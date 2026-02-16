Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
खान्देश स्पेशल रेसिपी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा झणझणीत कुरडईची भाजी, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल चविष्ट

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये खान्देश स्पेशल कुरडईची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो.

Updated On: Feb 16, 2026 | 10:47 AM
उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर सगळ्यात आधी वळ्वणीचे पदार्थ अतिशय आवडीने बनवले जातात. पापड, लोणचं, कुरडई, मसाला इत्यादी अनेक पदार्थ तयार केलेले जाते. तयार केलेले पदार्थ वर्षभर पुरतील एवढ्या प्रमाणात बनवले जातात. त्यातील अनेकांच्या आवडीचा पदार्थ म्हणजे गव्हाचं चीक काढून बनवलेल्या कुरडई. हा पदार्थ विशेषतः खान्देश आणि विदर्भामध्ये बनवला जातो. गव्हाचा चीक बनवण्यासाठी खूप जास्त वेळ लागतो. हा चीक व्यवस्थित तयार न झाल्यास पदार्थाची चव पूर्णपणे बिघडून जाते. अनेक लोक तळलेल्या कुरडई खाण्याचा कंटाळा करतात. याऐवजी कांदा कुरडईची भाजी अतिशय आवडीने खाल्ली जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला १० मिनिटांमध्ये कुरडईची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात अतिशय झटपट तयार होतो. झणझणीत कुरडईची भाजी गरमगरम बाजरीच्या भाकरीसोबत सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया कुरडईची भाजी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

प्रत्येक घासात मिळेल सुखाचा आनंद! दुपारच्या जेवणासाठी काकडी आणि गाजर घालून बनवा चविष्ट दहीभात, नोट करा रेसिपी

साहित्य:

  • कुरडई
  • कांदा
  • हिरवी मिरची
  • लसूण
  • मीठ
  • टोमॅटो
  • जिरं मोहरी
  • कांदा लसूण मसाला
  • हळद
  • कोथिंबीर
  • ओल्या खोबऱ्याचा किस
सकाळच्या नाश्त्यात झटपट बनवा झणझणीत चवीचा टोमॅटो डोसा, लालचुटूक पदार्थाने करा दिवसाची सुरुवात

कृती:

  • कुरडईची भाजी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, कुरडई बारीक करून घ्या. त्यानंतर वाटीमध्ये पाणी घेऊन त्यात भिजत ठेवा. १० ते १५ मिनिटं भिजवा.
  • कढईमध्ये तेल गरम त्यात जिरं, मोहरी आणि कढीपत्ता घाला. त्यानंतर हिरवी मिरची, बारीक चिरलेला कांदा आणि टोमॅटो घालून मिक्स करा.
  • त्यानंतर त्यात चवीनुसार मीठ घालून व्यवस्थित कांदा टोमॅटो शिजवून घ्या. शिजल्यानंतर कांद्याला तेल सुटेल.
  • त्यानंतर त्यात सर्व मसाले आणि बारीक चिरलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा. मसाले शिजल्यानंतर त्यात भिजवलेल्या कुरडई घालून व्यवस्थित मिक्स करा.
  • त्यानंतर भाजीवर झाकण मारून मंद आचेवर कुरडई शिजवून घ्या. सगळ्यात शेवटी ओल्या खोबऱ्याचा किस घालून व्यवस्थित कुरडई मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली झणझणीत कुरडई भाजी.

Published On: Feb 16, 2026 | 10:47 AM

