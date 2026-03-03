Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Pakistan Afghanistan Border Conflict Talibani Fighters Crossing Into Pakistani Territory Capturing Security Posts

PaK-Afghan War : मध्यपूर्वेत आग लागली असताना दक्षिण आशियातही युद्ध सुरुच; तालिबानचा थेट पाक सीमेत घुसून वार

Pak-Afghan War : मध्यपूर्वेतील तणावादरम्यान दक्षिण आशियातही युद्धाचा भडका उडाला आहे. पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानमध्ये सीमेवर वाद सुरुच आहे. तालिबानी सैन्याने थेट पाकिस्तानच्या सीमेत वार केला आहे.

Updated On: Mar 03, 2026 | 12:39 PM
Pakistan–Afghanistan border conflict Talibani fighters crossing into Pakistani territory capturing security posts

PaK-Afghan War : मध्यपूर्वेत आग लागली असताना दक्षिण आशियातही युद्ध सुरुच; तालिबानचा थेट पाक सीमेत घुसून वार (फोटो सौजन्य: एआय जनरेटेड)

Follow Us:
Follow Us:
  • मध्यपूर्वेतील तणावादरम्यान दक्षिण आशियातही युद्धाचा भडका
  • तालिबानचा थेट पाक सीमेत घुसून वार
  • ५ पोलिस चौक्यांवर ताबा
Pakistan Afghanistan War News in Marathi : इस्लामाबाद/काबूल : मध्यपूर्वेतील वाढत्या तणावादरम्यान दक्षिण आशियातही दोन शेजारी राष्ट्रांमध्ये युद्ध पेटलेले आहे. अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तान संघर्ष (Afghanistan Pakistan Conflict) सुरु असून ‘डूरंड सीमारेषेवरील परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर चालली आहे. नुकतेच तालिबानी सैनिकांनी पाक सीमा ओलांडून पाच महत्त्वाच्या लष्करी चौक्यांवर ताबा घेतला आहे. या भीषण संघर्षामुळे सीमावर्ती भागांतील नागरिकांमध्ये दहशतीचे वातावरण आहे. सध्या हे युद्ध भयंकर होण्याची शक्यता आहे. यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर गंभीर चिंता निर्माण झाली आहे.

Pak-Afghan War : पाक-अफगाण युद्धात ट्रम्प यांचा हस्तक्षेप; दोन्ही देशांच्या ‘खूनी खेळा’वर दिला मोठा इशारा

५ चौक्यांवर ताबा आणि लष्करी हानी

अफगाणिस्तानच्या संरक्षण मंत्रालयाने एक निवनेदन जारी करत दावा केला आहे की, त्यांच्या सैन्याने पाकिस्तानी सैन्याच्या कुरापतींना प्रत्युत्तर दिले आहे. कांधार प्रदेशातील स्पिन बोल्डक आणि शोराबक जिल्ह्यांतील ३, तर खोस्तमधील अली-शेर येथील २ चौक्या ताब्यात घेण्यात आल्या आहेत. तसेच यावेळी पाकिस्तानी पोलिस आणि तालिबानी लढवय्यांमध्ये झालेल्या हिंसक चकमकीत पाकिस्तानचे तीन सैनिक ठार झाले आहेत. तसेच तालिबानने एका सैनिकाला जिवंत पकडल्याचा दावा केला आहे.

खैबर पख्तूनख्वा आणि बलोच नागरिकांना इशारा

तालिबानने इशारा दिला आहे की, हा हल्ला केवळ लष्करी कारवाई नव्हे तर पाकिस्तानी सैन्याकडून खैबर पख्तूनख्वा आणि बलोच नागरिकांवर होणाऱ्या अन्यायाचा बदला आहे. तालिबानचे गुप्तचर अधिकारी जबर नोमानी यांनी खैबर पख्तूनख्वा आणि बलोच नागरिकांना सतर्क राहण्याचा इशारा दिला आहे.

