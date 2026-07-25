शनिवार, 25 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Honda: होंडाचा भारतीय टू-व्हीलर बाजारात मोठा धमाका; एकाच वेळी १० नवीन आणि अपडेटेड गाड्यांचा पोर्टफ़ोलिओ जाहिर!

Updated On: Jul 25, 2026 | 07:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

होन्डा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियाने भारतीय बाजारात एकाच वेळी 10 नवीन व अपडेटेड दुचाकींचा पोर्टफोलिओ अधिकृतपणे सादर केला आहे. यामध्ये पेट्रोल, E85 फ्लेक्स-फ्युएल आणि इलेक्ट्रिक तंत्रज्ञानावर आधारित 'मेड इन इंडिया' गाड्यांचा समावेश असून, या सर्व दुचाकी टप्प्याटप्प्याने विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.

Honda: होंडाचा भारतीय टू-व्हीलर बाजारात मोठा धमाका; एकाच वेळी १० नवीन आणि अपडेटेड गाड्यांचा पोर्टफ़ोलिओ जाहिर!
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • होन्डाने भारतात एकाच वेळी 10 नवीन व अपडेटेड दुचाकींचा पोर्टफोलिओ सादर केला.
  • यामध्ये पेट्रोल, E85 फ्लेक्स-फ्युएल आणि इलेक्ट्रिक (EV) अशा तिन्ही पर्यायांचा समावेश आहे.
  • सर्व मॉडेल्स ‘मेड इन इंडिया’ असून टप्प्याटप्प्याने बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध होतील.

भारतीय दुचाकी बाजारात आपलं वर्चस्व आणखी मजबूत करण्यासाठी होन्डा मोटरसायकल अँड स्कूटर इंडियाने एकाच वेळी १० नव्या आणि अपडेटेड दुचाकींचा पोर्टफोलिओ अधिकृतपणे सादर केला आहे. या पोर्टफोलिओमध्ये ७ संपूर्णपणे नवीन मॉडेल्स आणि ३ अपडेटेड मॉडेल्सचा समावेश असून, यामध्ये पेट्रोल, इलेक्ट्रिक, आणि फ्लेक्स-फ्युएल अशा तिन्ही तंत्रज्ञानाचा समतोल पाहायला मिळतो. हे सर्व मॉडेल्स ‘मेड इन इंडिया’ असणार असून टप्प्याटप्प्याने भारतीय बाजारात विक्रीसाठी उपलब्ध केले जातील.

१. अ‍ॅडव्हेंचर व ऑफ-रोड बाइक्स (Adventure & Off-Road)

  • होन्डा ADV 160 (Honda ADV 160):
इंजिन व परफॉर्मन्स: १५६.९ सीसी लिक्विड-कूल्ड इंजिन.

खास वैशिष्ट्य: ही भारतातील पहिली E85 फ्लेक्स-फ्युएल सुसंगत स्कूटर ठरणार आहे.

फीचर्स: ८.१ लीटरची फ्युएल टँक, २७ लीटरची अंडर-सीट स्टोरेज, TFT इन्स्ट्रुमेंट क्लस्टर, रोड्सिंक नेव्हिगेशन आणि HSTC (टॉर्क कंट्रोल).

  • होन्डा XR 300L (Honda XR 300L):
इंजिन: २९३.५ सीसी एअर-कूल्ड इंजिन (ऑइल कुलरसह).

खासियत: ऑफ-रोडिंग आणि डेली कम्युटिंगसाठी लाँग-ट्रॅव्हल सस्पेंशन आणि हलकी फ्रेम रचना.

  • होन्डा XR 300 रॅली (Honda XR 300 Rally):
खासियत: रॅली-इन्स्पायर्ड डिझाईन आणि लांबच्या प्रवासासाठी विशेष बॉडी फेअरिंग.

Maruti, Hyundai की Tata? ५ वर्षांनंतर कोणाची रीसेल व्हॅल्यू असेल सर्वोत्तम? जाणून घ्या तुलनात्मक विश्लेषण

२. क्रूझर व रोडस्टर सेगमेंट

इंजिन: २८६ सीसी लिक्विड-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजिन.

खासियत: मिनिमलिस्ट बॉबर स्टायलिंग आणि कमी उंचीची सीट. हे मॉडेल स्टँडर्ड व होन्डाच्या आधुनिक E-Clutch व्हेरियंटमध्ये येईल.

