भारताने रचला इतिहास! देशातील पहिल्या खासगी ऑर्बिटल रॉकेट ‘विक्रम-1’ चे यशस्वी प्रक्षेपण; अंतराळ क्षेत्रात नवे पर्व सुरू

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‘मिशन आगमन’ असे नाव दिलेले हे ऐतिहासिक अभियान, अंतराळ क्षेत्रातील भारतीय खासगी क्षेत्रासाठी एका नव्या युगाची सुरुवात आहे. भारताच्या अंतराळ कार्यक्रमाचे जनक डॉ. विक्रम साराभाई यांच्या सन्मानार्थ नाव दिलेले हे रॉकेट अनेक आधुनिक तंत्रज्ञानांनी सुसज्ज आहे. या ऐतिहासिक प्रक्षेपणानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्कायरूट प्रोस्पेसच्या संस्थापकांशी फोनवर संवाद साधला. त्यांनी देशातील पहिल्या खाजगी कक्षीय रॉकेट ‘विक्रम-१’ च्या यशस्वी प्रक्षेपणाबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. (फोटो सौजन्य: X)
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले की, भारताच्या पहिल्या खासगी रकिट ‘विक्रम-१’ च्या यशामुळे देशाच्या ‘आत्मनिर्भरता’ मोहिमेला बळकटी मिळेल. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की भारतापूर्वी केवळ अमेरिका आणि चीन या दोन देशांनी ही कामगिरी केली आहे. याचा अर्थ असा की, या दोन देशांमध्ये खासगी अवकाश कंपन्यांनी रॉकेट प्रक्षेपित केले आहेत.
हैदराबादस्थित ‘स्कायरूट एरोस्पेस’ची ही पहिली कक्षीय चाचणी उड्डाण मोहीम आहे. या मोहिमेचे मुख्य उद्दिष्ट विक्रम-१ रॉकेटला ६०-अंश झुकाव असलेल्या ४५० किलोमीटरच्या निम्न-पृथ्वी कक्षेत स्थापित करणे हे आहे. या चाचणी उड्डाणात केवळ तांत्रिक पेलोडच नव्हे, तर अनेक मनोरंजक वस्तूही वाहून नेण्यात आल्या.
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