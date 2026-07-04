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Khamenei Funeral : जगाचे लक्ष तेहरानकडे! खामेनेईंना अखेरचा निरोप देण्यासाठी लाखोंची गर्दी; इराणच्या बड्या नेत्यांचे पाणावले डोळे

Updated On: Jul 04, 2026 | 09:44 AM IST
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सारांश

Khamenei Funeral Update : इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेईं यांच्या अंत्ययात्रेला सुरुवात झाली आहे. सध्या त्यांचे पार्थिव अंत्यदर्शनासाठी तेहरानच्या ग्रँड मोसल्ला येथे ठेवण्यात आले आहे. त्यांना आठवताना इराणच्या अनेक बड्या नेत्यांचे डोळे पाणावले आहेत.

Khamenei Funeral

Khamenei Funeral : जगाचे लक्ष तेहरानकडे! खामेनेईंना अखेरचा निरोप देण्यासाठी लाखोंची गर्दी; इराणच्या बड्या नेत्यांचे पाणावले डोळे (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • खामेनेईंच्या अंत्यसंस्कारासाठी इराण सज्ज
  • बड्या नेत्यांचे पाणावले डोळे
  • जाणून घ्या इतके दिवस पार्थिव कसे जतन करुन ठेवले?
Khemenei Funeral News in Marathi : तेहरान : इराणचे माजी सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई यांच्या अंत्ययात्रेला आज, ०४ जुलैपासून सुरुवात झाली आहे. देशाच्या विविध शहरांमध्ये त्यांच्या अंत्यदर्शनासाठी सोहळा आयोजित करण्यात आला आहे. हा केवळ एक धार्मिक विधी नसून इराणच्या राजकीय आणि धार्मिक एकतेचे शक्ति प्रदर्शन मानला जात आहे. अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यात २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी खामेनेईंचा मृत्यू झाला होता. यानंतर चार महिन्यानंतर अंत्यविधी होत आहे.

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भावनिक वातावरण

इराणमधील सर्वोच्च नेत्याचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे. त्यांच्या पदाच्या तुलनेत कोणत्याही घटनात्मक पदाला एवढे महत्त्व दिले जात नाही. सध्या खामेनेईंच्या निरोपावेळी हा सन्मान दाखवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात लोकांनी गर्दी केली आहे. त्यांना अंतिम निरोप देण्यासाठी लाखो लोक जमा झाला आहे.

इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेश्कियान, संसदेचे अध्यक्ष मोहम्मद बाघेर गालिबाफ आणि परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची देखील खामेनेईंना शेवटचा निरोप देण्यासाठी उपस्थि झाले आहे. खामेनेईंच्या आठवणींमध्ये इराणच्या सर्व बड्या नेत्यांचे डोळे पाणावले आहेत.

सध्या या अंत्यविधीसाठी दीड ते दोन कोटी नागरिकांचा सहभाग होऊ शकतो. याच पार्श्वभूमीवर तेहरानसह विविध शहरांमध्ये कडक सुरक्षा व्यवस्था तैनात करण्यात आली आहे.

अनेक देशांचे प्रतिनिधी राहणार उपस्थित

सध्या खामेनेईंचे पार्थिव तेहरानमधील ग्रँड मोसल्ला येथे अंत्यदर्शनासाठी ठेवण्यात आले आहे. त्यांच्या अंतिम निरोपासाठी अनेक देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहणार आहे. रशिया, चीन, पाकिस्तान, इराक, लेबनॉनसह अनेक देशांचे प्रतिनिधी उपस्थित राहतील. तसेच शिया धर्मगुरुही खामेनेंईंना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी उपस्थिती राहले आहेत. जगभरातील अनेक शिया मुस्लिमांनी देखील त्यांना श्रद्धांजली वाहली आहे.

भारत-पाकिस्तानकडून कोण राहणार उपस्थित?

भारताकडून केंद्रीय परराष्ट्र राज्यमंत्री पबित्रा मार्गेरिटा आणि बिहारचे राज्यपाल सैयद आरिफ मोहम्मद खान उपस्थि राहणार असल्याचे सांगितले जात आहे. तर पाकिस्तानकडून पंतप्रधान शाहबाज शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्या उपस्थितीची चर्चा आहे.

चार महिन्यांनी का होत आहे अंत्यसंस्कार?

इस्लामिक परंपरेनुसार एखाद्या व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यावर त्याला २४ तासांच्या आत दफन केले जाते. परंतु खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर मध्यपूर्वेत अमरिका-इस्रायल विरुद्ध इराण युद्धाने पेट घेतला होता. या युद्धजन्य परिस्थितीत सुरक्षेच्या कारणास्तव दफनविधी पुढे ढकलण्यात आला.

इतरे दिवस केस ठेवले पार्थिव?

पंरपरेनुसार, इस्लाममध्ये पार्थिव जतन करुन ठेवण्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे रासायनिक वापरण्याची परवानगी नसते. यामुळे खामेनेईंचे पार्थिव रासायनिक प्रक्रिया करुन न ठेवता शीतगृहात म्हणजेच रेफ्रिजरेटरसाख थंड ठिकाणी ठेवण्यात आले होते. शिया मुस्लिमांमध्ये ही पद्धत वापरली जाते.

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Web Title: Khamenei funeral tehran lakhs gather final farewell iran leaders emotional

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Published On: Jul 04, 2026 | 09:41 AM

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