राहुल गांधींच्या घराबाहेर वातावरण पुन्हा तापलं; पोलिसांनी रोखली खासदारांची बस अन्... पहा व्हिडियो

दिल्लीतील NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या खासदारांच्या हालचालींमुळे राजधानीत पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले. राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर गांधी स्मृती भवनाकडे रवाना होण्यापूर्वी त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.
#WATCH | Heavy Security deployed outside the residence of Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi in Delhi. Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi, along with opposition MPs, are heading to Gandhi Smriti pic.twitter.com/AykocjzYWi — ANI (@ANI) July 23, 2026
दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा आणि NEET पेपरफुटी प्रकरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी इंडिया आघाडीच्या खासदारांची बैठक पार पडली. बैठकीनंतर राजघाटावर जाण्याचा प्रारंभिक विचार होता. मात्र त्यासाठी परवानगी न मिळाल्याने गांधी स्मृती भवनात जाऊन विद्यार्थ्यांप्रती संवेदना व्यक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
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राहुल गांधी आणि इतर खासदार गांधी स्मृती भवनाकडे जाण्यासाठी बसमध्ये बसल्यानंतर काही अंतरावरच त्यांच्या मार्गात एक पांढरी बस उभी करण्यात आली होती. याशिवाय परिसरात रॅपिड अॅक्शन फोर्स (RAF) आणि अर्धसैनिक दलाचे जवान मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आले होते. राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानाबाहेरही पोलिसांनी बॅरिकेडिंग करत सुरक्षा व्यवस्था कडक केली होती.
#WATCH | Delhi: Heavy security presence outside the residence of Lok Sabha LoP and Congress MP Rahul Gandhi as he, along with INDIA bloc MPs, heads to Gandhi Smriti. pic.twitter.com/GQuG5uabWc — ANI (@ANI) July 23, 2026
सुरक्षा व्यवस्थेमुळे राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या खासदारांना गांधी स्मृती भवनात जाण्याची परवानगी मिळेल की नाही, याबाबत काही काळ संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र त्यानंतर खासदारांची बस गांधी स्मृती भवनात पोहोचली. गांधी स्मृती भवनात पोहोचल्यानंतर राहुल गांधी NEET पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत काय भूमिका मांडणार, याकडे राजकीय वर्तुळासह देशभरातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.
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