Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Drishti Yog 2026: बुध-शनी योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल, संपत्तीमध्ये होईल अपेक्षित वाढ

सोमवार, 19 जानेवारी रोजी बुध आणि शनि 60 अंशांच्या अंतरावर असणार आहेत त्यामुळे लाभ दृष्टी योग तयार होईल. या योगाचा काही राशीच्या लोकांवर सकारात्मक परिणाम होणार आहे. या योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होईल जाणून घ्या

Updated On: Jan 18, 2026 | 03:39 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • लाभ दृष्टी योग तयार होणार
  • बुध-शनी 60 अंशांच्या अंतरावर
  • या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
बुध आणि शनि एकमेकांपासून 60 अंशांवर असल्याने लाभ दृष्टी योग तयार होईल. हा शुभ योग सोमवार 19 जानेवारी रोजी घडणार आहे. लाभ दृष्टी योगाचा काही राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे.

ज्योतिषशास्त्रानुसार, सोमवार, 19 जानेवारी रोजी बुध आणि शनि 60 अंशांच्या अंतरावर असतील. यामुळे लाभ दृष्टी योग तयार होईल. सकाळी 9.37 वाजता बुध आणि शनि लाभ दृष्टी योग तयार करतील. हा शुभ योग राशींच्या जीवनावर परिणाम करेल. लाभ दृष्टी योगाचा काही राशीच्या लोकांना खूप फायदा होणार आहे. लाभ दृष्टी योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ आर्थिकदृष्ट्या चांगला राहील. तुमच्या सुखसोयी वाढतील आणि गुंतवणुकीतून नफा मिळेल. व्यवसायात नफा होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या जबाबदाऱ्या वाढू शकतात. या काळात तुम्हाला खूप फायदा होईल. नशिबाची साथ मिळेल. केलेल्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांना लाभ दृष्टी योगाचा सकारात्मक परिणामांचा फायदा होईल. या काळात प्रलंबित कामे पूर्ण होतील आणि सरकारी कामात यश मिळेल. व्यवसायात लक्षणीय नफा होईल. एखादा मोठा करार होऊ शकतो. नोकरी व्यवसाया करणाऱ्यांसाठी हा काळ चांगला राहील.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांना बुध आणि शनिच्या फायदेशीर प्रभावाचा फायदा होईल. भाग्याचे दरवाजे उघडतील आणि तुमचे उत्पन्न वाढेल. तुमच्या वडिलांकडून तुम्हाला मालमत्तेचा लाभ मिळू शकेल. जुना वाद संपेल. आरोग्याच्या समस्या सुटू शकतात.

धनु रास

धनु राशीच्या लोकांना लाभ दृष्टी योगाचा फायदा होईल. तुमची प्रतिष्ठा वाढेल. सामाजिक कार्यात तुम्हाला यश मिळेल. या काळात एखाद्या शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन करू शकता किंवा तुम्ही घरी एखाद्या शुभ कार्यक्रमाला उपस्थित राहू शकता. कुटुंबासोबतचे संबंध सौहार्दपूर्ण राहतील.

Ratha Saptami 2026: 25 की 26 कधी साजरी केली जाणार आहे रथसप्तमी, जाणून घ्या वेळ आणि पूजा पद्धत

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा काळ खूप चांगला राहणार आहे. या योगाचा तुम्हाला फायदा होईल. परदेश प्रवास शक्य आहे. दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होतील. व्यवसायात नफा होईल आणि नोकरी करणाऱ्यांचा पगार वाढू शकतो. या काळात नियोजित कामे वेळेवर पूर्ण होतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: बुध-शनी दृष्टी योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा बुध ग्रह आणि शनी ग्रह एकमेकांवर अनुकूल दृष्टी टाकतात, तेव्हा त्याला बुध-शनी दृष्टी योग म्हणतात. हा योग बुद्धी, शिस्त, परिश्रम आणि आर्थिक स्थैर्य वाढवणारा मानला जातो

  • Que: हा योग करिअरसाठी कसा फायदेशीर ठरेल?

    Ans: बुध ग्रह बुद्धी व संवाद दर्शवतो, तर शनी मेहनत आणि शिस्तीचे प्रतीक आहे. त्यामुळे हा योग करिअरमध्ये स्थिरता, पदोन्नती आणि जबाबदारी वाढवू शकतो.

