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Astro: भाग्यात लिहिलेली गोष्ट मिळण्यासाठी ब्रम्हांडातील अदृष्य तरंग कसे बदलतात तुमचे निर्णय, कसं घडतं नशीब?

Updated On: Jun 08, 2026 | 11:38 AM IST
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सारांश

सत्य हे आहे की आपल्या मेंदूवर ग्रह आणि ताऱ्यांचा प्रभाव असतो असं म्हटलं जातं. ग्रहांची स्थिती आपल्या मनःस्थितीवर आणि विचार करण्याच्या क्षमतेवर कसा परिणाम करते, याचा वैज्ञानिक आधार आपण जाणून घेऊया.

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विस्तार
  • काय आहे सकारात्मक आणि नकारात्मक ऊर्जा
  • नियती म्हणजे नक्की काय 
  • विज्ञानाशी कशी घातली जाते सांगड 
आपण दररोज करिअरपासून ते नातेसंबंधांपर्यंत शेकडो निर्णय घेतो. कधीकधी, आपण खूप विचार करून निर्णय घेतो, तरीही त्याचा परिणाम चुकीचा ठरतो. कधीकधी, क्षणात घेतलेला निर्णय इतिहास घडवतो. असे का घडते? आपल्या मनात अशी कोणती अदृश्य शक्ती आहे का, जी आपल्याला असे करण्यास भाग पाडते? वैज्ञानिकदृष्ट्या, विश्वातील लहरी, ग्रह आणि तारे मानवी मेंदूशी जोडलेले आहेत, म्हणजेच आपण आणि विश्व अविभाज्य आहोत.

विज्ञानाचा असा विश्वास आहे की, विश्वातील प्रत्येक गोष्ट ऊर्जा आणि कंपन आहे. सूर्यापासून निघणारा सौर वारा आणि ग्रहांची स्वतःची प्रचंड चुंबकीय क्षेत्रे आहेत. पृथ्वी या सौरमालेचा एक भाग आहे आणि आपणही तिचाच एक भाग आहोत. जेव्हा जेव्हा अवकाशात मोठी उलथापालथ होते, तेव्हा पृथ्वीचे चुंबकीय क्षेत्र बदलते. या बदलाचा मानवी मेंदूतील न्यूरोट्रान्समीटरवर थेट परिणाम होतो. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ग्रहांची स्थिती आपल्या मनःस्थितीवर आणि विचार करण्याच्या क्षमतेवर प्रभाव टाकते.

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अचूक निर्णय घेण्यासाठी तीन गोष्टी आवश्यक आहेत

अचूक माहिती, मानसिक स्थिरता आणि योग्य वेळ. शतकानुशतके, ज्योतिषशास्त्र ग्रहांच्या गोचरांच्या परिणामांद्वारे यश आणि मानसिक स्थिरतेसाठी योग्य वेळेचे भाकीत करत आले आहे. हाच भविष्यकथन ज्योतिषशास्त्राचा वैज्ञानिक आधार आहे.

विज्ञान ज्याला मेंदूचा तार्किक भाग म्हणते, त्याला ज्योतिषशास्त्र बुध ग्रहाचे कार्य म्हणून वर्णन करते. जेव्हा बुध अनुकूल स्थितीत असतो, तेव्हा व्यक्तीची विश्लेषणात्मक क्षमता अचूक असते. यशस्वी निर्णय घेण्यासाठी भावनांवर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. चंद्र पृथ्वीच्या सर्वात जवळ असतो आणि त्याचे गुरुत्वाकर्षण आपल्या मेंदूतील द्रवांवर परिणाम करते, ज्यामुळे पौर्णिमा किंवा अमावस्येच्या आसपास लोक अधिक भावनिक किंवा आक्रमक निर्णय घेतात.

काय आहे वैज्ञानिक प्रभाव 

ग्रह आणि ताऱ्यांच्या प्रभावाला अंधश्रद्धा मानून घाबरण्याऐवजी, त्यांचा वैज्ञानिक प्रभाव समजून घेतल्यास आपल्याला जीवनात चांगले निर्णय घेण्यास मदत होऊ शकते. राहू किंवा चंद्राच्या प्रभावाखाली असताना, जेव्हा तुमचे मन अत्यंत अस्वस्थ किंवा उत्तेजित असते, तेव्हा जीवनातील मोठे निर्णय पुढे ढकलले पाहिजेत. ही स्थिती तुम्ही समजून घेणे अधिक गरजेचे आहे. अशा मनस्थितीत घेतलेले निर्णय हे केव्हाही चुकीचे ठरतात. त्यामुळे जेव्हा मन शांत असेल तेव्हाच मोठे निर्णय घ्यावे. तुम्हाला अगदी अनेक संकेतही मिळत असतात आणि त्याचा विचार करून त्यानुसारच तुम्ही पुढील पावलं उचलायला हवीत. 

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Web Title: How destiny shaped and invisible universe waves influence decisions know the truth

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Published On: Jun 08, 2026 | 11:38 AM

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