Mauni Amavasya 2026: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा, पूर्वजांचे कायम राहतील आशीर्वाद

अमावस्येचा दिवस हा पूर्वजांना समर्पित असलेला दिवस. या दिवशी नैवेद्य आणि पिंडदान केले जाते. तसेच, संध्याकाळी काही ठिकाणी दिवे लावले जातात. मौनी अमावस्येला संध्याकाळी कोणत्या ठिकाणी दिवा लावावा जाणून घ्या

Updated On: Jan 18, 2026 | 01:30 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • मौनी अमावस्या कधी आहे
  • मौनी अमावस्येला संध्याकाळी दिवा लावणे
  • कोणत्या दिशेला दिवा लावावा
 

आज पौष महिन्यातील कृष्ण पक्षातील अमावस्या तिथी आहे. ही तिथी खूप पवित्र आणि विशेष मानली जाते. या अमावस्येला मौनी अमावस्या असे म्हणतात. या दिवशी गंगा आणि संगमचे पाणी अमृतसारखे बनते आणि जे त्यात डुबकी मारतात त्यांना मृत्युनंतर मोक्ष मिळतो. या दिवशी दिवा लावल्याने कुटुंबातील सदस्यांना अपेक्षित यश मिळेल. घरामध्ये सुख समृद्धी नांदेल.

मौनी अमावस्येला स्नान, दान, प्रार्थना आणि मौन उपवास करण्याची परंपरा शतकानुशतके चालत आली आहे. संत आणि ऋषी या दिवशी मौन ध्यान करतात. या दिवशी स्नान, दान, प्रार्थना आणि उपवास केल्याने शाश्वत पुण्य प्राप्त होते. अमावस्या हा पूर्वजांना समर्पित दिवस असल्याने या दिवशी पिंडदानाचे नैवेद्य आणि नैवेद्य देखील केले जातात. तसेच पिंडदानाचे नैवेद्य आणि नैवेद्य देखील केले जातात. मौनी अमावस्येला संध्याकाळी कोणत्या ठिकाणी दिवा लावावा जाणून घ्या

मौनी अमावस्येला संध्याकाळी या ठिकाणी लावा दिवा

पिंपळाच्या झाडाखाली

असे मानले जाते की, पिंपळाच्या झाडावर देवांचा वास असतो. परंतु धार्मिक श्रद्धेनुसार, अमावस्येच्या दिवशी पितरांचाही पिंपळाच्या झाडावर वास असतो. म्हणून, मौनी अमावस्येच्या संध्याकाळी, पिंपळाच्या झाडाखाली दिवा लावावा. असे केल्याने पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळतो आणि संकटे टळतात असे मानले जाते.

दक्षिण दिशेला

अमावस्येच्या दिवशी पूर्वज दक्षिणेकडून पृथ्वीवर येतात. ही दिशा मृत्युदेवता यमराज आणि पूर्वजांचे निवासस्थान मानली जाते. म्हणून मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी दक्षिणेकडे तोंड करून दिवा लावा. यामुळे पूर्वज त्यांच्या राज्यात परतताना त्यांचा मार्ग उजळतो. आनंदाने, पूर्वज त्यांच्या कुटुंबांवर आशीर्वादाचा वर्षाव करत राहतात.

तुळशीच्या रोपाजवळ

हिंदू धर्मात तुळशीची पूजा देवी म्हणून केली जाते. मौनी अमावस्येच्या संध्याकाळी तुळशीच्या रोपाजवळ दिवा लावा. यामुळे घरात सुख-समृद्धी येते आणि नकारात्मक ऊर्जा दूर होते. तुळशीजवळ दिवा लावणे खूप शुभ मानले जाते.

स्वयंपाकघरात

स्वयंपाकघर हे खूप महत्त्वाचे स्थान मानले जाते. असे म्हटले जाते की स्वयंपाकघर हे अन्नपूर्णा देवीचे निवासस्थान आहे, परंतु स्वयंपाकघरात पाणी साठवण्याची जागा पूर्वजांचे निवासस्थान असल्याचे म्हटले जाते. म्हणून, मौनी अमावस्येच्या संध्याकाळी येथे देखील दिवा लावावा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: मौनी अमावस्येच्या दिवशी संध्याकाळी दिवा का लावावा?

    Ans: मौनी अमावस्या हा पितृतृप्तीचा विशेष दिवस मानला जातो. संध्याकाळी दिवा लावल्याने पूर्वजांना शांती मिळते आणि त्यांचे आशीर्वाद कुटुंबावर कायम राहतात, अशी धार्मिक श्रद्धा आहे.

  • Que: मौनी अमावस्येला दिवा नेमका कुठे लावावा?

    Ans: संध्याकाळी घराच्या दक्षिण दिशेला, पिंपळाच्या झाडाखाली, तुळशीजवळ किंवा घराच्या मुख्य दरवाज्याजवळ दिवा लावणे शुभ मानले जाते.

  • Que: दिवा कोणत्या तेलाचा लावावा?

    Ans: मौनी अमावस्येला तीळ तेलाचा किंवा तुपाचा दिवा लावणे विशेष फलदायी मानले जाते, कारण तीळ पितृदेवांना प्रिय मानले जातात.

Published On: Jan 18, 2026 | 01:30 PM