Noor Khan Airbase वर हल्ला

याशिवाय या कारवाईच्या एक दिवस आधीच तालिबानने रावळपिंडीतील नूर खान हवाई तळावर आणि क्वेट्टामधील १२ व्या कॉर्प्सच्या मुख्यालयावर यशस्वी हवाई हल्ला केला होता.  तालिबानच्या मते, पाकिस्तानी विमानांनी काबूल आणि बग्राममधील त्यांच्या तळांवर केलेल्या घुसखोरीचा हा सूड आहे. या हल्ल्यात खैबर पख्तूनख्वामधील घेलानी लष्करी तळाचेही मोठे नुकसान झाले आहे. रावळपिंडीसारखा सुरक्षित भागही आता तालिबानच्या टप्प्यात आल्याने पाकिस्तानी लष्कराची झोप उडाली आहे.

का सुरु आहे पाक-अफगाण वाद?

पाकिस्तान अफगाणिस्तान वाद (Pak-Afghan Conflict) काही नवीन नाही. दोन्ही देशांमध्ये यापूर्वी देखील सीमेवर गोळीबाराच्या घटना घडल्या आहेत. या वादाचे मुख्य कारण म्हणजे १३२ वर्षे जुनी ड्युरंड सीमारेषा आहे. अफगाणिस्तान या सीमेला अधिकृतपणे स्वीकारण्यास तयार नाही. यामुळे या सीमेवरुन सतत वाद होत असतो. सध्या या वादाचे भयंकर युद्धात रुपांतर झाले आहे.

Noor Khan Airbase: पाकिस्तानमध्ये आणीबाणी! Pakistan हवाई दलाचा प्रमुख हवाई तळ जाळून खाक; तालिबानचा सर्वात मोठा प्रहार

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: अफगाणिस्तान आणि पाकिस्तानमध्ये नेमका वाद का सुरु आहे?

    Ans: पाकिस्तान अफगाणिस्तान वाद १३२ वर्षे जुना असूून डूरंड रेषेवरुन सुरु आहे. अफगाणिस्तान या सीमेला अधिकृतपणे स्वीकारण्यास तयार नाही. यामुळे या सीमेवरुन सतत वाद होत असतो. सध्या या वादाचे भयंकर युद्धात रुपांतर झाले आहे.

  • Que: तालिबानने पाकिस्तानच्या कोणत्या भागांत किती चौक्यांवर ताबा घेतला आहे?

    Ans: पाकिस्तानच्या कांधार प्रदेशातील स्पिन बोल्डक आणि शोराबक जिल्ह्यांतील ३, तर खोस्तमधील अली-शेर येथील २ चौक्या तालिबानने ताब्यात घेतल्या आहेत.

Web Title: Pakistan afghanistan border conflict talibani fighters crossing into pakistani territory capturing security posts

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 03, 2026 | 12:36 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Middle East Conflict : ‘जिवंत राहायचं असेल तर….’ ; अमेरिकेचा मध्यपूर्वेत १४ देशांतील नागरिकांना सावधानतेचा इशारा
1

Middle East Conflict : ‘जिवंत राहायचं असेल तर….’ ; अमेरिकेचा मध्यपूर्वेत १४ देशांतील नागरिकांना सावधानतेचा इशारा

Middle East Conflict : इराणचा ‘विनाशकारी सूड’! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला
2

Middle East Conflict : इराणचा ‘विनाशकारी सूड’! खामेनेईंच्या मृत्यूनंतर अमेरिकेवर पलटवार सुरुच; सौदीतील दूतावासावर हल्ला

Israel Iran युद्धात दुबई पुन्हा पेटलं! इराणचा भीषण ड्रोन हल्ला अन् क्षणात सर्व नष्ट; जगभरात खळबळ
3

Israel Iran युद्धात दुबई पुन्हा पेटलं! इराणचा भीषण ड्रोन हल्ला अन् क्षणात सर्व नष्ट; जगभरात खळबळ

Khamenei Death : मोसादाच डेथ ट्रॅप! २० वर्षांचा पाठलाग अन् CIA च्या मदतीने रचलं चक्रव्यूह; ‘असा’ केला खामेनेईंचा गेम!
4

Khamenei Death : मोसादाच डेथ ट्रॅप! २० वर्षांचा पाठलाग अन् CIA च्या मदतीने रचलं चक्रव्यूह; ‘असा’ केला खामेनेईंचा गेम!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
PaK-Afghan War : मध्यपूर्वेत आग लागली असताना दक्षिण आशियातही युद्ध सुरुच; तालिबानचा थेट पाक सीमेत घुसून वार