  • Que: या योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

    Ans: या योगाचा वृषभ, मिथुन, कन्या, धनु आणि कुंभ या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे

Web Title: Labh drishti yog 2026 people of this zodiac sign will benefit

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 18, 2026 | 03:39 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद
1

Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद

Shukra Gochar 2026: अभिजीत नक्षत्रात प्रवेश करणार दैत्याचार्य, या राशीच्या जीवनात होणार मोठा बदल
2

Shukra Gochar 2026: अभिजीत नक्षत्रात प्रवेश करणार दैत्याचार्य, या राशीच्या जीवनात होणार मोठा बदल

Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब
3

Gajakesari Yoga: गुरु, चंद्र आणि बुधाच्या आशीर्वादाने 23 जानेवारीनंतर या राशीच्या लोकांचे बदलेल नशीब

Zodiac Sign: अमावस्येच्या दिवशी तयार होत आहे पंचग्रही योग, वृषभ आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
4

Zodiac Sign: अमावस्येच्या दिवशी तयार होत आहे पंचग्रही योग, वृषभ आणि मिथुन राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Drishti Yog 2026: बुध-शनी योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल, संपत्तीमध्ये होईल अपेक्षित वाढ

Drishti Yog 2026: बुध-शनी योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल, संपत्तीमध्ये होईल अपेक्षित वाढ

Jan 18, 2026 | 03:39 PM
दिलीप गुपचूप BMW कारने फिरतो? फराह खान म्हणाली,”लोणावळ्यात माझी गाडी..”

दिलीप गुपचूप BMW कारने फिरतो? फराह खान म्हणाली,”लोणावळ्यात माझी गाडी..”

Jan 18, 2026 | 03:37 PM
व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

व्हेज खाण्यासाठी पर्वणी! आता घरी बनवा मऊ, रेशमी आणि शाही चवीचे ‘व्हेज गलौटी कबाब’, नोट करा रेसिपी

Jan 18, 2026 | 03:32 PM
NHAI मध्ये परीक्षेशिवाय नोकरीची सुवर्णसंधी; GATE 2025 स्कोअरवर थेट निवड

NHAI मध्ये परीक्षेशिवाय नोकरीची सुवर्णसंधी; GATE 2025 स्कोअरवर थेट निवड

Jan 18, 2026 | 03:26 PM
Latur Crime: लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?

Latur Crime: लातूर मधील नवोदय विद्यालयातील मुलीच्या आत्महत्या प्रकरणात नाव ट्विस्ट! रॅगिंग की घातपात?

Jan 18, 2026 | 03:21 PM
“त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळे…” रोहित शर्माच्या मते ‘हा’ खेळाडू भारतीय संघाला सामना जिंकून देणारा ठरणार 

“त्याच्यामध्ये काहीतरी वेगळे…” रोहित शर्माच्या मते ‘हा’ खेळाडू भारतीय संघाला सामना जिंकून देणारा ठरणार 

Jan 18, 2026 | 03:11 PM
Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल

Delhi Crime: बहिणीच्या प्रेमाला भावाचा विरोध! गार्डन मध्ये बोलवल आणि संपवल

Jan 18, 2026 | 03:10 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Sanjay Raut : ‘ताज लँड’ मध्ये आज जेवायला चाललोय, आमच्यावर संशय घेऊ नका, संजय राऊतांचे सूचक विधान

Jan 18, 2026 | 02:22 PM
नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरे यांना थेट निशाणा, मुंबईत ठाकरे बंधूंना यश का मिळाले नाही?

Jan 18, 2026 | 02:18 PM
Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Nanded : “भाजपच्या यशाचे श्रेय नांदेडकरांचे ” -अशोक चव्हाण

Jan 17, 2026 | 08:19 PM
Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Latur Crime News : अनुष्काच्या मृत्यूचे गूढ उकलण्यासाठी SIT ची स्थापना

Jan 17, 2026 | 08:09 PM
Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Latur News : 70 पैकी 47 जागा जिंकत काँग्रेस आणि वंचित बहुजन आघाडीचे महापालिकेवर निर्विवाद वर्चस्व

Jan 17, 2026 | 08:04 PM
Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Kolhapur News : “तिन्ही पक्षाच्या बदनामीला वाव द्यायचा नाही”; हसन मुश्रीफ यांचं वक्तव्य

Jan 17, 2026 | 07:56 PM
Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Latur Election : महापालिकेतील निकालाचा भाजपकडून स्विकार

Jan 17, 2026 | 07:47 PM