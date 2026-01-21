Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Religion »
  • Magh Gupt Navratri 2026 Navratri Third Day Importance And Method Of Worshiping Tripura Sundari Devi

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

आज बुधवार, 21 जानेवारी रोजी गुप्त नवरात्रीचा तिसरा दिवस आहे आणि या दिवशी त्रिपुरा सुंदरी देवीची पूजा करण्याची परंपरा आहे. गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची पूजा केली जाते आणि तिचे महत्त्व जाणून घ्या

Updated On: Jan 21, 2026 | 09:06 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • माघ गुप्त नवरात्रीचा तिसरा दिवस
  • त्रिपुरा सुंदरी देवी
  • गुप्त नवरात्रीच्या दिवऱ्या दिवसाचे महत्त्व
 

माघ गुप्त नवरात्र ही चार नवरात्रांपैकी पहिली नवरात्र मानली जाते. 19 जानेवारीपासून सुरू झालेल्या या नवरात्रीचा आज तिसरा दिवस आहे. या दिवशी दहा महाविद्यांपैकी तिसरे रूप असलेल्या त्रिपुरा सुंदरीची पूजा केली जाणार आहे. गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवसाचे महत्त्व काय आहे आणि देवी त्रिपुरा सुंदरीची पूजा कशी केली जाते, जाणून घ्या

माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवसाचे महत्त्व

गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी पूजा केल्याने भक्ताला आंतरिक शांती मिळते. यामुळे व्यक्ती आतून अधिक बळकट होते आणि जीवनाची समज वाढते. ही पूजा माणसाला भौतिक सुखसोयींचा आनंद घेत असतानाही मन शांत आणि संतुलित कसे ठेवायचे हे शिकवते. या पद्धतीमुळे जीवन सोपे, स्थिर आणि आनंदी बनविण्यास मदत करते.

देवी त्रिपुरा सुंदरी कोण आहे

त्रिपुरा सुंदरीला दहा महाविद्यांपैकी तिसरी मानले जाते. तिला षोडशी, ललिता आणि राजेश्वरी असेही म्हणतात. तिला तिन्ही लोकांमध्ये सर्वात सुंदर आणि दिव्य मानले जाते. ती सौंदर्य, दया आणि संपत्तीची देवी आहे. तिची पूजा केल्याने जीवनातील त्रास हळूहळू कमी होतात. आनंद, शांती आणि समृद्धी मिळते.

श्रद्धेनुसार, गुप्त नवरात्रीत देवी त्रिपुरा सुंदरीची गुप्तपणे पूजा केल्याने वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि गोडवा वाढतो. यामुळे प्रेमसंबंधांमध्ये यश मिळते आणि व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व वाढते. त्यांची पूजा केल्याने जीवन सुंदर, संतुलित आणि आनंदी बनण्यास मदत होते.

महादेव शिवाच्या नाभीकमलावर देवी विराजमान आहे

तंत्र विद्यामध्ये, देवी त्रिपुरा सुंदरीला सौंदर्य, शक्ती आणि सिद्धीची देवी मानले जाते. तिची पूजा केल्याने प्रत्येक प्रयत्नात यश मिळते आणि मनाला आनंद मिळतो. संत आणि तांत्रिक विशेषतः तिची पूजा करतात. हे लक्षात घेतले पाहिजे की अनेक राजकारणी देखील तिला त्यांची पूजनीय देवी मानतात.

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

देवी त्रिपुरा सुंदरीचे चित्रण शांत आणि सौम्य स्वरूपात केले आहे. ती भगवान शिवाच्या नाभीतून निघणाऱ्या कमळावर बसलेली दिसते. तिचे चार हात आहेत, ज्यामध्ये तिने फास, अणकुचीदार टोक, धनुष्य आणि बाण धरले आहेत. त्याचे हे रूप शक्ती, संतुलन आणि देवत्वाचे प्रतीक मानले जाते.

या मंत्रांनी त्रिपुरा सुंदरीची करा पूजा

बीजमंत्र

ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीयै नमः

हा मंत्र ज्ञान, शक्ती आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे आणि तो गृहस्थांसाठी खूप फायदेशीर मानला जातो. याचा जप घरात शांती आणि आनंद राखतो आणि जीवनातील अडथळे दूर करतो.

