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मुलीचे फोटो व्हायरल झाले अन् कुटुंबात रक्तरंजित थरार; मामानेच संपवला भाच्याचा जीव, पेट्रोलने मृतदेहाला टाकलं जाळून…

Updated On: Jul 04, 2026 | 10:02 AM IST
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सारांश

Bihar Crime : काैटुंबिक वादाचा भीषण शेवट! मुलीचे आक्षेपार्ह फोटोज सोशल मिडियावर शेअर केले म्हणून मामानेच भाच्याच्या हत्येचा कट रचला. या प्रकरणात पोलिसांनी ६ जणांना अटक केली असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरु आहे.

मुलीचे फोटो व्हायरल झाले अन् कुटुंबात रक्तरंजित थरार; मामानेच संपवला भाच्याचा जीव, पेट्रोलने मृतदेहाला टाकलं जाळून...

मामानेच संपवला भाच्याचा जीव

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विस्तार
  • बिहारमध्ये एका तरुणाच्या हत्येप्रकरणी पोलिसांनी अवघ्या ४८ तासांत मोठा खुलासा केला.
  • तपासादरम्यान धक्कादायक पुरावे समोर आले आणि नातेवाईकांचाही या प्रकरणाशी संबंध उघड झाला.
  • पोलिसांनी अनेक संशयितांना ताब्यात घेत पुढील तपास आणि कायदेशीर कारवाई सुरू केली.
बिहारच्या वैशाली जिल्ह्यातून एक हैराण करणारे प्रकरण समोर येत आहे. घटना जिल्ह्यातील राघोपूर येथे घडून असून इथे मामानेच भाच्याचा जीव घेतल्याचे समोर आले आहे. हत्येनंतर भाच्याच्या मृतदेहाला मामाने पेट्रोलने जाळलं. इतकंच नाही तर मृताचा हाथ कापून त्याला घटनास्थळावरुन १०० किलोमीटर दूर देखील फेकण्यात आलं. माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनेची गंभीरता पाहत तपासाला सुरुवात केली आणि अवघ्या ४८ तासांतच हत्येचा कट उघड केला. मुख्य आरोपी मामाला पोलिसांनी अटक केली आहे.

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टॅटूने झाली ओळख

एसपीने सांगितले की, २ जून रोजी संध्याकाळी त्यांना घटनेची माहिती मिळाली. यानंतर पोलिस तत्काळ घटनास्थळी पोहचले आणि कापलेल्या हातावरुन मृताची ओळख नीतीश कुमार म्हणून पटली. यानंतर पोलिसांनी कुटुंबियांना घटनेची माहिती दिली आणि वडिलांच्या तक्रारीवरुन FIR दाखल करण्यात आली. पोलिसांनी या घटनेत एकून ६ संशयीत आरोपींना ताब्यात घेतलं होतं.

मामाला केली अटक

पोलिसांनी आपल्या तपासासाठी एक विशेष पथक तैनात केलं आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकले. यासोबतच २ जून रोजी पाटणातील पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एका संशयीत व्यक्तीला ताब्यात अटक करण्यात आली. हा व्यक्ती मृताचा मामा लाल बाबू राय होता. मृत नीतिश कुमार, मामाच्या घरी राहून शिक्षण घेत होता.

प्रेमप्रकरणाचा खुलासा

पोलिसांच्या तपासात पुढे समजले की, नितिशचे मामाच्या मुलीसोबत प्रेमसंबंध होते. तो तिच्याशी नियमितपणे संपर्कात असायचा. नितीशने आपल्या मोबाईल फोनमध्ये मुलीचे काही आक्षेपार्ह फोटो देखील सेव्ह करुन ठेवले होते ज्यांना तो सोशल मिडियावर शेअर करत होता. मुलीचा दुसरा मामा मनोज राय आणि लाल बाबू राय यांना जेव्हा या घटनेची माहिती मिळाली तेव्हा त्यांनी मिळून नितीशच्या हत्येचा कट रचला. प्लॅनिंगनुसार, २६-२७ जून रोजी संध्याकाळी नीतीशचे अपहरण करण्यात आले. पुढे २९ जूनच्या रात्री नीतीशची निघृण हत्या करण्यात आली. पुरावा नष्ट करण्यासाठी त्यांनी त्याचा डावा हात कापून दूर १०० किलोमीटरवर फेकला आणि मृतदेहाला पेट्रोलने आग लावली.

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आरोपींनी गुन्हा केला कबूल

मिळालेल्या पुराव्यांच्या आधारावर जेव्हा आरोपींची कसून चाैकशी करण्यात आली तेव्हा दोघांनीही आपला गुन्हा कबूल केला. चाैकशीत त्यांनी सांगितले की, नीतीश चेन्नईत दोन वर्षांपासून काम करत होता. त्याचे आधीपासून एका मुलीसोबत प्रेमप्रकरण सुरु होते. पण तरीही इंस्टाग्रामवर फेक अकाऊंट बनवून तो त्यावर मुलींचे आक्षेपार्ह फोटोज आणि व्हिडिओज शेअर करत होता. आरोपींचा दावा आहे की, त्याने त्यांच्या चुलत बहिणीचेही अशाच प्रकारे फोटो व्हायरल केले होते. याचाच बदला घेण्यासाठी मामाने भाच्याच्या खुनाचा कट रचला. सध्या पोलिसांनी या प्रकरणात ६ जणांना अटक केली असून पुढील कायदेशीर कारवाई सुरु आहे.

टीप – हे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाले असून आम्ही वाचकांना काय योग्य आणि काय अयोग्य हे दाखविण्यासाठी लेख देत असतो. कोणत्याही प्रकारे अशा व्हिडिओबाबत आमचे मत आम्ही मांडत नाही वा आमचा कोणताही दावा नाही.

Web Title: Bihar crime uncle allegedly kills nephew over obscene photos shared on social media six arrested

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Published On: Jul 04, 2026 | 09:57 AM

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