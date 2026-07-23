गुरुवार, 23 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

राहुल गांधींच्या घराबाहेर वातावरण पुन्हा तापलं; पोलिसांनी रोखली खासदारांची बस अन्… पहा व्हिडियो

Updated On: Jul 23, 2026 | 09:22 PM IST
जाहिरात
सारांश

दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी इंडिया आघाडीची बैठक झाली. त्यानंतर गांधी स्मृती भवनाकडे रवाना होताना पोलिसांनी बॅरिकेडिंग आणि सुरक्षा व्यवस्था वाढवल्याने काही काळ तणावाचे वातावरण निर्माण झाले.

राहुल गांधींच्या घराबाहेर वातावरण पुन्हा तापलं; पोलिसांनी रोखली खासदारांची बस अन्... पहा व्हिडियो

राहुल गांधींच्या घराबाहेर वातावरण पुन्हा तापलं

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

दिल्लीतील NEET पेपरफुटी प्रकरणावरून सुरू असलेल्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या खासदारांच्या हालचालींमुळे राजधानीत पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापले. राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीनंतर गांधी स्मृती भवनाकडे रवाना होण्यापूर्वी त्यांच्या निवासस्थानाबाहेर काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले.

इंडिया आघाडीची बैठक, त्यानंतर गांधी स्मृती भवनाकडे मोर्चा


दिल्लीतील विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा आणि NEET पेपरफुटी प्रकरणाचा निषेध नोंदवण्यासाठी राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानी इंडिया आघाडीच्या खासदारांची बैठक पार पडली. बैठकीनंतर राजघाटावर जाण्याचा प्रारंभिक विचार होता. मात्र त्यासाठी परवानगी न मिळाल्याने गांधी स्मृती भवनात जाऊन विद्यार्थ्यांप्रती संवेदना व्यक्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

पीएम हाऊसनंतर राहुल गांधींचा नवा डाव! १२० खासदारांसह उतरले रस्त्यावर; म्हणाले, ‘मोदी सरकार लोकशाहीची हत्या करतंय’

निवासस्थानाबाहेर वाढवली सुरक्षा

राहुल गांधी आणि इतर खासदार गांधी स्मृती भवनाकडे जाण्यासाठी बसमध्ये बसल्यानंतर काही अंतरावरच त्यांच्या मार्गात एक पांढरी बस उभी करण्यात आली होती. याशिवाय परिसरात रॅपिड अॅक्शन फोर्स (RAF) आणि अर्धसैनिक दलाचे जवान मोठ्या संख्येने तैनात करण्यात आले होते. राहुल गांधी यांच्या निवासस्थानाबाहेरही पोलिसांनी बॅरिकेडिंग करत सुरक्षा व्यवस्था कडक केली होती.

परवानगीबाबत संभ्रम, अखेर गांधी स्मृती भवनात आगमन

सुरक्षा व्यवस्थेमुळे राहुल गांधी आणि इंडिया आघाडीच्या खासदारांना गांधी स्मृती भवनात जाण्याची परवानगी मिळेल की नाही, याबाबत काही काळ संभ्रम निर्माण झाला होता. मात्र त्यानंतर खासदारांची बस गांधी स्मृती भवनात पोहोचली. गांधी स्मृती भवनात पोहोचल्यानंतर राहुल गांधी NEET पेपरफुटी प्रकरण, विद्यार्थ्यांचे आंदोलन आणि केंद्र सरकारच्या भूमिकेबाबत काय भूमिका मांडणार, याकडे राजकीय वर्तुळासह देशभरातील विद्यार्थ्यांचे लक्ष लागले आहे.

