Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

आजचा दिवस सामान्य राहील. आज अंक 3 असणाऱ्या लोकांचा स्वामी ग्रह गुरू आहे. अशा वेळी सर्व मूलांकाच्या लोकांवर गुरुचा प्रभाव राहील. आज बुधवारचा दिवस असल्याने त्याचा स्वामी ग्रह बुध राहील. बुधाचा अंक 5 आहे. आज मूलांक 3 असलेल्या लोकांना आर्थिक लाभ होऊ शकतो आणि 5 असणाऱ्या लोकांना कमाईची चांगली संधी मिळू शकते. मूलांक 1 ते 9 असणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या
मूलांक 1 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. मुलांच्या बाबतीत समस्या जाणवू शकतात. कुटुंबातील वातावरण चांगले राहील. कामाच्या ठिकाणी लक्ष द्यावे लागेल.
मूलांक 2 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. कुटुंबासोबत असलेले मतभेद दूर होण्यास मदत होईल. जुने मित्र भेटू शकतात. नातेसंबंध चांगले राहतील आणि जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.
मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस उत्तम राहील. आर्थिक लाभ होऊ शकतो ज्यामुळे तुमचे मन प्रसन्न राहील आणि आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही व्यस्त राहाल. कुटुंबासोबत वेळ घालवाल.
मूलांक 4 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. रागावर आणि बोलण्यावर नियंत्रण ठेवा. वादविवादापासून दूर रहा. नवीन व्यवसायाची सुरुवात करू शकता मात्र गुंतवणूक विचारपूर्वक करा.
मूलांक 5 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. जोडीदाराची साथ मिळेल. कुटुंबातील समस्या दूर होतील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता आणि मित्रांचा पाठिंबा मिळेल. तुम्ही एखाद्या धार्मिक किंवा सामाजिक कार्यात सहभागी होऊ शकता.
मूलांक 6 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुमच्या मधील मतभेद दूर होऊ शकतात आणि तुम्ही धार्मिक कार्यात सहभागी होऊ शकता. त्यासोबत तुमच्या मित्रांची भेट होईल. जवळच्या लोकांकडून आनंदाची बातमी ऐकायला मिळू शकते. नातेसंबंध चांगले राहतील.
मूलांक 7 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्ही आज एखाद्या गोष्टीची खरेदी करू शकता. कुटुंबासोबत चांगला वेळ घालवाल. नातेसंबंध चांगले राहतील.
मूलांक 8 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस सामान्य राहील. धार्मिक कार्यात आवड निर्माण होईल. कामाच्या ठिकाणी वातावरण चांगले राहील आणि सहकार्याचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल.
मूलांक 9 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. आरोग्याची काळजी घ्यावी. ज्या लोकांना रक्ताची समस्या आहे त्यांनी विशेष आरोग्याची काळजी घ्यावी. परदेशाशी संबंधित काम असलेल्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल. तुमची अपूर्ण कामे पूर्ण होऊ शकतात आणि तुमचा तणाव वाढू शकतो. कुटुंबातील वातावरण शांतीचे राहील आणि सर्वांसोबत वेळ घालवू शकता.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)