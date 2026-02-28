Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

"Hello Bachchon" या नवीन वेब सिरीजचा ट्रेलर रिलीज झाला असून ही नवीन टीव्हीएफ वेब सिरीज कधी आणि कुठे प्रदर्शित होणार आहे ते जाणून घ्या.

Updated On: Feb 28, 2026 | 03:30 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

फिजिक्सवाला अलख पांडे यांच्या जीवनावर आधारित “Hello Bachchon” या नवीन वेब सिरीजचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. विनीत कुमार सिंग यांची मुख्य भूमिका असलेला हा २.२५ मिनिटांचा व्हिडिओ खरोखरच थक्क करणारा आहे.

“जेव्हा एखादा माणूस गरिबीच्या गर्तेतून बाहेर पडतो, तेव्हा तो इतर पाच जणांना सोबत घेऊन जातो. पण त्याआधी, त्या पाच जणांना त्याला पुढे ढकलावे लागते.” लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर-शिक्षक फिजिक्सवाला यांच्यावर आधारित “Hello Bachchon ” या मालिकेचा ट्रेलर या हृदयस्पर्शी ओळीने सुरू होतो. या टीव्हीएफ आणि नेटफ्लिक्स वेब सिरीजमध्ये विनीत कुमार सिंग मुख्य भूमिका साकारत आहेत. तो फिजिक्सवाला यांच्या प्रवासाचे मार्मिक आणि प्रेरणादायी पद्धतीने चित्रण करतो. जवळजवळ अडीच मिनिटांच्या या ट्रेलरमधील कथा केवळ अभियंते, डॉक्टर आणि वर्ग बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुलांबद्दल नाही. ही एका चळवळीची कथा आहे ज्याने कोविड महामारीच्या काळात देशातील शिक्षणाची दिशा आणि स्थिती बदलली. ही सामाजिक आणि कौटुंबिक दबावांची कथा आहे ज्यामुळे मुलाला अपेक्षांच्या ओझ्याखाली त्यांचे बालपण गमवावे लागते.

फिजिक्सवाला म्हणून ओळखले जाणारे अलख पांडे त्यांच्या व्हिडिओंमध्ये “Hello Bachchon” ने विद्यार्थ्यांचे स्वागत करतात. या मालिकेचे नाव त्यांच्या नावावर आहे. ते असे व्यक्ती होते ज्यांनी केवळ शिक्षणासाठी वर्ग सुरू केले नाहीत तर एक चळवळ देखील सुरू केली. एक असा आवाज जो वर्गाच्या पलीकडे गेला आणि भारतातील विद्यार्थ्यांच्या घरांमध्ये आणि हृदयात पोहोचला.


रोहित शेट्टी गोळीबार प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय कनेक्शन, ‘या’ देशातून मिळत होता निधी, गुन्हे शाखेचा दावा

“Hello Bachchon” चा ट्रेलर आपल्याला भूतकाळात घेऊन जातो. तो वास्तविक जीवनातील प्रशिक्षक, फिजिक्सवाला यांचा प्रवास दाखवतो. ट्रेलरमध्ये एका प्रशिक्षकाच्या सुरुवातीचे वर्णन केले आहे ज्याने सर्वात गरीब मुलांना आणि लोकांमध्ये आशा निर्माण केली. तो कोविड-१९ दरम्यान आणि नंतर एक लोकप्रिय शिक्षक बनला आणि प्रसिद्धी मिळवण्यापूर्वीच्या काळ्या काळात त्याने केलेल्या संघर्षांचे वर्णन देखील केले आहे.

‘वो घडी आ गई है’; तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादव यांची नवी इनिंग सुरू

ही कथा एका छोट्या वर्गात सुरू होते आणि देशभरातील शहरे, गावे आणि गल्लीबोळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचते. ट्रेलरमध्ये, या विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागणारे विविध वास्तव आपण पाहू शकतो. एक मुलगा आर्थिक अडचणींशी झुंजतो, एक लहान मुलगी तिच्या शिक्षणात अडथळा आणू शकणाऱ्या अपेक्षांना तोंड देते आणि एक मुलगा घराची जबाबदारी पेलण्यासाठी क्रिकेटची आपली आवड बाजूला ठेवतो. आपल्याला हे समजते की शिक्षण हा काही लोकांसाठी राखीव असलेला विशेषाधिकार नाही, तर जीवनाचा मार्ग बदलू शकणारा हक्क आहे.

‘Hello Bachchon’ रिलीज तारीख, ओटीटीवर कधी आणि कुठे पाहायचे
टीव्हीएफचा ‘Hello Bachchon’, जो देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर एक शक्तिशाली मालिका आहे, ‘कोटा फॅक्टरी’ आणि ‘अ‍ॅस्पिरंट्स’, पुढील महिन्यात ६ मार्च २०२६ रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होईल.