CJP ची देशव्यापी आंदोलनाची घोषणा; ‘Every District, One Day, One Demand’ मोहिमेला उद्यापासून सुरुवात

Web Title: Rahul gandhi residence drama india alliance neet protest

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 23, 2026 | 09:22 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पीएम हाऊसनंतर राहुल गांधींचा नवा डाव! १२० खासदारांसह उतरले रस्त्यावर; म्हणाले, ‘मोदी सरकार लोकशाहीची हत्या करतंय’
1

पीएम हाऊसनंतर राहुल गांधींचा नवा डाव! १२० खासदारांसह उतरले रस्त्यावर; म्हणाले, ‘मोदी सरकार लोकशाहीची हत्या करतंय’

‘पोलिसांकडे ड्रग्स सहज उपलब्ध होतात का?’ व्हायरल व्हिडिओवरून जयंत पाटील यांचा सरकारला सवाल
2

‘पोलिसांकडे ड्रग्स सहज उपलब्ध होतात का?’ व्हायरल व्हिडिओवरून जयंत पाटील यांचा सरकारला सवाल

‘विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करा, हिंमत असेल तर…’, देवेंद्र फडणवीसांचा राहुल गांधीवर जोरदार घणाघात
3

‘विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनावर राजकीय पोळी भाजणं बंद करा, हिंमत असेल तर…’, देवेंद्र फडणवीसांचा राहुल गांधीवर जोरदार घणाघात

उंब्रजला दुपारपर्यंत कडकडीत बंद, जंतरमंतर येथील विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचा निषेध, भरपावसात आरपीआय कार्यकर्त्यांची निषेध फेरी
4

उंब्रजला दुपारपर्यंत कडकडीत बंद, जंतरमंतर येथील विद्यार्थ्यांवरील लाठीचार्जचा निषेध, भरपावसात आरपीआय कार्यकर्त्यांची निषेध फेरी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
राहुल गांधींच्या घराबाहेर वातावरण पुन्हा तापलं; पोलिसांनी रोखली खासदारांची बस अन्… पहा व्हिडियो

राहुल गांधींच्या घराबाहेर वातावरण पुन्हा तापलं; पोलिसांनी रोखली खासदारांची बस अन्… पहा व्हिडियो

Jul 23, 2026 | 09:22 PM
Buldhana News : बुडालेली बोट बाहेर काढताना मजुराचा मृत्यू! खडकपूर्णा नदीपात्रातील घटना

Buldhana News : बुडालेली बोट बाहेर काढताना मजुराचा मृत्यू! खडकपूर्णा नदीपात्रातील घटना

Jul 23, 2026 | 09:00 PM
Salman Khan : मोदींवर भाईजानचा मोठा विश्वास! ‘ते सगळं ठीक करतील…’ सोनम यांना घरचं जेवण पाठवणार भाईजान?

Salman Khan : मोदींवर भाईजानचा मोठा विश्वास! ‘ते सगळं ठीक करतील…’ सोनम यांना घरचं जेवण पाठवणार भाईजान?

Jul 23, 2026 | 08:39 PM
झोपण्याचे ‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ नक्की काय आहे? १२० सेकंदातच येईल झोप, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

झोपण्याचे ‘मिलिट्री स्लीप मेथड’ नक्की काय आहे? १२० सेकंदातच येईल झोप, कसं काम करतं ते जाणून घ्या

Jul 23, 2026 | 08:15 PM
तासगावात मोफत ‘श्री ज्ञानेश्वरी’ ग्रंथ वाटप! धार्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांची मेजवानी

तासगावात मोफत ‘श्री ज्ञानेश्वरी’ ग्रंथ वाटप! धार्मिक, सामाजिक आणि शैक्षणिक उपक्रमांची मेजवानी

Jul 23, 2026 | 08:01 PM
IND Vs ZIM Live: वैभवचं वादळ अन् ‘सरपंच’ अय्यरचा जीव पडला भांड्यात; झिम्बाब्वेचा धुव्वा अन् दणदणीत विजय

IND Vs ZIM Live: वैभवचं वादळ अन् ‘सरपंच’ अय्यरचा जीव पडला भांड्यात; झिम्बाब्वेचा धुव्वा अन् दणदणीत विजय

Jul 23, 2026 | 07:49 PM
Buldhana News : धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर जेरबंद! गिरडा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पशुधनावर केला होता हल्ला

Buldhana News : धुमाकूळ घालणारा बिबट्या अखेर जेरबंद! गिरडा परिसरातील शेतकऱ्यांच्या पशुधनावर केला होता हल्ला

Jul 23, 2026 | 07:47 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा