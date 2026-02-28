Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

फिजिक्सवाला अलख पांडे यांच्या जीवनावर आधारित “Hello Bachchon” या नवीन वेब सिरीजचा ट्रेलर रिलीज झाला आहे. विनीत कुमार सिंग यांची मुख्य भूमिका असलेला हा २.२५ मिनिटांचा व्हिडिओ खरोखरच थक्क करणारा आहे.
“जेव्हा एखादा माणूस गरिबीच्या गर्तेतून बाहेर पडतो, तेव्हा तो इतर पाच जणांना सोबत घेऊन जातो. पण त्याआधी, त्या पाच जणांना त्याला पुढे ढकलावे लागते.” लोकप्रिय सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर-शिक्षक फिजिक्सवाला यांच्यावर आधारित “Hello Bachchon ” या मालिकेचा ट्रेलर या हृदयस्पर्शी ओळीने सुरू होतो. या टीव्हीएफ आणि नेटफ्लिक्स वेब सिरीजमध्ये विनीत कुमार सिंग मुख्य भूमिका साकारत आहेत. तो फिजिक्सवाला यांच्या प्रवासाचे मार्मिक आणि प्रेरणादायी पद्धतीने चित्रण करतो. जवळजवळ अडीच मिनिटांच्या या ट्रेलरमधील कथा केवळ अभियंते, डॉक्टर आणि वर्ग बनण्याचे स्वप्न पाहणाऱ्या मुलांबद्दल नाही. ही एका चळवळीची कथा आहे ज्याने कोविड महामारीच्या काळात देशातील शिक्षणाची दिशा आणि स्थिती बदलली. ही सामाजिक आणि कौटुंबिक दबावांची कथा आहे ज्यामुळे मुलाला अपेक्षांच्या ओझ्याखाली त्यांचे बालपण गमवावे लागते.
फिजिक्सवाला म्हणून ओळखले जाणारे अलख पांडे त्यांच्या व्हिडिओंमध्ये “Hello Bachchon” ने विद्यार्थ्यांचे स्वागत करतात. या मालिकेचे नाव त्यांच्या नावावर आहे. ते असे व्यक्ती होते ज्यांनी केवळ शिक्षणासाठी वर्ग सुरू केले नाहीत तर एक चळवळ देखील सुरू केली. एक असा आवाज जो वर्गाच्या पलीकडे गेला आणि भारतातील विद्यार्थ्यांच्या घरांमध्ये आणि हृदयात पोहोचला.
“Hello Bachchon” चा ट्रेलर आपल्याला भूतकाळात घेऊन जातो. तो वास्तविक जीवनातील प्रशिक्षक, फिजिक्सवाला यांचा प्रवास दाखवतो. ट्रेलरमध्ये एका प्रशिक्षकाच्या सुरुवातीचे वर्णन केले आहे ज्याने सर्वात गरीब मुलांना आणि लोकांमध्ये आशा निर्माण केली. तो कोविड-१९ दरम्यान आणि नंतर एक लोकप्रिय शिक्षक बनला आणि प्रसिद्धी मिळवण्यापूर्वीच्या काळ्या काळात त्याने केलेल्या संघर्षांचे वर्णन देखील केले आहे.
ही कथा एका छोट्या वर्गात सुरू होते आणि देशभरातील शहरे, गावे आणि गल्लीबोळातील विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचते. ट्रेलरमध्ये, या विद्यार्थ्यांना तोंड द्यावे लागणारे विविध वास्तव आपण पाहू शकतो. एक मुलगा आर्थिक अडचणींशी झुंजतो, एक लहान मुलगी तिच्या शिक्षणात अडथळा आणू शकणाऱ्या अपेक्षांना तोंड देते आणि एक मुलगा घराची जबाबदारी पेलण्यासाठी क्रिकेटची आपली आवड बाजूला ठेवतो. आपल्याला हे समजते की शिक्षण हा काही लोकांसाठी राखीव असलेला विशेषाधिकार नाही, तर जीवनाचा मार्ग बदलू शकणारा हक्क आहे.
‘Hello Bachchon’ रिलीज तारीख, ओटीटीवर कधी आणि कुठे पाहायचे
टीव्हीएफचा ‘Hello Bachchon’, जो देशाच्या शिक्षण व्यवस्थेवर एक शक्तिशाली मालिका आहे, ‘कोटा फॅक्टरी’ आणि ‘अॅस्पिरंट्स’, पुढील महिन्यात ६ मार्च २०२६ रोजी नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होईल.
“हॅलो बच्चो” मधील कलाकार
प्रतिश मेहता दिग्दर्शित, “हॅलो बच्चो” मध्ये विनीत कुमार सिंग, विक्रम कोचर आणि गिरिजा ओक गोडबोले हे देखील मुख्य भूमिकेत आहेत. त्यांच्याशिवाय सतेंद्र सोनी, सोनू कुमार यादव, अंशुल डोगरा, समता सुदेखा, वरुण बुद्धदेव आणि नमन जैन विद्यार्थ्यांच्या भूमिकेत आहेत.