“हॅलो बच्चो” मधील कलाकार
प्रतिश मेहता दिग्दर्शित, “हॅलो बच्चो” मध्ये विनीत कुमार सिंग, विक्रम कोचर आणि गिरिजा ओक गोडबोले हे देखील मुख्य भूमिकेत आहेत. त्यांच्याशिवाय सतेंद्र सोनी, सोनू कुमार यादव, अंशुल डोगरा, समता सुदेखा, वरुण बुद्धदेव आणि नमन जैन विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेत आहेत.

Web Title: Hello bacchon trailer released vineet kumar singh to portray alakh pandey

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 28, 2026 | 03:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

दोन कुटुंबं, एक गोंधळ आणि भरपूर धमाल! ललित प्रभाकरच्या ‘सुपर डुपर’चा टीझर चर्चेत
1

दोन कुटुंबं, एक गोंधळ आणि भरपूर धमाल! ललित प्रभाकरच्या ‘सुपर डुपर’चा टीझर चर्चेत

‘वो घडी आ गई है’; तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादव यांची नवी इनिंग सुरू
2

‘वो घडी आ गई है’; तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादव यांची नवी इनिंग सुरू

The Kerala Story Box Office Collection: वादानंतर अखेर ‘द केरळ स्टोरी २’ प्रदर्शित, पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई
3

The Kerala Story Box Office Collection: वादानंतर अखेर ‘द केरळ स्टोरी २’ प्रदर्शित, पहिल्याच दिवशी बॉक्स ऑफिसवर जोरदार कमाई

Sankalp Promo: नाना पाटेकरांचं OTT वर पदार्पण, पहिल्या वेबसीरीजमध्ये दिसला आक्रमक अंदाज, पाहा कुठे होणार प्रदर्शित
4

Sankalp Promo: नाना पाटेकरांचं OTT वर पदार्पण, पहिल्या वेबसीरीजमध्ये दिसला आक्रमक अंदाज, पाहा कुठे होणार प्रदर्शित

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

Feb 28, 2026 | 03:30 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM
केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…

केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी महत्त्वाची बातमी! ८ व्या वेतन आयोगामध्ये बदलणार ‘ही’ योजना; जाणून घ्या…

Feb 28, 2026 | 03:23 PM
THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

THANE : रोहित पवारांनी अजित पवारांच्या अपघाताचे राजकारण करू नये – आनंद परांजपे

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Alphonso Mango: कोकणचा ‘राजा’ नैसर्गिक संकटात; मोहोराला बुरशी अन्…; हवामानाचा फटका

Alphonso Mango: कोकणचा ‘राजा’ नैसर्गिक संकटात; मोहोराला बुरशी अन्…; हवामानाचा फटका

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Iran vs USA Conflict 2026: इराणचा प्रतिहल्ला! बहरीन आणि युएईमधील अमेरिकन तळांवर डागली क्षेपणास्त्र

Iran vs USA Conflict 2026: इराणचा प्रतिहल्ला! बहरीन आणि युएईमधील अमेरिकन तळांवर डागली क्षेपणास्त्र

Feb 28, 2026 | 03:22 PM
Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

Iran-Israel War: इराणचा ‘अणु’ माज उतरवणार? ‘असे’ आहे इस्रायल-अमेरिकेचे ‘Operation Epic Fury’; पाहा युद्धाचा भीषण चेहरा

Feb 28, 2026 | 03:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Chhatrapati Sambhajinagar : पोलीस दलात घुमला ‘रामकृष्ण हरी’चा गजर; ग्रंथदिंडीने सजला मराठी दिन

Feb 27, 2026 | 07:38 PM
Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Gondia : गोंदियाजवळ कटंगी येथे ‘मुलं चोरणारी टोळी’ची अफवा, परिसरात खळबळ

Feb 27, 2026 | 07:29 PM
Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Sangli News : कॉलेजमधून मराठी विषय गायब? मनसेचा संताप; सांगलीत सह्यांची मोहीम

Feb 27, 2026 | 07:18 PM
Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Latur News : सिद्धेश्वर-रत्नेश्वर यात्रेत भरलं श्वान प्रदर्शन; 82 श्वान आणि 14अश्वांचा सहभाग

Feb 27, 2026 | 06:46 PM
Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Thane News : महापालिकेच्या पहिल्या महासभेत गदारोळ; भाजप आक्रमक

Feb 27, 2026 | 06:26 PM
Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Chiplyn News : गुहागरला जिल्हा परिषद अध्यक्षपदाची संधी मिळाल्यास तो जनतेचा सन्मान – नेत्रा ठाकूर

Feb 27, 2026 | 06:18 PM
Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Sanjay Raut : महाराष्ट्रावर हिंदीची सक्ती करू नये

Feb 27, 2026 | 03:06 PM