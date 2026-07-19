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भारताने रचला इतिहास! देशातील पहिल्या खासगी ऑर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ चे यशस्वी प्रक्षेपण; अंतराळ क्षेत्रात नवे पर्व सुरू

Updated On: Jul 19, 2026 | 01:47 PM IST
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सारांश

भारताच्या अंतराळ क्षेत्रासाठी 18 जुलै 2026 हा दिवस ऐतिहासिक ठरला आहे. स्कायरूट एरोस्पेसच्या पूर्णपणे स्वदेशी 'विक्रम-1' या खासगी ऑर्बिटल रॉकेटने यशस्वी उड्डाण करत भारताच्या खासगी अंतराळ मोहिमेला नवे बळ दिले आहे.

भारताने रचला इतिहास! देशातील पहिल्या खासगी ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम-1' चे यशस्वी प्रक्षेपण; अंतराळ क्षेत्रात नवे पर्व सुरू

भारताने रचला इतिहास! देशातील पहिल्या खासगी ऑर्बिटल रॉकेट 'विक्रम-1' चे यशस्वी प्रक्षेपण; अंतराळ क्षेत्रात नवे पर्व सुरू

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विस्तार
  • स्कायरूट एरोस्पेसच्या स्वदेशी ‘विक्रम-1’ खासगी ऑर्बिटल रॉकेटचे श्रीहरिकोटातून यशस्वी प्रक्षेपण करण्यात आले.
  • पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या ऐतिहासिक यशाबद्दल स्कायरूटच्या संस्थापकांचे दूरध्वनीद्वारे अभिनंदन केले.
  • या यशामुळे भारत खासगी कक्षीय रॉकेट प्रक्षेपण करणाऱ्या मोजक्या देशांच्या यादीत अधिक मजबूत स्थानावर पोहोचला.
श्रीहरिकोटा: १८ जुलै, २०२६ हा दिवस भारतीय अंतराळ क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक ठरला. स्कायरूट एरोस्पेस या देशातील पहिल्या खासगी अंतराळ कंपनीने आपल्या ‘विक्रम-१’ रॉकेटची चाचणी यशस्वीरित्या पूर्ण केली. पूर्णपणे स्वदेशी बनावटीचे ऑर्बिटल-क्लास रॉकेट ‘विक्रम-१’ ने आज दुपारी १२:०८ वाजता सतीश धवन अंतराळ केंद्राच्या पहिल्या प्रक्षेपण तळावरून यशस्वी उड्डाण घेतले.

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‘मिशन आगमन’ असे नाव दिलेले हे ऐतिहासिक अभियान, अंतराळ क्षेत्रातील भारतीय खासगी क्षेत्रासाठी एका नव्या युगाची सुरुवात आहे. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या सन्मानार्थ नाव दिलेले हे रॉकेट अनेक आधुनिक तंत्रज्ञानांनी सुसज्ज आहे. या ऐतिहासिक प्रक्षेपणानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्कायरूट प्रोस्पेसच्या संस्थापकांशी फोनवर संवाद साधला. त्यांनी देशातील पहिल्या खाजगी कक्षीय रॉकेट ‘विक्रम-१’ च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले.  (फोटो सौजन्य: X)

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारताच्या पहिल्या खासगी रकिट ‘विक्रम-१’ च्या यशामुळे देशाच्या ‘आत्मनिर्भरता’ मोहिमेला बळकटी मिळेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारतापूर्वी केवळ अमेरिका आणि चीन या दोन देशांनी ही कामगिरी केली आहे. याचा अर्थ असा की, या दोन देशांमध्ये खासगी अवकाश कंपन्यांनी रॉकेट प्रक्षेपित केले आहेत.

कोणते पेलोड अवकाशात नेले?

हैदराबादस्थित ‘स्कायरूट एरोस्पेस’ची ही पहिली कक्षीय चाचणी उड्डाण मोहीम आहे. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट विक्रम-१ रॉकेटला ६०-अंश झुकाव असलेल्या ४५० किलोमीटरच्या निम्न-पृथ्वी कक्षेत स्थापित करणे हे आहे. या चाचणी उड्डाणात केवळ तांत्रिक पेलोडच नव्हे, तर अनेक मनोरंजक वस्तूही वाहून नेण्यात आल्या.

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  • २४ मीटर अंदाजे उंची
  • ४ टप्प्यांचे रॉकेट (३ टप्पे घन-इंधन आणि १ टप्पा दव-इंधन)
  • ३५० किलोग्रॅम पर्यंत पेलोड क्षमता

वैशिष्ट्‌ये आणि तपशील

रचना : संपूर्णपणे हलक्या वजनाची कार्बन कंपोझिट रचना

इंजिन तंत्रज्ञान: स्वदेशी ३डी प्रिंटेड इंजिन आणि उच्च-थ्रस्ट घन-इंधन बूस्टर

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Skyroot vikram 1 private orbital rocket successfully launched from sriharikota india creates history

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Published On: Jul 19, 2026 | 01:47 PM

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