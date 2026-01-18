Drishti Yog 2026: बुध-शनी योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल, संपत्तीमध्ये होईल अपेक्षित वाढ

ज्योतिषशास्त्रानुसार, सोमवार, 19 जानेवारी रोजी बुध आणि शनि 60 अंशांच्या अंतरावर असतील. यामुळे लाभ दृष्टी योग तयार होईल. सकाळी 9.37 वाजता बुध आणि शनि लाभ दृष्टी योग तयार करतील. हा शुभ योग राशींच्या जीवनावर परिणाम करेल. लाभ दृष्टी योगाचा काही राशीच्या लोकांना खूप फायदा होणार आहे. लाभ दृष्टी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आर्थिकदृष्ट्या चांगला राहील. तुमच्या सुखसोयी वाढतील आणि गुंतवणुकीतून नफा मिळेल. व्यवसायात नफा होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. या काळात तुम्हाला खूप फायदा होईल. नशिबाची साथ मिळेल. केलेल्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.
मिथुन राशीच्या लोकांना लाभ दृष्टी योगाचा सकारात्मक परिणामांचा फायदा होईल. या काळात प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि सरकारी कामात यश मिळेल. व्यवसायात लक्षणीय नफा होईल. एखादा मोठा करार होऊ शकतो. नोकरी व्यवसाया करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.
कन्या राशीच्या लोकांना बुध आणि शनिच्या फायदेशीर प्रभावाचा फायदा होईल. भाग्याचे दरवाजे उघडतील आणि तुमचे उत्पन्न वाढेल. तुमच्या वडिलांकडून तुम्हाला मालमत्तेचा लाभ मिळू शकेल. जुना वाद संपेल. आरोग्याच्या समस्या सुटू शकतात.
धनु राशीच्या लोकांना लाभ दृष्टी योगाचा फायदा होईल. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. सामाजिक कार्यात तुम्हाला यश मिळेल. या काळात एखाद्या शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन करू शकता किंवा तुम्ही घरी एखाद्या शुभ कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकता. कुटुंबासोबतचे संबंध सौहार्दपूर्ण राहतील.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप चांगला राहणार आहे. या योगाचा तुम्हाला फायदा होईल. परदेश प्रवास शक्य आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. व्यवसायात नफा होईल आणि नोकरी करणाऱ्यांचा पगार वाढू शकतो. या काळात नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा बुध ग्रह आणि शनी ग्रह एकमेकांवर अनुकूल दृष्टी टाकतात, तेव्हा त्याला बुध-शनी दृष्टी योग म्हणतात. हा योग बुद्धी, शिस्त, परिश्रम आणि आर्थिक स्थैर्य वाढवणारा मानला जातो
Ans: बुध ग्रह बुद्धी व संवाद दर्शवतो, तर शनी मेहनत आणि शिस्तीचे प्रतीक आहे. त्यामुळे हा योग करिअरमध्ये स्थिरता, पदोन्नती आणि जबाबदारी वाढवू शकतो.
Ans: या योगाचा वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु आणि कुंभ या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे