खान्देश स्पेशल रेसिपी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा झणझणीत कुरडईची भाजी, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल चविष्ट

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सगळ्यात आधी वळ्वणीचे पदार्थ अतिशय आवडीने बनवले जातात. पापड, लोणचं, कुरडई, मसाला इत्यादी अनेक पदार्थ तयार केलेले जाते. तयार केलेले पदार्थ वर्षभर पुरतील एवढ्या प्रमाणात बनवले जातात. त्यातील अनेकांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे गव्हाचं चीक काढून बनवलेल्या कुरडई. हा पदार्थ विशेषतः खान्देश आणि विदर्भामध्ये बनवला जातो. गव्हाचा चीक बनवण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागतो. हा चीक व्यवस्थित तयार न झाल्यास पदार्थाची चव पूर्णपणे बिघडून जाते. अनेक लोक तळलेल्या कुरडई खाण्याचा कंटाळा करतात. याऐवजी कांदा कुरडईची भाजी अतिशय आवडीने खाल्ली जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला १० मिनिटांमध्ये कुरडईची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात अतिशय झटपट तयार होतो. झणझणीत कुरडईची भाजी गरमगरम बाजरीच्या भाकरीसोबत सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया कुरडईची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
प्रत्येक घासात मिळेल सुखाचा आनंद! दुपारच्या जेवणासाठी काकडी आणि गाजर घालून बनवा चविष्ट दहीभात, नोट करा रेसिपी