  • होन्डा रेबेल ५०० (Honda Rebel 500):
इंजिन: ४७१ सीसी लिक्विड-कूल्ड पॅरेलल-ट्विन इंजिन.

खासियत: हायवे क्रूझिंगसाठी एक पॉवरफुल बॉबर-स्टाईल क्रूझर. हीसुद्धा E-Clutch तंत्रज्ञानासह उपलब्ध असेल.

  • होन्डा CB500 (Honda CB500 Roadster):
इंजिन: ५०१ सीसी सिंगल-सिलेंडर एअर-कूल्ड इंजिन.

खासियत: क्लासिक CB750 पासून प्रेरित हेरिटेज डिझाईन आणि ऑल-एलईडी लाईटिंग.

Triumph: ट्रायम्फकडून रायडर्ससाठी मोठे सप्राईझ! 2026 Trident, Daytona आणि Tiger Sport नव्या दमदार फीचर्ससह लाँच

३. ई-मोबिलिटी / इलेक्ट्रिक स्कूटर (EV Segment)

  • होन्डा QC3 (Honda QC3 Electric Scooter):
बॅटरी व रेंज: ३ kWh बॅटरी पॅक आणि IDC-सर्टिफाइड १५१ किमीची रेंज.

चार्जिंग: अवघ्या २ तास ४० मिनिटांत ० ते ८०% फास्ट चार्जिंग.

फीचर्स: ३२ लीटर अंडर-सीट जागा, ५-इंच TFT डिस्प्ले आणि स्मार्ट कनेक्टेड फीचर्स.

४. रीफ्रेश्ड क्लासिक रेंज (Refreshed Lineup)

  • होन्डा CB350 सिरीज (CB350, CB350C, CB350RS):
अपडेट्स: मेकॅनिकल बदलांशिवाय या लोकप्रिय मॉडेल सिरीजमध्ये नवीन आकर्षक कलर ऑप्शन्स आणि नवीन ग्राफिक्स सादर करण्यात आले आहेत.

टीप: होन्डाने स्पष्ट केले आहे की, या सर्व १० दुचाकींच्या किमती आणि लॉन्च तारखा त्या-त्या मॉडेलच्या शोरूममध्ये टप्प्याटप्प्याने जाहीर केल्या जातील.

Web Title: Honda 10 new bikes scooters india auto news marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 25, 2026 | 07:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Maruti, Hyundai की Tata? ५ वर्षांनंतर कोणाची रीसेल व्हॅल्यू असेल सर्वोत्तम? जाणून घ्या तुलनात्मक विश्लेषण
1

Maruti, Hyundai की Tata? ५ वर्षांनंतर कोणाची रीसेल व्हॅल्यू असेल सर्वोत्तम? जाणून घ्या तुलनात्मक विश्लेषण

पल्सर प्रेमींसाठी मोठी बातमी! बजाज लवकरच लाँच करणार १२५ ते १६० सीसी सेगमेंटमधील नवीन बाइक्स; जाणून घ्या डिटेलमध्ये
2

पल्सर प्रेमींसाठी मोठी बातमी! बजाज लवकरच लाँच करणार १२५ ते १६० सीसी सेगमेंटमधील नवीन बाइक्स; जाणून घ्या डिटेलमध्ये

Triumph: ट्रायम्फकडून रायडर्ससाठी मोठे सप्राईझ! 2026 Trident, Daytona आणि Tiger Sport नव्या दमदार फीचर्ससह लाँच
3

Triumph: ट्रायम्फकडून रायडर्ससाठी मोठे सप्राईझ! 2026 Trident, Daytona आणि Tiger Sport नव्या दमदार फीचर्ससह लाँच

ऑफिशल लाँच आधीच ‘न्यु मारुती ब्रेझा टर्बो पेट्रोल’ डीलरशिपमध्ये पोहोचली! समोर आला व्हिडीओ
4

ऑफिशल लाँच आधीच ‘न्यु मारुती ब्रेझा टर्बो पेट्रोल’ डीलरशिपमध्ये पोहोचली! समोर आला व्हिडीओ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Honda: होंडाचा भारतीय टू-व्हीलर बाजारात मोठा धमाका; एकाच वेळी १० नवीन आणि अपडेटेड गाड्यांचा पोर्टफ़ोलिओ जाहिर!

