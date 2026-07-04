मुलीचे फोटो व्हायरल झाले अन् कुटुंबात रक्तरंजित थरार; मामानेच संपवला भाच्याचा जीव, पेट्रोलने मृतदेहाला टाकलं जाळून...

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टॅटूने झाली ओळख
एसपीने सांगितले की, २ जून रोजी संध्याकाळी त्यांना घटनेची माहिती मिळाली. यानंतर पोलिस तत्काळ घटनास्थळी पोहचले आणि कापलेल्या हातावरुन मृताची ओळख नीतीश कुमार म्हणून पटली. यानंतर पोलिसांनी कुटुंबियांना घटनेची माहिती दिली आणि वडिलांच्या तक्रारीवरुन FIR दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी या घटनेत एकून ६ संशयीत आरोपींना ताब्यात घेतलं होतं.
मामाला केली अटक
पोलिसांनी आपल्या तपासासाठी एक विशेष पथक तैनात केलं आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. यासोबतच २ जून रोजी पाटणातील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका संशयीत व्यक्तीला ताब्यात अटक करण्यात आली. हा व्यक्ती मृताचा मामा लाल बाबू राय होता. मृत नीतिश कुमार, मामाच्या घरी राहून शिक्षण घेत होता.
प्रेमप्रकरणाचा खुलासा
पोलिसांच्या तपासात पुढे समजले की, नितिशचे मामाच्या मुलीसोबत प्रेमसंबंध होते. तो तिच्याशी नियमितपणे संपर्कात असायचा. नितीशने आपल्या मोबाईल फोनमध्ये मुलीचे काही आक्षेपार्ह फोटो देखील सेव्ह करुन ठेवले होते ज्यांना तो सोशल मिडियावर शेअर करत होता. मुलीचा दुसरा मामा मनोज राय आणि लाल बाबू राय यांना जेव्हा या घटनेची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी मिळून नितीशच्या हत्येचा कट रचला. प्लॅनिंगनुसार, २६-२७ जून रोजी संध्याकाळी नीतीशचे अपहरण करण्यात आले. पुढे २९ जूनच्या रात्री नीतीशची निघृण हत्या करण्यात आली. पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्यांनी त्याचा डावा हात कापून दूर १०० किलोमीटरवर फेकला आणि मृतदेहाला पेट्रोलने आग लावली.
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आरोपींनी गुन्हा केला कबूल
मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारावर जेव्हा आरोपींची कसून चाैकशी करण्यात आली तेव्हा दोघांनीही आपला गुन्हा कबूल केला. चाैकशीत त्यांनी सांगितले की, नीतीश चेन्नईत दोन वर्षांपासून काम करत होता. त्याचे आधीपासून एका मुलीसोबत प्रेमप्रकरण सुरु होते. पण तरीही इंस्टाग्रामवर फेक अकाऊंट बनवून तो त्यावर मुलींचे आक्षेपार्ह फोटोज आणि व्हिडिओज शेअर करत होता. आरोपींचा दावा आहे की, त्याने त्यांच्या चुलत बहिणीचेही अशाच प्रकारे फोटो व्हायरल केले होते. याचाच बदला घेण्यासाठी मामाने भाच्याच्या खुनाचा कट रचला. सध्या पोलिसांनी या प्रकरणात ६ जणांना अटक केली असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरु आहे.
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