PaK-Afghan War : मध्यपूर्वेत आग लागली असताना दक्षिण आशियातही युद्ध सुरुच; तालिबानचा थेट पाक सीमेत घुसून वार

Mar 03, 2026 | 12:36 PM
आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही, गाडी भाड्याने घेऊन पण Enjoy करू शकता, कसं ते जाणून घ्या…

आता Electric Scooter खरेदी करायची गरज नाही, गाडी भाड्याने घेऊन पण Enjoy करू शकता, कसं ते जाणून घ्या…

Mar 03, 2026 | 12:31 PM
हेल्थमध्ये एआय क्रांती: चीनने सुरू केले जगातील पहिले AI हॉस्पिटल, 42 रोबो-डॉक्टर अन् 24 तास रुग्णसेवा उपलब्ध असणार

हेल्थमध्ये एआय क्रांती: चीनने सुरू केले जगातील पहिले AI हॉस्पिटल, 42 रोबो-डॉक्टर अन् 24 तास रुग्णसेवा उपलब्ध असणार

Mar 03, 2026 | 12:30 PM
IND vs ENG सामन्याआधी कोच गौतम गंभीरने केला मोठा खुलासा! विश्वचषकासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये का नव्हते संजूचे स्थान

IND vs ENG सामन्याआधी कोच गौतम गंभीरने केला मोठा खुलासा! विश्वचषकासाठी भारताच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये का नव्हते संजूचे स्थान

Mar 03, 2026 | 12:26 PM
Share Market Update: मध्यपूर्व तणावाने बाजार हादरला; घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांना सणाचा ‘कूलिंग ऑफ’

Share Market Update: मध्यपूर्व तणावाने बाजार हादरला; घसरणीनंतर गुंतवणूकदारांना सणाचा ‘कूलिंग ऑफ’

Mar 03, 2026 | 12:25 PM
…तर सह्याद्री राज्यात विक्रम प्रस्थापित करेल; माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचा विश्वास

…तर सह्याद्री राज्यात विक्रम प्रस्थापित करेल; माजी मंत्री बाळासाहेब पाटील यांचा विश्वास

Mar 03, 2026 | 12:17 PM
Vijay Deverakonda आणि Rashmika ने शेअर केले संगीत नाईट्सचे फोटो; कपलचा रोमँटिक डान्स व्हायरल, पाहा Inside Photo …

Vijay Deverakonda आणि Rashmika ने शेअर केले संगीत नाईट्सचे फोटो; कपलचा रोमँटिक डान्स व्हायरल, पाहा Inside Photo …

Mar 03, 2026 | 12:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Palghar News : ओलियम वायूच्या गळतीमुळे तारापुर औद्योगिक क्षेत्रात खळबळ

Mar 02, 2026 | 11:05 PM
Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Kolhapur News : ऐतिहासिक शाहू मिलसाठी शाहूप्रेमी एकवटले! 

Mar 02, 2026 | 11:02 PM
Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Vasai : संतापजनक ! वसई बाजार परिसरातील शेतकरी शिल्पाची अज्ञातांकडून तोडफोड

Mar 02, 2026 | 10:58 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Sindhudurg : सिंधुदुर्गात होळी उत्सवाला उत्साहात प्रारंभ, जिल्ह्यात ११३६ ठिकाणी होळी पूजन संपन्न

Mar 02, 2026 | 10:55 PM
Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mumbai : नरेंद्र मोदींच्या फुली असलेल्या फोटोवर आक्षेप भाईंदरमध्ये दोन गटात वाद

Mar 02, 2026 | 08:28 PM
Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Ratnagiri : घोषणांचा पाऊस पण कामाचा ठावठिकाणा नाही! हर्षवर्धन सपकाळांचा हल्लाबोल

Mar 01, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Kolhapur News : पर्यटनाच्या हबमध्येच स्वच्छतेचा बोजवारा; हायकोर्टाच्या दणक्यानंतर प्रशासन जागी

Mar 01, 2026 | 05:56 PM