Honda: होंडाचा भारतीय टू-व्हीलर बाजारात मोठा धमाका; एकाच वेळी १० नवीन आणि अपडेटेड गाड्यांचा पोर्टफ़ोलिओ जाहिर!

Jul 25, 2026 | 07:00 AM
बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल…! आषाढी एकादशीनिमित्त नातेवाईक आणि प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या भक्तिमय शुभेच्छा

बोलावा विठ्ठल पहावा विठ्ठल…! आषाढी एकादशीनिमित्त नातेवाईक आणि प्रियजनांना पाठवा मराठमोळ्या भक्तिमय शुभेच्छा

Jul 25, 2026 | 05:30 AM
शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ५२३ कोटींच्या कर्जमुक्तीची घोषणा; काय म्हणाले मंत्री बाबासाहेब पाटील?

शेतकऱ्यांसाठी आनंदाची बातमी! ५२३ कोटींच्या कर्जमुक्तीची घोषणा; काय म्हणाले मंत्री बाबासाहेब पाटील?

Jul 25, 2026 | 02:35 AM
भीमाशंकर मार्ग पहिल्याच पावसात उखडला, साडेतीन कोटी रुपये खर्चुनही रस्त्याची दुरवस्था; अधिकाऱ्यांवर आरोप

भीमाशंकर मार्ग पहिल्याच पावसात उखडला, साडेतीन कोटी रुपये खर्चुनही रस्त्याची दुरवस्था; अधिकाऱ्यांवर आरोप

Jul 25, 2026 | 12:30 AM
वारकऱ्यांच्या चरणी सेवा, पंढरीत स्वच्छतेचा नवा अध्याय; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून ‘निर्मलवारी-चरणसेवा’चा गौरव

वारकऱ्यांच्या चरणी सेवा, पंढरीत स्वच्छतेचा नवा अध्याय; मुख्यमंत्री फडणवीसांकडून ‘निर्मलवारी-चरणसेवा’चा गौरव

Jul 24, 2026 | 10:35 PM
Satara News: सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, कर्जमाफीसह वीज थकबाकी माफीचा लाभ

Satara News: सातारा जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा, कर्जमाफीसह वीज थकबाकी माफीचा लाभ

Jul 24, 2026 | 09:56 PM
MotoJunior World Championship स्पर्धेत पुण्याचा सार्थक चव्हाण होणार सहभागी; ‘टॉप फाईव्ह‌’मध्ये येण्याचे लक्ष्य

MotoJunior World Championship स्पर्धेत पुण्याचा सार्थक चव्हाण होणार सहभागी; ‘टॉप फाईव्ह‌’मध्ये येण्याचे लक्ष्य

Jul 24, 2026 | 09:29 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Devendra Fadnavis : मुख्यमंत्री फडणवीसांच्या वाढदिवसानिमित्त विशेष उपक्रम!

Jul 23, 2026 | 03:54 PM
Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Kolhapur : कोल्हापुरात ‘महाराष्ट्र बंद’ची हाक! वंचित व डाव्या आघाडीची जोरदार दुचाकी रॅली

Jul 23, 2026 | 03:48 PM
Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Kalyan Crime: बेपत्ता शिक्षिकेचा मृतदेह घोटीत सापडला; प्रॉपर्टीच्या हव्यासातून हत्या; अनेक वर्षांचा मित्रच निघाला मास्टरमाइंड

Jul 23, 2026 | 09:32 AM
Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Alibaug : दिल्लीतील लाठीचार्जचे पडसाद रायगडात, शेकापच्या बैठकीत विद्यार्थी आंदोलनाला पाठिंबा

Jul 22, 2026 | 03:30 PM
Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Yashomati Thakur On Dattagiri Maharaj : दत्तगिरी महाराजांवरील आरोपांची निष्पक्ष चौकशी करा

Jul 22, 2026 | 03:26 PM
CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

CM Devendra Fadnavis : ‘अजित स्मृती अवित स्मृती’ या छायाचित्र प्रदर्शनाला मुख्यमंत्र्यांनी दिली भेट

Jul 21, 2026 | 02:50 PM
Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Akola water crisis : धरणातील पाणी पातळी खालावल्याने पाणीपुरवठ्याचे वेळापत्रक बदलले!

Jul 21, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा