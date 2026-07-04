पत्नीनेच रचला पतीच्या हत्येचा कट; भरकार्यक्रमातच दिली खुनाची खुली ‘ऑफर’

नागपूर : भांडेवाडी येथील हनुमाननगर परिसरातील रहिवासी गणेश उर्फ गुरुदेव बोरकर (वय ४५) या व्यक्तीची रेल्वे स्थानकाजवळ धारदार शस्त्राने हत्या करण्यात आली. याप्रकरणाच्या तपासात घरगुती हिंसाचार, सातत्याने होणारी मारहाण आणि मुलींवर असलेल्या वाईट नजरेला कंटाळून पत्नी मनीषा बोरकर (वय ३७) हिने पतीच्या हत्येसाठी एक लाखाची सुपारी दिल्याचे निष्पन्न झाले आहे.
याप्रकरणी पोलिसांनी मनीषा बोरकर आणि साथीदार दादू ऊर्फ अभिजित साखरे (वय २७, रा. कान्हान) याला अटक केली. हत्येत सहभागी इतर आरोपींचा शोध सुरू आहे. गणेशविरुद्ध डझनभर गुन्हे दाखल होते. पोलिसांच्या तपासानुसार, मनीषाने १४ वर्षांपूर्वी गणेशसोबत दुसरे लग्न केले होते. तिला पहिल्या पतीपासून दोन मुली आहेत. गणेश पत्नीसह दोन्ही मुलींचाही छळ करत होता. महत्त्वाचे म्हणजे काही दिवसांपूर्वी त्याने मनीषाच्या हत्येचा कट रचल्याप्रकरणी तुरुंगवासही भोगला होता. जानेवारीमध्ये तो तुरुंगातून सुटल्यानंतरही मनीषावर पुन्हा त्याच्यासोबत राहण्याचा दबाव टाकत होता.
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मनीषाने पोलिसांना दिलेल्या माहितीनुसार, गणेशची दोन्ही मुलींवर वाईट नजर होती. त्यामुळे ती मुलींना घेऊन वेगळ्या भाड्याच्या घरात राहू लागली. मात्र, परत न आल्यास ठार मारण्याची धमकी गणेश तिला सातत्याने देत होता.
ठार मारणाऱ्याला एक लाख देईन
सुमारे दीड महिन्यापूर्वी मनीषा नातेवाईकाच्या लग्नासाठी कन्हान येथे गेली होती. तेथे गणेशने सर्वांसमोर मारहाण केली. संतापाच्या भरात मनीषाने जो कोणी गणेशला ठार मारेल, त्याला एक लाख रुपये देईन, अशी जाहीर घोषणा केली. लग्नात कांद्री कान्हान येथील दादू ऊर्फ अभिजित साखरे आणि मित्र अमन ऊर्फ नाटो पप्पू कैतवार उपस्थित होते. त्यांनी सुरुवातीला पती-पत्नीतील वाद मिटवण्याचा प्रयत्न केला. त्यानंतरच गणेशच्या हत्येचा कट रचल्याचे तपासात उघड झाले.
दागिने गहाण ठेवून दिली सुपारी
अमनने मनीषाशी संपर्क साधून गणेशला संपवण्याचा प्रस्ताव दिला. त्यास मनीषाने होकार दिला. सुपारीची रक्कम उभी करण्यासाठी तिने दागिने गहाण ठेवून अमनला ५० हजार रुपये आगाऊ दिले. मंगळवारी रात्री अमनने दोन साथीदारांसह गणेशचा पाठलाग केला. संधी साधून आरोपींनी धारदार शस्त्रांनी वार करून त्याची हत्या केली. तपासादरम्यान पोलिसांनी मनीषा आणि दादू यांना अटक केली. चौकशीत मनीषाने हत्येचा कट रचल्याची कबुली दिली. फरार अमन कैतवार आणि इतर साथीदारांचा पोलिस शोध घेत आहेत.