Zodiac Sign: आदित्य मंगल-रवि योगामुळे या राशीचे लोक होतील मालामाल

आज बुधवार, 21 जानेवारी. माघ महिन्याचा तिसरा दिवस. आज चंद्र दिवसरात्र कुंभ राशीमध्ये संक्रमण करेल. आज अनेक शुभ ग्रह तयार होणार आहेत. या योगाचा कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Jan 21, 2026 | 08:37 AM
आज बुधवार, 21 जानेवारीचा दिवस. माघ महिन्याचा तिसरा दिवस. तसेच गुप्त नवरात्रीचा तिसरा दिवस आहे. आज चंद्र दिवसरात्र कुंभ राशीमध्ये संक्रमण करेल. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्रावर गुरु ग्रहाच्या नवव्या दृष्टीमुळे, चंद्र आणि गुरु यांच्यामध्ये नववा पंचम योग तयार होईल, तर चंद्र सूर्यापासून दुसऱ्या घरात असल्याने, साम योग तयार होईल. धनिष्ठा नक्षत्राच्या संयोगाने रवि योग तयार होणार आहे. या शुभ योगाचा बुधवारी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस फायदेशीर राहील. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुम्ही केलेल्या गुंतवणुकीतून फायदा होईल. पूर्वी केलेल्या गुंतवणुकीतून फायदा होईल. व्यवसायामध्ये प्रगती होण्याची शक्यता आहे. यावेळी तुम्ही एखाद्या गोष्टींची खरेदी करू शकता. जर तुम्ही परदेशांशी संबंधित एखाद्या गोष्टीवर काम करत असाल तर तुम्हाला त्याचाही फायदा होईल. आरोग्य चांगले राहील.

Numberlogy: मूलांक 3 असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला नशिबाची पूर्ण साथ मिळेल. धार्मिक कार्यामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता. तुम्हाला एखाद्या धार्मिक स्थळाला भेट देण्याची संधी देखील मिळू शकते. कुटुंबातील ज्येष्ठ सदस्यांकडून पूर्ण सहकार्य मिळेल. वडिलांकडून काही लाभ मिळण्याची दाट शक्यता आहे. नोकरी करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. नवीन वाहनांची खरेदी करू शकता. नवीन नोकरी शोधात असाल तर तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. प्रत्येक क्षेत्रात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला पैसे कमविण्याच्या अनेक संधी मिळतील. तुम्हाला परदेशातील शिक्षणाशी संबंधित चांगली बातमी देखील मिळू शकते. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल.

Budh Gochar In Mercury : होळीच्या शुभमुहुर्तावर ‘या’ राशींची होणार इच्छापूर्ती; बुधाच्या गोचराने संपत्तीत होणार वाढ

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस मिश्रित राहील. तुम्हाला समाजामध्ये मान सन्मान मिळेल. नोकरी आणि व्यवसायात प्रगती होईल आणि कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सहकाऱ्यांकडून सहकार्य मिळेल. वाहन खरेदी करू शकता. तुम्हाला कुटुंबाचा पूर्ण पाठिंबा मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

मकर रास

मकर राशींच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्हाला आर्थिक लाभ होऊ शकतो. तुमच्या गुंतवणुकीतून तुम्हाला फायदा होईल. मालमत्तेच्या बाबतीत गुंतलेल्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. नोकरी करणाऱ्यांना त्यांच्या वरिष्ठांकडून पूर्ण पाठिंबा आणि सहकार्य मिळेल. तुमचे काम चांगले होईल आणि तुम्हाला वडिलोपार्जित संपत्तीचाही फायदा होऊ शकतो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Jan 21, 2026 | 08:37 AM

