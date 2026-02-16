Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Sports »
  • Ind Vs Pak Mohsin Naqvi Absconded From The Stadium Before The End Of The Match Pakistan Boycotted India Victory

IND vs PAK : अरेरे… मोहसिन नक्वी सामना संपण्यापूर्वीच स्टेडियममधून फरार! पाकिस्तानने भारताच्या विजयावर टाकला बहिष्कार

भारताच्या आशिया कप विजयानंतर ट्रॉफी घेऊन पळून गेलेले पाकिस्तानी गृहमंत्री आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी आणि त्यांच्या चाहत्यांनी त्यांच्या संघाचा पराभव निश्चित झाल्यानंतर प्रेमदासा स्टेडियम सोडले.

Updated On: Feb 16, 2026 | 10:47 AM
फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

फोटो सौजन्य - सोशल मिडिया

Follow Us:
Follow Us:

असे म्हटले जाते की खरा सेनापती तोच असतो जो कोणत्याही परिस्थितीत शेवटपर्यंत संघासोबत राहतो. पण, मोहसिन नक्वीने आपला संघ मध्येच सोडला. कोलंबोच्या प्रेमदासा स्टेडियमवर भारताविरुद्धच्या आपल्या संघाची अवस्था पाहून पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे प्रमुख सहन करू शकले नाहीत आणि त्यांना मैदान सोडावे लागले. कोलंबोमध्ये भारत-पाकिस्तान सामना पाहण्यासाठी मोहसिन नक्वी स्टेडियममध्ये उपस्थित होते. पण नंतर बातमी आली की पाकिस्तानला पराभवाकडे वाटचाल करताना पाहून तो सामना संपण्यापूर्वीच मैदान सोडून गेला.

हिंदुस्तान टाईम्सने पाकिस्तानी माध्यमांचा हवाला देत वृत्त दिले की मोहसिन नक्वी पाकिस्तानच्या पराभवापूर्वी स्टेडियम सोडून गेला होता. ही वस्तुस्थिती इतर माध्यमांच्या वृत्तांमध्येही नमूद केली आहे. अर्थात, सामन्यापूर्वी स्टेडियम सोडल्याने मोहसिन नक्वीला त्याच्या संघाच्या स्थितीची लाज वाटली असावी.

IND vs PAK : पाकिस्तानचा पराभव शोएब अख्तरला सहन झाला नाही, लाईव्ह टीव्हीवर मोहसीन नक्वीला म्हटले अज्ञानी

भारत-पाकिस्तान सामन्यापूर्वी मोहसिन नक्वी यांनी ज्या प्रकारचे वातावरण निर्माण केले , ज्या पद्धतीने तो भारताविरुद्धच्या सामन्यावर बहिष्कार टाकत असल्याचे दिसून आले आणि नंतर आपला हट्टीपणा सोडून खेळण्यास तयार झाला, त्या सर्व नाट्यमय घटनेनंतर, पाकिस्तानचा पराभव आता त्याच्यासाठी लाजिरवाणा आहे. म्हणूनच पाकिस्तानचा पराभव निश्चित होण्यापूर्वीच तो स्टेडियम सोडल्याच्या बातम्या समोर आल्या.

भारताविरुद्धच्या सामन्यापूर्वी मोहसीन नक्वी यांनी खेळाडूंना प्रोत्साहन देण्यासाठी वैयक्तिकरित्या भेटूनही पाकिस्तान संघाला पराभव पत्करावा लागला. प्रथम खेळताना भारताने पाकिस्तानसमोर १७६ धावांचे लक्ष्य ठेवले. प्रत्युत्तरात पाकिस्तानला फक्त ११४ धावा करता आल्या आणि ६१ धावांनी पराभव पत्करावा लागला, जो टी२० विश्वचषक इतिहासातील भारताविरुद्धचा त्यांचा सर्वात मोठा पराभव होता.

T20 World Cup 2026 मधून पाकिस्तानला बाहेर पडण्याचा धोका! कसे आहे IND vs PAK सामन्यानंतर गुणतालिकेचे गणित?

या सामन्यामुळे नक्वी आधीच चर्चेत होते. सुरुवातीला त्यांनी पाकिस्तानला स्पर्धेत खेळण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला आणि नंतर भारतालाही खेळण्याची परवानगी देण्यास नकार दिला. आयसीसीशी झालेल्या बैठकीनंतर पाकिस्तानने नंतर आपला निर्णय मागे घेतला असला तरी, त्यानंतर भारतीय संघाने मैदानावर पाकिस्तानच्या कृत्यांना प्रत्युत्तर दिले. भारताने पाकिस्तानला १८ षटकांत ११४ धावांवर बाद केले. दोन्ही संघाचे आता लीग सामन्यामधील आता एक सामना शिल्लक आहे, भारताचा संघ शेवटचा लीग सामना नेदरलॅंडविरुद्ध खेळवला जाणार आहे. तर पाकिस्तानचा शेवटचा लीग सामना नामिबियाविरुद्ध होणार आहे. 

