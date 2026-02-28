Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chandrapur: चंद्रपूर-यवतमाळ सीमेवरील पैनगंगा नदीच्या घाटावर अद्याप पूल नाही; ग्रामस्थांना जीव मुठीत धरून प्रवास

Chandrapur-Yavatmal सीमेवरील Painganga Riverवरील गांधीनगर–तेजापूर घाटावर आजही पूल नाही. नागरिकांना नावेतून जीव मुठीत धरून प्रवास करावा लागतो. बॅरेज कम पूल उभारण्याची ग्रामस्थांची मागणी आहे.

Updated On: Feb 28, 2026 | 03:38 PM
chandrapur (फोटो सौजन्य: social media)
  • स्वातंत्र्यानंतरही पैनगंगा नदीवर पूल प्रलंबित.
  • विद्यार्थ्यांना, रुग्णांना व शेतकऱ्यांना मोठा फटका.
  • बॅरेज बंधारा कम पूल उभारण्याची जोरदार मागणी.
चंद्रपूर: मागणी नसताना ही आवश्यकता नसलेल्या अनेक स्थानी उड्डाण पूल, महामार्गाची निर्मिती केली जात आहे. मात्र ग्रामीण भागातील दळणवळणाची विशेष आत्मा असलेले रस्ते, पूल दुर्लक्षित पडले आहे. यापैकी एक असलेल्या चंद्रपूर व यवतमाळ जिल्ह्याच्या सीमेवरून वाहणाऱ्या पैनगंगा नदीवरील गांधीनगर (कोडशी बू.) तेजापूर या महत्त्वाच्या नदी घाटावर स्वातंत्र्याला अनेक दशके लोटूनही अद्याप पुलाची निर्मिती झालेली नाही. परिणामी परिसरातील नागरिकांना आजही जीव मुठीत धरून नावेतून प्रवास करावा लागत आहे.

तालुक्यातील गांधीनगर (कोडशी बू.) आणि वणी तालुक्यातील तेजापूर या गावांदरम्यान नदीचे अंतर अवघे २ किलोमीटर असले तरी पुलाअभावी ग्रामस्थांना मोठा वळसा घालून प्रवास करावा लागतो. यामुळे वेळ, पैसा आणि श्रम यांचा अतिरिक्त बोजा नागरिकांवर पडत आहे. विशेषतः विद्यार्थी, रुग्ण व शेतकरी यांना याचा सर्वाधिक फटका बसत आहे. या नदी घाटावर पूल उभारण्यात आल्यास यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी व झरी तालुक्यातील ग्रामस्थांना कमी अंतरात सुरक्षित प्रवास करता येईल, कोरपना-जिवतीमार्गे तेलंगणा राज्यापर्यंत थेट संपर्क मार्ग उपलब्ध होण्यास मोठी मदत होणार आहे. त्यामुळे लोकप्रतिनिधी व प्रशासनाने यात लक्ष घालून पुलाची निर्मितीसाठी पाऊले उचलावी, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे.

नाल्यांवरील पुलांचा मोठा अनुशेष
कोरपना तालुक्यातील अनेक मार्गांवर नाल्यांवर पूल नसल्याने पावसाळ्यात वाहतूक विस्कळीत होते. यात कोडशी खुर्द, पिंपरी, धोपटाळा, शेरज बुज, कोडशी बुज, कोडशी खुर्द, पिंपरी, शेरज बुज, कोरपना, कुसळ, हातलोणी, घाटराई, कोरपना, कन्हाळगाव, धानोली, पिपडा, कुसळ, पिपर्दा, कारगाव बुज, पाटागुडा, कोल्हापूरगुडा, मायकलपूर, भोईगुडा, जेवरा, कन्हाळगाव, श्रीकृष्ण मंदिर, हेटी, शेरज बुज या मार्गावरील नाल्यावर पुलाची मागणी केली आहे.

बॅरेज बंधारा कम पुलाची अपेक्षा
ग्रामस्थांकडून गांधीनगर तेजापूर नदी घाटावर साध्या मुलाऐवजी बॅरेज बंधारा कम पूल उभारण्याची जोरदार मागणी होत आहे. असा प्रकल्प साकार झाल्यास परिसरातील शेती संचनाला मोठा फायदा होईल. तसेच उद्योगांना पाणीपुरवठा पुलभ होऊन उन्हाळ्यात निर्माण होणारी पाणीटंचाई मोठ्या नमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: पूल कोणत्या ठिकाणी प्रलंबित आहे?

    Ans: चंद्रपूर–यवतमाळ सीमेवरील गांधीनगर (कोडशी बू.)–तेजापूर नदी घाटावर.

  • Que: नागरिकांना कोणत्या अडचणी येतात?

    Ans: नावेतून धोकादायक प्रवास, मोठा वळसा, वेळ व पैशाचा अतिरिक्त खर्च.

  • Que: ग्रामस्थांची मुख्य मागणी काय आहे?

    Ans: साध्या पुलाऐवजी बॅरेज कम पूल उभारून कायमस्वरूपी दळणवळण सुविधा द्यावी.

Published On: Feb 28, 2026 | 03:38 PM

