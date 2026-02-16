Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Dinvishesh : पराक्रमी आणि धाडसी सेनानी तात्या टोपे यांची जयंती; जाणून घ्या 16 फेब्रुवारीचा इतिहास

स्वातंत्र्यसेनानी तात्या टोपे यांची जयंती आहे. त्यांनी १८५७ च्या उठावात त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध अनेक लढाया केल्या आणि आपल्या चातुर्यपूर्ण रणनितीने ब्रिटिश सैन्याला चकवले.

Updated On: Feb 16, 2026 | 10:45 AM
mighty and brave fighter Tatya Tope birth anniversary 16 February History marathi dinvishesh

पराक्रमी आणि धाडसी सेनानी तात्या टोपे यांची जयंती आहे (फोटो - टीम नवराष्ट्र)

तात्या टोपे हे १८५७ च्या स्वातंत्र्यसमरातील पराक्रमी आणि धाडसी सेनानी होते. आज त्यांची जयंती आहे. त्यांचे मूळ नाव रामचंद्र पांडुरंग टोपे असे होते. ते नाना साहेब पेशवे यांचे निकटचे सहकारी होते. १८५७ च्या उठावात त्यांनी इंग्रजांविरुद्ध अनेक लढाया केल्या आणि आपल्या चातुर्यपूर्ण रणनितीने ब्रिटिश सैन्याला चकवले. कानपूर, झाशी आणि ग्वाल्हेर परिसरात त्यांनी स्वातंत्र्यासाठी जोरदार लढा दिला. राणी लक्ष्मीबाई यांच्यासोबत त्यांनी शौर्यपूर्ण युद्ध केले. त्यांच्या नेतृत्वाखालील गनिमी काव्याच्या तंत्रामुळे इंग्रजांना मोठा त्रास सहन करावा लागला. तात्या टोपे हे अत्यंत चिकाटीचे आणि राष्ट्रप्रेमी व्यक्तिमत्त्व होते. अखेर १८५९ साली इंग्रजांनी त्यांना पकडून फाशीची शिक्षा दिली. त्यांच्या बलिदानामुळे भारतीय स्वातंत्र्यलढ्याला नवी प्रेरणा मिळाली. तात्या टोपे यांचे योगदान भारतीय इतिहासात सदैव स्मरणात राहील. (Dinvishesh)

 

16 फेब्रुवारी रोजी देशाच्या आणि जगाच्या इतिहासामध्ये घडलेल्या महत्त्वपूर्ण घटना

  • 1659: जगातील पहिला धनादेश (चेक) ब्रिटिश बँकेतून काढण्यात आला
  • 1918: लिथुएनियाने रशिया व जर्मनीपासून स्वातंत्र्य जाहीर केले.
  • 1930: रोमानियन फुटबॉल फेडरेशन फिफामध्ये सामील झाले.
  • 1934: ऑस्ट्रियन गृहयुद्ध सोशल डेमोक्रॅट्स आणि रिपब्लिकनिशर शुत्झबंड यांच्या पराभवाने संपले.
  • 1959: फिडेल कॅस्ट्रो क्युबाचे अध्यक्ष झाले.
  • 1960: अमेरिकन अणुऊर्जा पाणबुडी ट्रायटन पाण्याखाली जगाला प्रदक्षिणा घालण्यासाठी निघाली.
  • 1978: पहिली संगणक बुलेटिन बोर्ड प्रणाली तयार करण्यात आली.
  • 2005: रशियाने मान्यता दिल्यानंतर क्योटो प्रोटोकॉल अंमलात आला.
हे देखील वाचा :  महाराष्ट्रात २०२८ मध्ये रंगणार ‘राष्ट्रीय कौशल्य स्पर्धा’; Mangal Prabhat Lodha यांच्या प्रस्तावाला केंद्राचे सकारात्मक संकेत