Web Title: Ind vs pak mohsin naqvi absconded from the stadium before the end of the match pakistan boycotted india victory

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 16, 2026 | 10:34 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

IND vs PAK : पाकिस्तानचा पराभव शोएब अख्तरला सहन झाला नाही, लाईव्ह टीव्हीवर मोहसीन नक्वीला म्हटले अज्ञानी
1

IND vs PAK : पाकिस्तानचा पराभव शोएब अख्तरला सहन झाला नाही, लाईव्ह टीव्हीवर मोहसीन नक्वीला म्हटले अज्ञानी

T20 World Cup 2026 मधून तीन संघ बाहेर, भारतासह हे 2 संघ सुपर 8! नजर टाका गुणतालिकेवर
2

T20 World Cup 2026 मधून तीन संघ बाहेर, भारतासह हे 2 संघ सुपर 8! नजर टाका गुणतालिकेवर

T20 World Cup 2026 मधून पाकिस्तानला बाहेर पडण्याचा धोका! कसे आहे IND vs PAK सामन्यानंतर गुणतालिकेचे गणित?
3

T20 World Cup 2026 मधून पाकिस्तानला बाहेर पडण्याचा धोका! कसे आहे IND vs PAK सामन्यानंतर गुणतालिकेचे गणित?

IND vs PAK : सुर्या कुलदीपवर संतापला! पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर हॅन्डशेक दरम्यान उडला गोंधळ, पहा Video
4

IND vs PAK : सुर्या कुलदीपवर संतापला! पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर हॅन्डशेक दरम्यान उडला गोंधळ, पहा Video

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
खान्देश स्पेशल रेसिपी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा झणझणीत कुरडईची भाजी, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल चविष्ट

खान्देश स्पेशल रेसिपी! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा झणझणीत कुरडईची भाजी, गरमागरम भाकरीसोबत लागेल चविष्ट

Feb 16, 2026 | 10:47 AM
Dinvishesh : पराक्रमी आणि धाडसी सेनानी तात्या टोपे यांची जयंती; जाणून घ्या 16 फेब्रुवारीचा इतिहास

Dinvishesh : पराक्रमी आणि धाडसी सेनानी तात्या टोपे यांची जयंती; जाणून घ्या 16 फेब्रुवारीचा इतिहास

Feb 16, 2026 | 10:45 AM
IND vs PAK : अरेरे… मोहसिन नक्वी सामना संपण्यापूर्वीच स्टेडियममधून फरार! पाकिस्तानने भारताच्या विजयावर टाकला बहिष्कार

IND vs PAK : अरेरे… मोहसिन नक्वी सामना संपण्यापूर्वीच स्टेडियममधून फरार! पाकिस्तानने भारताच्या विजयावर टाकला बहिष्कार

Feb 16, 2026 | 10:34 AM
सूरजकुंडमध्ये साडी संस्कृतीचा आवाज! ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ला समर्पित ‘शिखाची कारीगारी’ एक भावनिक थीमॅटिक फॅशन

सूरजकुंडमध्ये साडी संस्कृतीचा आवाज! ‘ऑपरेशन सिंदूर’ ला समर्पित ‘शिखाची कारीगारी’ एक भावनिक थीमॅटिक फॅशन

Feb 16, 2026 | 10:25 AM
TCS Market Cap Falls: टीसीएसला मोठा धक्का! तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची झाली घसरण.. जाणून घ्या सविस्तर 

TCS Market Cap Falls: टीसीएसला मोठा धक्का! तब्बल ‘इतक्या’ कोटींची झाली घसरण.. जाणून घ्या सविस्तर 

Feb 16, 2026 | 10:13 AM
CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रावर कोणते कपडे घालावे? ड्रेसपासून चपलांपर्यंत जाणून घ्या नियम

CBSE Board Exam 2026: सीबीएसई बोर्ड परीक्षा केंद्रावर कोणते कपडे घालावे? ड्रेसपासून चपलांपर्यंत जाणून घ्या नियम

Feb 16, 2026 | 10:09 AM
Kolhapur News: कोल्हापुरात ‘स्त्रीशक्ती’चा जागर! महापालिका आयुक्तांपासून ते कुलगुरूपर्यंत सर्वच प्रमुख पदांवर महिलांचे वर्चस्व

Kolhapur News: कोल्हापुरात ‘स्त्रीशक्ती’चा जागर! महापालिका आयुक्तांपासून ते कुलगुरूपर्यंत सर्वच प्रमुख पदांवर महिलांचे वर्चस्व

Feb 16, 2026 | 10:09 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

BJP vs Congress : टिपू सुलतानवरून भाजप-काँग्रेसमध्ये नवा वाद!

Feb 15, 2026 | 07:50 PM
Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Chiplun News : योगेश कदमांचा नाव न घेता सुनील तटकरे वअनिल परब यांना टोला

Feb 15, 2026 | 07:42 PM
Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Mumbai : ‘हर हर महादेव’च्या जयघोषात उजळलं बाबुलनाथ मंदिर

Feb 15, 2026 | 07:02 PM
Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Amravati : कोंडेश्वर मंदिरात महाशिवरात्रीला भाविकांची मोठी गर्दी

Feb 15, 2026 | 06:47 PM
Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Sindhudurg : कुणकेश्वर यात्रा प्लास्टिकमुक्त करण्याचा संकल्प – पालकमंत्री राणे

Feb 15, 2026 | 05:53 PM
Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Vasai : ‘आश्वासन की दिखावा?’ स्थानिकांचा संताप, आयुक्तांकडे थेट तक्रार

Feb 15, 2026 | 02:30 PM
Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Nalasopara : नालासोपारा पूर्वेतील वाहतूक कोंडीचा कहर, प्रशासनाकडे दुर्लक्षाचा आरोप

Feb 15, 2026 | 02:27 PM