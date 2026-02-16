Chandrapur Accident: महाशिवरात्रीची यात्रा ठरली दुर्दैवी! दर्शनाहून परतताना वाहन पलटी; एकाच मृत्यू तर १७ जखमी

Nanded Crime: पूर्व वैमानस्यातून रक्तरंजित शेवट! १६ वर्षीय मुलाची खंजीराने हत्या; नांदेडमध्ये खळबळ
कसा झाला अपघात?
पाटाळा परिसरातील शिवभक्त मालवाहक वाहनातून भटाळा येथे त्रिशूल घेऊन दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन झाल्यानंतर ते पाटाळा जवळील राळेगाव येथील जगन्नाथ मठावर दर्शनासाठी जात होते. त्यावेळी चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला. यात भूषण विजय दोडके (वय १७, रा. पाटाळा) या तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या स्थानिक नागरिकांनी धाव घेऊन बचावकार्य सुरू केले. यात एकूण १७ जण जखमी झाले आहेत. यापैकी १२ जण गंभीर जखमी आहेत तर ५ जण किरकोळ जखमी झाले आहे. गंभीर जखमींवर चंद्रपूर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. माजरी पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल होऊन वाहनाचा पंचनामा करून पुढील तपास करीत आहेत.
गंभीर जखमी प्रवाश्यांचे नाव
या अपघातातील जखमींची नावे मयूर वनशिंगे (१६), राजू किसन शिवरकर (४२), राजू जाधव (४०), मंथन डाहूले (१३), लकी भडके (२०), नानाजी मरस्कोल्हे (७०), गणेश खापणे (४०), मारोती शिवरकर (४५), विनोद गौरकर (५०), रोशन माडवे (१७), मारोती बदखल (५०) आणि सोहम भोयर (१६) या १२ जणांचा समावेश असून त्यांना चंद्रपूर येथे हलविण्यात आले आहे.
तर किरकोळ जखमींमध्ये प्रवीण आवारी, गुरुवेश राजेश जाधव (१४), ओंकार शिवशंकर मांढरे (९), प्रतीक पारखी आणि रोहित झाडे असे नावे आहेत.
Ans: एकूण १७ जण जखमी झाले, त्यापैकी १२ जण गंभीर आहेत.
Ans: १७ वर्षीय भूषण विजय दोडके यांचा मृत्यू झाला.
Ans: चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाला.