IND vs PAK U19 : नक्की चाललयं काय, फिल्डिंग की काॅमेडी? कॅच तर सोडलाच पण यांच्याकडून नेमही चुकला…

Pakistan’s hilarious fielding video goes viral : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात अंडर-१९ विश्वचषकाचा महत्त्वाचा सामना सुरू आहे. पाकिस्तानने नाणेफेक जिंकून भारताला प्रथम फलंदाजीसाठी आमंत्रित केले. भारताचे सलामीवीर फलंदाज क्रीजवर आहेत. दरम्यान, पाकिस्तानचे खराब क्षेत्ररक्षण स्पष्ट दिसत होते. एका पाकिस्तानी गोलंदाजाने प्रथम स्फोटक फलंदाज वैभव सूर्यवंशीचा झेल सोडला आणि नंतर रनआउटचा प्रयत्न चुकवला. हा व्हिडिओ आता सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे.
हा झेल सोडणे पाकिस्तानसाठी महागात पडू शकले असते, पण संघाने पुनरागमन केले आहे. वैभव सूर्यवंशी २२ चेंडूत ३० धावा काढून परतला, हा पाकिस्तानसाठी मोठा दिलासा होता, कारण जेव्हा वैभव सूर्यवंशी मैदानावर उतरतो तेव्हा संघ अनेकदा एकतर्फी विजय मिळवतो. आजच्या सामन्यात पाकिस्तानचे क्षेत्ररक्षण खराब असले तरी, त्यांनी चांगली गोलंदाजी केली आणि भारताचे सुरुवातीचे तीन बळी घेतले.
हा सामना भारत आणि पाकिस्तान दोघांसाठीही महत्त्वाचा आहे. सुपर सिक्समध्ये भारत चार सामन्यांपैकी तीन विजयांसह दुसऱ्या स्थानावर आहे, तर पाकिस्तान दोन विजयांसह तिसऱ्या स्थानावर आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील धावगतीमध्ये थोडा फरक आहे. त्यामुळे, जर पाकिस्तानने आजचा सामना मोठ्या फरकाने जिंकला तर ते उपांत्य फेरीत पोहोचेल. दरम्यान, भारताला हा सामना जिंकावा लागेल किंवा मोठा पराभव टाळावा लागेल.
सध्या, पाकिस्तानी गोलंदाजाच्या ड्रॉप कॅचचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे आणि लोक क्षेत्ररक्षकाच्या चुकलेल्या रन-आउटवर टीका करत आहेत. वापरकर्ते विविध प्रकारे प्रतिक्रिया देत आहेत, तर काहींनी संघाला ट्रोलही केले आहे.नाणेफेकीदरम्यान दोन्ही संघांच्या कर्णधारांमध्ये तणावही दिसून आला. पहलगाम हल्ल्यापासून भारत आणि पाकिस्तानमधील संबंध ताणले गेले आहेत आणि म्हणूनच दोन्ही संघ एकमेकांसमोर येतात तेव्हा प्रत्येक वेळी तणाव दिसून येतो. या सामन्यातही दोन्ही संघांच्या कर्णधारांनी नाणेफेकीदरम्यान हस्तांदोलन करण्याची औपचारिकता पूर्ण केली नाही.