16 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष

  • 1745: ‘थोरले माधवराव पेशवे’ – मराठा साम्राज्यातील 4 था पेशवा यांचा जन्म (मृत्यू : 18 नोव्हेंबर 1772)
  • 1814: ‘तात्या टोपे’ – स्वातंत्रवीर सेनापती यांचा जन्म. (मृत्यू : 18 एप्रिल 1859)
  • 1843: ‘हेन्री एम. लेलंड’ – कॅडिलॅक आणि लिंकन कंपनीचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 26 मार्च 1932)
  • 1866: ‘हर्बर्ट डाऊ’ – डाऊ केमिकल कंपनीचे संस्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू : 15 ऑक्टोबर 1930)
  • 1876: ‘रघुनाथ पुरुषोत्तम परांजपे’ – भारतातील पहिले सीनियर रँग्लर आणि फर्ग्युसन महाविद्यालयाचे प्राचार्य यांचा जन्म. (मृत्यू: 6 मे 1966)
  • 1909: ‘रिचर्ड मॅकडोनाल्ड’ – मॅकडोनाल्ड चे सहसंस्थास्थापक यांचा जन्म. (मृत्यू: 14 जुलै 1998)
  • 1920: ‘ऍना मे हेस’ – अमेरिकेतील पहिल्या महिला यूएस आर्मी जनरल यांचा जन्म.(मृत्यू : 7 जानेवारी 2018)
  • 1964: ‘बेबेटो’ – ब्राझीलचा फुटबॉलपटू यांचा जन्म.
  • 1978: ‘वासिम जाफर’ – भारतीय क्रिकेटपटू यांचा जन्म.
हे देखील वाचा : ब्रह्मांडाचे अजब गुपित! अवकाशात सापडली उलटी सूर्यमाला; शास्त्रज्ञही आश्चर्यचकित

16 फेब्रुवारी रोजी मृत्यू दिनविशेष

  • 1944: ‘धुंडिराज गोविंद फाळके’ – भारतीय चित्रपटाचे जनक यांचे निधन. (जन्म: 30 एप्रिल 1870)
  • 1956: ‘मेघनाथ साहा’ – खगोल भौतिकशास्त्रज्ञ आणि संसद सदस्य यांचे निधन. (जन्म: 6 ऑक्टोबर 1893)
  • 1968: ‘नारायणराव सोपानराव बोरावके’ – कृषी शिरोमणी आणि पहिले मराठी साखर कारखानदार यांचे निधन. (जन्म: 17 ऑक्टोबर 1892)
  • 1970: ‘फ्रान्सिस पेटन राऊस’ – नोबेल पुरस्कार विजेते, अमेरिकन पॅथॉलॉजिस्ट आणि विषाणूशास्त्रज्ञ यांचे निधन (जन्म: 5 ऑक्टोबर 1879)
  • 1992: ‘जॅनियो क्वाड्रोस’ – ब्राझील देशाचे 22वे राष्ट्राध्यक्ष यांचे निधन (जन्म: 25 जानेवारी 1917)
  • 1994: ‘पं. निवृत्तीबुवा सरनाईक’ – जयपूर-अत्रौली घराण्याचे गायक यांचे निधन. (जन्म: 4 जुलै1912)
  • 1996: ‘आर. डी. आगा’ – उद्योगपती, थरमॅक्स उद्योगसमुहाचे संस्थापक यांचे निधन.
  • 2000: ‘बेल्लारी शामण्णा केशवान’ – सुप्रसिद्ध ग्रंथालय शास्रज्ञ यांचे निधन.
  • 2001: ‘रंजन साळवी’ – मराठी चित्रपटांचे नृत्यदिग्दर्शक यांचे निधन.
  • 2015: ‘राजिंदर पुरी’ – भारतीय व्यंगचित्रकार आणि पत्रकार यांचे निधन (जन्म: 20 सप्टेंबर 1934)
  • 2015: ‘आर. आर. पाटील’ – महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री यांचे निधन (जन्म: 16 ऑगस्ट 1957)
  • 2021: ‘गुस्तावो नोबोआ’ – इक्वेडोर देशाचे 51वे अध्यक्ष यांचे निधन (जन्म: 21 ऑगस्ट 1937)
  • 2023: ‘तुलसीदास बलराम’ – भारतीय फुटबॉलपटू यांचे निधन.(जन्म: 30 नोव्हेंबर 1936)

Published On: Feb 16, 2026 | 10:45 AM

Feb 16, 2026 | 10:45 AM
