IND vs PAK : अरेरे… मोहसिन नक्वी सामना संपण्यापूर्वीच स्टेडियममधून फरार! पाकिस्तानने भारताच्या विजयावर टाकला बहिष्कार

असे म्हटले जाते की खरा सेनापती तोच असतो जो कोणत्याही परिस्थितीत शेवटपर्यंत संघासोबत राहतो. पण, मोहसिन नक्वीने आपला संघ मध्येच सोडला. कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर भारताविरुद्धच्या आपल्या संघाची अवस्था पाहून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख सहन करू शकले नाहीत आणि त्यांना मैदान सोडावे लागले. कोलंबोमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी मोहसिन नक्वी स्टेडियममध्ये उपस्थित होते. पण नंतर बातमी आली की पाकिस्तानला पराभवाकडे वाटचाल करताना पाहून तो सामना संपण्यापूर्वीच मैदान सोडून गेला.
हिंदुस्तान टाईम्सने पाकिस्तानी माध्यमांचा हवाला देत वृत्त दिले की मोहसिन नक्वी पाकिस्तानच्या पराभवापूर्वी स्टेडियम सोडून गेला होता. ही वस्तुस्थिती इतर माध्यमांच्या वृत्तांमध्येही नमूद केली आहे. अर्थात, सामन्यापूर्वी स्टेडियम सोडल्याने मोहसिन नक्वीला त्याच्या संघाच्या स्थितीची लाज वाटली असावी.
IND vs PAK : पाकिस्तानचा पराभव शोएब अख्तरला सहन झाला नाही, लाईव्ह टीव्हीवर मोहसीन नक्वीला म्हटले अज्ञानी
भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी मोहसिन नक्वी यांनी ज्या प्रकारचे वातावरण निर्माण केले , ज्या पद्धतीने तो भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकत असल्याचे दिसून आले आणि नंतर आपला हट्टीपणा सोडून खेळण्यास तयार झाला, त्या सर्व नाट्यमय घटनेनंतर, पाकिस्तानचा पराभव आता त्याच्यासाठी लाजिरवाणा आहे. म्हणूनच पाकिस्तानचा पराभव निश्चित होण्यापूर्वीच तो स्टेडियम सोडल्याच्या बातम्या समोर आल्या.
भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी मोहसीन नक्वी यांनी खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी वैयक्तिकरित्या भेटूनही पाकिस्तान संघाला पराभव पत्करावा लागला. प्रथम खेळताना भारताने पाकिस्तानसमोर १७६ धावांचे लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात पाकिस्तानला फक्त ११४ धावा करता आल्या आणि ६१ धावांनी पराभव पत्करावा लागला, जो टी२० विश्वचषक इतिहासातील भारताविरुद्धचा त्यांचा सर्वात मोठा पराभव होता.
T20 World Cup 2026 मधून पाकिस्तानला बाहेर पडण्याचा धोका! कसे आहे IND vs PAK सामन्यानंतर गुणतालिकेचे गणित?
या सामन्यामुळे नक्वी आधीच चर्चेत होते. सुरुवातीला त्यांनी पाकिस्तानला स्पर्धेत खेळण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला आणि नंतर भारतालाही खेळण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला. आयसीसीशी झालेल्या बैठकीनंतर पाकिस्तानने नंतर आपला निर्णय मागे घेतला असला तरी, त्यानंतर भारतीय संघाने मैदानावर पाकिस्तानच्या कृत्यांना प्रत्युत्तर दिले. भारताने पाकिस्तानला १८ षटकांत ११४ धावांवर बाद केले. दोन्ही संघाचे आता लीग सामन्यामधील आता एक सामना शिल्लक आहे, भारताचा संघ शेवटचा लीग सामना नेदरलॅंडविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. तर पाकिस्तानचा शेवटचा लीग सामना नामिबियाविरुद्ध होणार आहे.