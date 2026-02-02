Pune Crime: हृदयद्रावक घटना! विहिरीत 2 लहान मुलांसह विवाहितेचा आढळला मृतदेह; कारण काय?

Hit And Run: सांगलीत ‘हिट अँड रन’चा थरार, मद्यधुंद कारचालकाने पोलिसांसह 11 जणांना उडवले, जमावाकडून चोप
काय घडलं नेमकं?
अहिला जाधव या विवाहित महिलेच्या पतीचे नाव राजू जाधव असे आहे. रविवारी त्यांच्या दोघांचे भांडण झाले. या भांडणानंतर अहिला आपल्या दोन चिमुकल्या मुलांसोबत घराबाहेर पडली. ती घरी न परतल्यानं पतीने शोधाशोध करण्यास सुरुवात केली. शोध सुरु असताना गौरी जाधव या अवघ्या चार महिन्यांच्या चिमुकलीचा मृतदेह थोरस्थळ येथील एका विहिरीमध्ये तरंगताना आढळून आला. दरम्यान त्याच विहिरीत अहिला जाधव आणि मुलगा सार्थक जाधव याचाही मृतदेह सापडला.
पोलिसांना या घटनेची माहिती मिळताच पोलीस घटनास्थळी दाखल झाले. त्यांनी पंचनामा करून मृतदेह उत्तरीय तपासणी साठी पाठवण्यात आले. पोलीस पुढील तपास करत आहे.
कारण काय?
राजू जाधव हा नेहमी अहिलावर चारित्र्यावर संशय घेऊन भांडण करत होता. या गोष्टीला कंटाळून संबंधित महिलेने दोन मुलांसह जीवन संपवल्याचा अंदाज पोलिसांनी व्यक्त केला आहे. पोलीस पुढील तपास करत आहे.
Ans: पुणे जिल्ह्यातील शिरूर तालुक्यातील पाबळ गावात ही घटना घडली.
Ans: अहिला जाधव (30), सार्थक जाधव (5) आणि गौरी जाधव (4 महिने).
Ans: पतीकडून सतत चारित्र्यावर संशय व कौटुंबिक वादाला कंटाळून आत्महत्येचा अंदाज व्यक्त केला जात आ