवड बनली आहे. जानेवारी २०२६ च्या विक्री अहवालातून असे दिसून आले आहे की भारतीय बाजारपेठेत इलेक्ट्रिक वाहनांची मागणी सतत वाढत आहे. या महिन्याच्या टॉप ५ बेस्टसेलिंग ईव्ही यादीत अनेक प्रमुख नावे आहेत.
टाटा नेक्सन ईव्ही यादीत अव्वल स्थानावर होती. जानेवारी २०२६ मध्ये, तिने ३,०९८ युनिट्स विकल्या, ज्यामुळे ती महिन्यातील नंबर वन इलेक्ट्रिक कार बनली. त्याची मजबूत श्रेणी, मजबूत बिल्ड गुणवत्ता आणि वैशिष्ट्यांनी भरलेली केबिन ही तिच्या यशाची प्रमुख कारणे आहेत. टाटा नेक्सॉन ईव्हीची किंमत ₹१२.४९ लाख पासून सुरू होते, तर टॉप मॉडेलची किंमत ₹१७.४९ लाख आहे. नेक्सॉन ईव्ही १३ प्रकारांमध्ये येते.
एमजी विंडसर दुसऱ्या क्रमांकावर आहे, २,५६७ ग्राहकांनी ते खरेदी केले आहे. हे मॉडेल फॅमिली कार खरेदीदारांमध्ये वेगाने लोकप्रिय होत आहे, विशेषतः त्याच्या प्रशस्त केबिन आणि व्यावहारिक डिझाइनमुळे. एमजी विंडसर ईव्हीची भारतातील एक्स-शोरूम किंमत सुमारे ₹१३.५० लाख ते ₹१३.९९ लाख (बॅटरीसह) पासून सुरू होते, तर त्याचे टॉप मॉडेल ₹१८.५० लाख (एक्स-शोरूम) पर्यंत जाते.ते तीन प्रकारांमध्ये येते.
टाटा हॅरियर ईव्हीने तिसरे स्थान पटकावले. मोठ्या इलेक्ट्रिक एसयूव्ही विभागात ती एक मजबूत स्पर्धक म्हणून उदयास आली आहे. जानेवारीमध्ये १,९९५ युनिट्सची विक्री नोंदवण्यात आली, जी तिची वाढती लोकप्रियता दर्शवते. जून २०२५ मध्ये भारतात टाटा हॅरियर ईव्ही लाँच करण्यात आली होती, ज्याची सुरुवातीची एक्स-शोरूम किंमत ₹२१.४९ लाख होती. ही इलेक्ट्रिक एसयूव्ही प्रीमियम फीचर्स आणि ४×४ (एडब्ल्यूडी) क्षमतासह येते आणि तिच्या टॉप व्हेरिएंटची किंमत सुमारे ₹३० लाख ते ₹३२ लाख (एक्स-शोरूम) असण्याची अपेक्षा आहे.
जानेवारी २०२६ मध्ये १,९४५ युनिट्स विकल्या गेल्याने महिंद्रा एक्सईव्ही ९ई चौथ्या क्रमांकावर आली. महिंद्राची इलेक्ट्रिक एसयूव्ही तिच्या स्टाइल आणि कामगिरीने ग्राहकांना आकर्षित करत आहे. महिंद्रा एक्सईव्ही ९ई ची सुरुवात ₹२१.९० लाख पासून होते, तर टॉप मॉडेलची किंमत ₹३१.२५ लाख आहे. XEV ९ई १५ प्रकारांमध्ये येते.
१,२२३ युनिट्स विकल्या गेल्याने टाटा टियागो ईव्ही पाचव्या क्रमांकावर आहे. त्याची परवडणारी किंमत आणि शहराच्या वापरासाठी योग्य आकार यामुळे ती एंट्री-लेव्हल ईव्ही खरेदीदारांमध्ये लोकप्रिय होते. टाटा टियागो ईव्हीची सुरुवातीची किंमत ₹७.९९ लाख पासून आहे, तर टॉप मॉडेलची किंमत ₹११.१४ लाख आहे. टियागो ईव्ही चार प्रकारांमध्ये येते.