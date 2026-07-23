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Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट! ‘या’ भागांमध्ये मुसळधार पाऊस; खडकवासला धरणातून…

Updated On: Jul 23, 2026 | 09:35 PM IST
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सारांश

खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा गुरुवारी (दि. २३) सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ९५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे.

Maharashtra Rain Alert: राज्यावर भीषण संकट! 'या' भागांमध्ये मुसळधार पाऊस; खडकवासला धरणातून...

राज्यात पावसाचा जोर वाढणार (फोटो- ai gemini)

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विस्तार
  • पुणे शहरात पावसाचा जोर वाढला 
  • खडकवासला धरण ९५ टक्के भरले
  • राज्यात मुसळधार सरी कोसळण्याचा अंदाज 
Pune Rain Alert/Weather Updates: पुणे जिल्ह्यातील प्रमुख धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा असून गुरुवारी (दि. २३) सकाळी ६ वाजेपर्यंत खडकवासला धरण प्रणालीतील चारही धरणांमध्ये एकूण २१.०३ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. दरम्यान, पवना धरणात ९२.०१ टक्के, तर मुळशी धरणात ८३.८१ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा नोंदविण्यात आला आहे. दरम्यान राज्यात देखील पवसच जोर वाढणार असल्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे .

खडकवासला धरणात १.७५ टीएमसी (८८.५२ टक्के), वरसगाव धरणात ९.११ टीएमसी (७१.०५ टक्के), पानशेत धरणात ८.१४ टीएमसी (७६.४४ टक्के) आणि टेमघर धरणात २.०३ टीएमसी (५४.६८ टक्के) उपयुक्त पाणीसाठा आहे. तसेच, पवना धरणात ७.८३ टीएमसी (९२.०१ टक्के) आणि मुळशी धरणात १६.८९ टीएमसी (८३.८१ टक्के) पाणीसाठा उपलब्ध आहे. दरम्यान, सकाळी ६ वाजेपर्यंत कोणत्याही धरणातून सांडवा अथवा नदीपात्रात पाण्याचा विसर्ग सुरू नव्हता.

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खडकवासला धरण ९५ टक्के भरले

खडकवासला धरणाच्या पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे धरणातील पाणीसाठा गुरुवारी (दि. २३) सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत ९५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. त्यामुळे पुढील काही तासांत धरणाच्या सांडव्यावरून पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्याची दाट शक्यता असल्याने पाटबंधारे विभागाने नागरिकांना सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. पाणलोट क्षेत्रात सुरू असलेल्या जोरदार पावसामुळे धरणात मोठ्या प्रमाणावर पाण्याची आवक होत आहे. हवामान आणि पर्जन्यमानाचा अंदाज लक्षात घेता धरण अधिक क्षमतेने भरण्याची शक्यता असल्याने आवश्यकतेनुसार सांडव्यावरून पाणी सोडण्यात येणार आहे.

राज्यात पावसाचा जोर वाढणार

महाराष्ट्रात मान्सून सक्रिय झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. पुहडील कह इवस राज्यात मुसळधार पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे. 25 ते 26 जुलै महिन्यात पावसाचा अंदाज देण्यात आला आहे. पुणे, सातारा, पालघर आणि घाटमाथ्यावर पावसाचा अलर्ट देण्यात आला आहे. कोकण किनारपट्टीवर देखील पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे.

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पुढील 6 तासांमध्ये राज्यातील काही भागांमध्ये संततधार पुस आणि मुसळधार सरी कोसळण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. पालघर, मुंबई, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, गोवा या ठिकाणी पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. घाट आणि आणि लगतचा पूर्व भाग- नाशिक, नगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूरमध्ये पण पावसाचा अंदाज आहे. घाट रस्त्यांनी प्रवास करताना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

Web Title: Khadakwasla dam water discharge and imd heavy rain alert konkan and maharashtra latest weather updates

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Published On: Jul 23, 2026 | 09:32 PM

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