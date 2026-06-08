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Kalki Avatar: कलियुगाच्या अंताचे घोर रहस्य, कल्की दाखवणार 23 वर्ष ‘लीला’

Updated On: Jun 08, 2026 | 04:11 PM IST
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सारांश

भगवान कल्कींचे वर्णन अनेक पुराणांमध्ये आढळते. कल्की अवतार केव्हा होणार, जन्म कुठे होईल आणि किती वर्ष अवतार असणार? भविष्य मालिकेनुसार, महत्त्वाच्या तथ्यांबद्दल सविस्तरपणे जाणून घेऊया.

कल्कीचा अवतार नक्की कधी होणार (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

कल्कीचा अवतार नक्की कधी होणार (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • कधी होणार कलियुगाचा अंत 
  • कल्की नक्की कधी घेणार अवतार 
  • भविष्य मालिकेनुसार काय आहे तथ्य 
कलियुगात धर्मावर अधर्माने मात केली आहे. अधर्म झपाट्याने पसरत आहे. जेव्हा धर्म आणि अधर्माचे युद्ध परमोच्च बिंदूवर पोहोचेल, तेव्हा महाभारताच्या रणांगणावर भविष्यवाणी केल्याप्रमाणे भगवान कल्कींचा जन्म होईल. भगवान कृष्णांच्या निधनानंतर कलियुगाची सुरुवात झाली. शहरे वाढत होती, व्यापार विस्तारत होता आणि लोकांच्या खाण्याच्या सवयी बदलत होत्या. कलियुगाची सुरुवात अगदी सामान्यपणे झाली, पण जसजसा तो पुढे सरकत गेला, तसतसे त्याचे परिणाम दिसू लागले. 

लोकांमध्ये क्रोध, द्वेष, हिंसा, लूटमार, फसवणूक, कपट आणि दुष्टता वाढत आहे. भविष्य मालिकेत भगवान कल्कींच्या अवताराशी संबंधित अनेक रहस्ये उघड केली आहेत. जसे की, भगवान कल्कींचा जन्म केव्हा आणि कोठे होईल, ते पृथ्वीवर किती वर्षे जगतील किंवा ते किती काळ जगतील. कल्की अवताराबद्दल जाणून घेण्यापूर्वी, आपण कलियुगाचा प्रभाव समजून घेऊया.

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राजा नल आणि कलियुगाची कथा 

राजा नल आणि कलियुगाची कथा महाभारताच्या वन पर्वातील अध्याय ५३ मध्ये वर्णन केलेली आहे. विदर्भ राज्याची राजकुमारी दमयंतीने एका स्वयंवरात निषाद देशाचा पराक्रमी आणि सद्गुणी राजा नल याची पती म्हणून निवड केली. अनेक देवदेखील राजकुमारी दमयंतीशी विवाह करण्यासाठी आले होते. तथापि, राजकुमारीने राजा नलाला पती म्हणून स्वीकारले आणि त्याला पुष्पहार घातला. जेव्हा सर्व देव स्वयंवरातून परत येत होते, तेव्हा त्यांचा सामना कलियुगाशी झाला. जेव्हा कलियुगाला हे कळले, तेव्हा देवांपेक्षा मानवांना प्राधान्य दिले गेल्याने तो संतप्त झाला. 

राजा नलावर सूड घेण्यासाठी, तो त्याच्या राज्यात आला आणि त्याच्या शरीरात प्रवेश करण्याचा प्रयत्न केला, परंतु राजा नल सद्गुणी आणि धार्मिक असल्यामुळे तो अयशस्वी ठरला. सर्वतोपरी प्रयत्न करूनही, कलियुग त्याच्या शरीरात प्रवेश करू शकला नाही. १२ वर्षे, कलियुग राजा नलाच्या शरीरात प्रवेश करण्यासाठी त्याच्याकडून एखादी चूक किंवा कसूर होण्याची वाट पाहत होते. एके दिवशी, सायंकाळच्या प्रार्थनेच्या वेळी, राजा नल पाय न धुता अशुद्ध अवस्थेत बसून प्रार्थना करू लागला, ज्यामुळे कलियुगाने त्याच्या शरीरात प्रवेश केला.

कलियुगाचा प्रभाव इतका होता की त्याच्या आगमनाने राजा नलाचे मन बदलले. राजा नलाचा भाऊ पुष्कर, ज्याच्या मनात त्याच्याबद्दल तीव्र द्वेष होता, त्याने त्याला बुद्धिबळ खेळायला बोलावले. हरल्यानंतर, राजा नलाने आपले राज्य गमावले आणि त्याला राणी दमयंतीसोबत वनात भटकण्यास भाग पडले. कलियुगामुळेच राजा नलाने राणी दमयंतीला वनात सोडले होते.

कल्की अवतार किती काळ टिकेल?

विष्णु पुराण, भविष्य पुराण आणि श्रीमद् भगवद्गीता यामध्येही कल्की अवताराचे वर्णन आहे. त्यात म्हटले आहे की जेव्हा अधर्म परमोच्च बिंदू गाठेल, तेव्हा भगवान कल्की धर्माचे रक्षण करण्यासाठी येतील. भविष्य पुराणानुसार, जेव्हा कलियुगाची ५,००० वर्षे पूर्ण होतील, तेव्हा ते आपल्या परमोच्च बिंदूवर पोहोचेल. पापी आचरणात वाढ होईल. यानंतर, जेव्हा कलियुगाचा एकूण कालावधी २३ वर्षे असेल, तेव्हा भगवान कल्की अवतार घेतील आणि २३ वर्षे आपली दिव्य कार्ये करतील, आणि याच काळात कलियुगाचा अंत होईल. त्यांची दिव्य कार्ये २३ वर्षे टिकतील.

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भगवान कल्कींचा जन्म केव्हा आणि कोठे होईल?

भविष्य मालिका, विष्णू पुराण आणि श्रीमद् भागवत महापुराणानुसार, भगवान विष्णूंचा कल्की अवतार कलियुगाच्या छायेत सांबळ नावाच्या गावात होईल आणि भगवान कल्कींचा जन्म विष्णूयस नावाच्या ब्राह्मणाच्या पोटी होईल. तथापि, देवी भागवतामध्ये विष्णूयसाचे नाव गरुड असे लिहिले आहे, तर पुराणांमध्ये सांबळ गावाचा उल्लेख आहे. कलियुगाच्या अवताराविषयी असे म्हटले जाते की, भगवान कल्की पृथ्वीला पुनर्स्थापित करतील. भगवान कल्कीच कलियुगाचा अंत करून पापांचा नाश करतील.

टीप –  हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या आणि त्यांच्या सल्ल्यानुसारच योग्य बदलानुसार वापर करावा.

Web Title: Kalki avatar and end of kaliyug prediction as per bhavishya malika

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Published On: Jun 08, 2026 | 04:11 PM

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