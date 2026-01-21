Gupt Navratri 2026: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी कोणत्या देवीची केली जाते पूजा, जाणून घ्या

माघ गुप्त नवरात्र ही चार नवरात्रांपैकी पहिली नवरात्र मानली जाते. 19 जानेवारीपासून सुरू झालेल्या या नवरात्रीचा आज तिसरा दिवस आहे. या दिवशी दहा महाविद्यांपैकी तिसरे रूप असलेल्या त्रिपुरा सुंदरीची पूजा केली जाणार आहे. गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवसाचे महत्त्व काय आहे आणि देवी त्रिपुरा सुंदरीची पूजा कशी केली जाते, जाणून घ्या
गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी पूजा केल्याने भक्ताला आंतरिक शांती मिळते. यामुळे व्यक्ती आतून अधिक बळकट होते आणि जीवनाची समज वाढते. ही पूजा माणसाला भौतिक सुखसोयींचा आनंद घेत असतानाही मन शांत आणि संतुलित कसे ठेवायचे हे शिकवते. या पद्धतीमुळे जीवन सोपे, स्थिर आणि आनंदी बनविण्यास मदत करते.
त्रिपुरा सुंदरीला दहा महाविद्यांपैकी तिसरी मानले जाते. तिला षोडशी, ललिता आणि राजेश्वरी असेही म्हणतात. तिला तिन्ही लोकांमध्ये सर्वात सुंदर आणि दिव्य मानले जाते. ती सौंदर्य, दया आणि संपत्तीची देवी आहे. तिची पूजा केल्याने जीवनातील त्रास हळूहळू कमी होतात. आनंद, शांती आणि समृद्धी मिळते.
श्रद्धेनुसार, गुप्त नवरात्रीत देवी त्रिपुरा सुंदरीची गुप्तपणे पूजा केल्याने वैवाहिक जीवनात प्रेम आणि गोडवा वाढतो. यामुळे प्रेमसंबंधांमध्ये यश मिळते आणि व्यक्तीचे व्यक्तिमत्व वाढते. त्यांची पूजा केल्याने जीवन सुंदर, संतुलित आणि आनंदी बनण्यास मदत होते.
तंत्र विद्यामध्ये, देवी त्रिपुरा सुंदरीला सौंदर्य, शक्ती आणि सिद्धीची देवी मानले जाते. तिची पूजा केल्याने प्रत्येक प्रयत्नात यश मिळते आणि मनाला आनंद मिळतो. संत आणि तांत्रिक विशेषतः तिची पूजा करतात. हे लक्षात घेतले पाहिजे की अनेक राजकारणी देखील तिला त्यांची पूजनीय देवी मानतात.
देवी त्रिपुरा सुंदरीचे चित्रण शांत आणि सौम्य स्वरूपात केले आहे. ती भगवान शिवाच्या नाभीतून निघणाऱ्या कमळावर बसलेली दिसते. तिचे चार हात आहेत, ज्यामध्ये तिने फास, अणकुचीदार टोक, धनुष्य आणि बाण धरले आहेत. त्याचे हे रूप शक्ती, संतुलन आणि देवत्वाचे प्रतीक मानले जाते.
ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरीयै नमः
हा मंत्र ज्ञान, शक्ती आणि समृद्धीचे प्रतीक आहे आणि तो गृहस्थांसाठी खूप फायदेशीर मानला जातो. याचा जप घरात शांती आणि आनंद राखतो आणि जीवनातील अडथळे दूर करतो.
ह्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं.
हा मंत्र त्रिपुरा सुंदरी देवींच्या ललिता रूपाला समर्पित आहे आणि तो अत्यंत शक्तिशाली आणि सिद्ध मानला जातो. या मंत्राचा जप केल्याने साधकाला आत्मविश्वास, आकर्षण आणि आध्यात्मिक प्रगती मिळते.
ॐ ह्रीं श्रीं क्लीं परापरे त्रिपुरे सर्वमीप्सितं साधय स्वाहा
इच्छा पूर्ण करण्यासाठी, प्रेम, यश, आनंद आणि सकारात्मक उर्जेसाठी हा मंत्र जपला जातो.
Ans: माघ गुप्त नवरात्रीच्या तिसऱ्या दिवशी महाविद्या देवी त्रिपुरसुंदरी (त्रिलोकसुंदरी) यांची उपासना केली जाते.
Ans: त्रिपुरसुंदरी या दहा महाविद्यांपैकी एक असून त्या सौंदर्य, शक्ती, करुणा आणि ब्रह्मज्ञानाचे प्रतीक मानल्या जातात. त्यांना षोडशी देवी असेही म्हटले जाते.
Ans: देवी त्रिपुरसुंदरी कमळावर विराजमान असून त्यांच्या चार हातांमध्ये पाश, अंकुश, धनुष्य आणि बाण असतात. हे मन, बुद्धी आणि इंद्रियांवरील नियंत्रणाचे प्रतीक आहे.