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

षोडशी मंत्र सिद्ध मंत्र

ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं.

हा मंत्र त्रिपुरा सुंदरी देवींच्या ललिता रूपाला समर्पित आहे आणि तो अत्यंत शक्तिशाली आणि सिद्ध मानला जातो. या मंत्राचा जप केल्याने साधकाला आत्मविश्वास, आकर्षण आणि आध्यात्मिक प्रगती मिळते.

इच्छापूर्ती करण्यासाठी मंत्र

ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं परापरे त्रिपुरे सर्वमीप्सितं साधय स्वाहा

इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, प्रेम, यश, आनंद आणि सकारात्मक उर्जेसाठी हा मंत्र जपला जातो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची पूजा केली जाते?

    Ans: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी महाविद्या देवी त्रिपुरसुंदरी (त्रिलोकसुंदरी) यांची उपासना केली जाते.

  • Que: देवी त्रिपुरसुंदरी कोण आहेत?

    Ans: त्रिपुरसुंदरी या दहा महाविद्यांपैकी एक असून त्या सौंदर्य, शक्ती, करुणा आणि ब्रह्मज्ञानाचे प्रतीक मानल्या जातात. त्यांना षोडशी देवी असेही म्हटले जाते.

  • Que: त्रिपुरसुंदरी देवीचे वाहन आणि प्रतीक काय आहे?

    Ans: देवी त्रिपुरसुंदरी कमळावर विराजमान असून त्यांच्या चार हातांमध्ये पाश, अंकुश, धनुष्य आणि बाण असतात. हे मन, बुद्धी आणि इंद्रियांवरील नियंत्रणाचे प्रतीक आहे.

Web Title: Magh gupt navratri 2026 navratri third day importance and method of worshiping tripura sundari devi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 21, 2026 | 09:06 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल
1

Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
2

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी
3

Astro Tips: 20 जानेवारीला ग्रहांचे होणार डबल गोचर, या राशीच्या लोकांना सुवर्णकाळाची संधी

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी
4

Magh Month: माघ महिन्यात अवश्य करा ‘ही’ कामे, वर्षभर लाभेल सुख समृद्धी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 09:06 AM
अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय

अंतराळातील ‘वंडर वुमन’ निवृत्त! 27 वर्षे सेवा, 9 स्पेसवॉक आणि ‘हे’ विक्रमी रेकॉर्ड घेऊन Sunita Williams यांचा NASA ला गुडबाय

Jan 21, 2026 | 09:05 AM
Maharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

LIVEMaharashtra Breaking News LIVE Updates: महाराष्ट्रासह देशविदेशातील ताज्या घडामोडींच्या लाईव्ह अपडे्स एका क्लिकवर

Jan 21, 2026 | 09:04 AM
Free Fire Max: गेममध्ये नव्या इव्हेंटने केली एंट्री, स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार धमाकेदार रिवॉर्ड्स

Free Fire Max: गेममध्ये नव्या इव्हेंटने केली एंट्री, स्पिन करताच प्लेअर्सना मिळणार धमाकेदार रिवॉर्ड्स

Jan 21, 2026 | 09:03 AM
‘America Frist’ धोरणाचा पुन्हा नारा! ट्रम्पचे ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि नाटोवर वादग्रस्त विधाने, जगात खळबळ 

‘America Frist’ धोरणाचा पुन्हा नारा! ट्रम्पचे ग्रीनलँड, पनामा कालवा आणि नाटोवर वादग्रस्त विधाने, जगात खळबळ 

Jan 21, 2026 | 09:00 AM
झाडांना श्वास घेताना कधी पाहिलं आहे का? पहिल्यांदाच कॅमेरात कैद झाला अद्भुत नजारा… पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क; Video Viral

झाडांना श्वास घेताना कधी पाहिलं आहे का? पहिल्यांदाच कॅमेरात कैद झाला अद्भुत नजारा… पाहून तुम्हीही व्हाल थक्क; Video Viral

Jan 21, 2026 | 09:00 AM
Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

Zakir Khan ने कॉमेडीपासून घेतला मोठा ब्रेक, लाईव्ह शोमध्ये चाहत्यांसमोर केली घोषणा; जाणून घ्या नेमकं कारण काय

Jan 21, 2026 | 08:54 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM