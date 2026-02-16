Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Chandrapur Accident: महाशिवरात्रीची यात्रा ठरली दुर्दैवी! दर्शनाहून परतताना वाहन पलटी; एकाच मृत्यू तर १७ जखमी

महाशिवरात्रीनिमित्त दर्शनावरून परतताना मालवाहू वाहन पलटी होऊन चंद्रपूर जिल्ह्यातील तरुणाचा मृत्यू झाला, तर १७ प्रवासी जखमी झाले. यापैकी १२ जणांची प्रकृती गंभीर असून रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत.

Updated On: Feb 16, 2026 | 10:57 AM
  • दर्शनावरून परतताना वाहनाचा अपघात
  • एका १७ वर्षीय तरुणाचा जागीच मृत्यू
  • एकूण १७ जण जखमी, जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु
चंद्रपूर: चंद्रपूर येथून एक अपघाताची बातमी समोर आली आहे. महाशिवरात्री निमित्ताने महादेवाचे दर्शन करून परत येताना भाविकांच्या गाडीवर काळानं घात केला. भाविनकांची वाहन परत येतांना पलटी झाल्याने अपघात झाला. या अपघातात एका तरुणाचा मृत्यू झाला असून १७ प्रवासी जखमी झाले. चंद्रपूर जिल्ह्यातील भद्रावती तालुक्यातील पाटाळा जवळ ही दुर्दैवी घटना घडली.

कसा झाला अपघात?

पाटाळा परिसरातील शिवभक्त मालवाहक वाहनातून भटाळा येथे त्रिशूल घेऊन दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन झाल्यानंतर ते पाटाळा जवळील राळेगाव येथील जगन्नाथ मठावर दर्शनासाठी जात होते. त्यावेळी चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने हा अपघात झाला. यात भूषण विजय दोडके (वय १७, रा. पाटाळा) या तरुणाचा जागीच मृत्यू झाला. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या स्थानिक नागरिकांनी धाव घेऊन बचावकार्य सुरू केले. यात एकूण १७ जण जखमी झाले आहेत. यापैकी १२ जण गंभीर जखमी आहेत तर ५ जण किरकोळ जखमी झाले आहे. गंभीर जखमींवर चंद्रपूर जिल्हा रुग्णालयात उपचार सुरु आहे. या घटनेमुळे परिसरात हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे. माजरी पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी घटनास्थळी दाखल होऊन वाहनाचा पंचनामा करून पुढील तपास करीत आहेत.

गंभीर जखमी प्रवाश्यांचे नाव

या अपघातातील जखमींची नावे मयूर वनशिंगे (१६), राजू किसन शिवरकर (४२), राजू जाधव (४०), मंथन डाहूले (१३), लकी भडके (२०), नानाजी मरस्कोल्हे (७०), गणेश खापणे (४०), मारोती शिवरकर (४५), विनोद गौरकर (५०), रोशन माडवे (१७), मारोती बदखल (५०) आणि सोहम भोयर (१६) या १२ जणांचा समावेश असून त्यांना चंद्रपूर येथे हलविण्यात आले आहे.

तर किरकोळ जखमींमध्ये प्रवीण आवारी, गुरुवेश राजेश जाधव (१४), ओंकार शिवशंकर मांढरे (९), प्रतीक पारखी आणि रोहित झाडे असे नावे आहेत.

चंद्रपूर येथून एक धक्कादायक प्रकार समोर आले आहे. एका तरुणाने प्रेयसीच्या होणाऱ्या नवऱ्याला व्हॉट्सअॅपद्वारे फोटो पाठवले त्यामुळे तरुणीचा विवाह देखील मोडीत निघाला आहे. संतापलेल्या कुटुंबीयांनी फोटो पाठवणाऱ्या तरुणाला बेदम मारहाण केली आहे. तरुणाला आधी दोरीने बांधलं नंतर त्याला बेदम मारहाण केली. ही घटना चंद्रपूर जिल्ह्यातील तळोधी बाळापूर येथील आहे.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: किती जण जखमी झाले?

    Ans: एकूण १७ जण जखमी झाले, त्यापैकी १२ जण गंभीर आहेत.

  • Que: मृत व्यक्ती कोण?

    Ans: १७ वर्षीय भूषण विजय दोडके यांचा मृत्यू झाला.

  • Que: अपघाताचे कारण काय?

    Ans: चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटल्याने अपघात झाला.

Published On: Feb 16, 2026 | 10:57 AM

