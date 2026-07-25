Honda: होंडाचा भारतीय टू-व्हीलर बाजारात मोठा धमाका; एकाच वेळी १० नवीन आणि अपडेटेड गाड्यांचा पोर्टफ़ोलिओ जाहिर!

भारतीय दुचाकी बाजारात आपलं वर्चस्व आणखी मजबूत करण्यासाठी होन्डा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियाने एकाच वेळी १० नव्या आणि अपडेटेड दुचाकींचा पोर्टफोलिओ अधिकृतपणे सादर केला आहे. या पोर्टफोलिओमध्ये ७ संपूर्णपणे नवीन मॉडेल्स आणि ३ अपडेटेड मॉडेल्सचा समावेश असून, यामध्ये पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, आणि फ्लेक्स-फ्युएल अशा तिन्ही तंत्रज्ञानाचा समतोल पाहायला मिळतो. हे सर्व मॉडेल्स ‘मेड इन इंडिया’ असणार असून टप्प्याटप्प्याने भारतीय बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध केले जातील.
१. अॅडव्हेंचर व ऑफ-रोड बाइक्स (Adventure & Off-Road)
खास वैशिष्ट्य: ही भारतातील पहिली E85 फ्लेक्स-फ्युएल सुसंगत स्कूटर ठरणार आहे.
फीचर्स: ८.१ लीटरची फ्युएल टँक, २७ लीटरची अंडर-सीट स्टोरेज, TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, रोड्सिंक नेव्हिगेशन आणि HSTC (टॉर्क कंट्रोल).
खासियत: ऑफ-रोडिंग आणि डेली कम्युटिंगसाठी लाँग-ट्रॅव्हल सस्पेंशन आणि हलकी फ्रेम रचना.
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२. क्रूझर व रोडस्टर सेगमेंट
खासियत: मिनिमलिस्ट बॉबर स्टायलिंग आणि कमी उंचीची सीट. हे मॉडेल स्टँडर्ड व होन्डाच्या आधुनिक E-Clutch व्हेरियंटमध्ये येईल.
खासियत: हायवे क्रूझिंगसाठी एक पॉवरफुल बॉबर-स्टाईल क्रूझर. हीसुद्धा E-Clutch तंत्रज्ञानासह उपलब्ध असेल.
खासियत: क्लासिक CB750 पासून प्रेरित हेरिटेज डिझाईन आणि ऑल-एलईडी लाईटिंग.
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३. ई-मोबिलिटी / इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV Segment)
चार्जिंग: अवघ्या २ तास ४० मिनिटांत ० ते ८०% फास्ट चार्जिंग.
फीचर्स: ३२ लीटर अंडर-सीट जागा, ५-इंच TFT डिस्प्ले आणि स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स.
४. रीफ्रेश्ड क्लासिक रेंज (Refreshed Lineup)
टीप: होन्डाने स्पष्ट केले आहे की, या सर्व १० दुचाकींच्या किमती आणि लॉन्च तारखा त्या-त्या मॉडेलच्या शोरूममध्ये टप्प्याटप्प्याने जाहीर केल्या जातील.