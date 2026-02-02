सुटलेल्या पोटामुळे कंबरेचा भाग जाड दिसतो? नियमित चावून खा हिरव्यागार कढीपत्त्याची पाने, महिनाभरात दिसतील बदल

कढीपत्त्याच्या पानांचे फायदे?
वजन कमी करण्यासाठी उपाय?
पोटावर चरबीचा घेर वाढण्याची कारणे?
जगभरात वाढलेल्या वजनाने अनेक लोक त्रस्त आहेत. वजन वाढल्यानंतर आरोग्यासंबंधित बऱ्याच समस्या उद्भवतात. याशिवाय मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल, उच्च रक्तदाब इत्यादी गंभीर आजार होण्याची शक्यता असते. वजन वाढल्यानंतर शरीराच्या सर्वच अवयवांवर चरबीचा अनावश्यक घेर वाढू लागतो. यामुळे बऱ्याचदा महिलांचा आत्मविश्वास कमी होण्याची शक्यता असते. पोट आणि मांड्यांवर वाढलेला चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी महिलांसह पुरुषसुद्धा तासनतास व्यायाम, महागडे डाएट, सप्लिमेंट्सचे इत्यादींचे सेवन करतात. पण केमिकल युक्त सप्लिमेंट्स प्यायल्यामुळे किडनी निकामी होते आणि किडनीच्या कार्यात अनेक अडथळे निर्माण होतात. सतत कोणतेही चुकीचे उपाय करण्याऐवजी घरगुती पदार्थांचे सेवन करून वाढलेले वजन कमी करावे. आज आम्ही तुम्हाला कढीपत्त्याचे सेवन केल्यामुळे शरीराला नेमके काय फायदे होतात, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत.(फोटो सौजन्य – istock)
उपाशी पोटी नियमित प्या थंडगार काकडीचे डिटॉक्स पेय, वजन कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल चमकदार ग्लो
भारतीय स्वयंपाक घरात कायमच कढीपत्त्याचा वापर केला जातो. कढीपत्याशिवाय जेवणाला व्यवस्थित चव लागत नाही. वरण, भाजी किंवा इतर कोणताही तिखट पदार्थ बनवताना त्यात कढीपत्ता टाकला जातो. हिरवीगार पाने केवळ स्वयंपाक करण्यासाठी नाहीतर आरोग्याससाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. आयुर्वेदामध्ये कढीपत्त्याच्या पानांना खूप जास्त महत्व आहे. मेटाबॉलिझ्म सुधारण्यासाठी आणि पोटावर वाढलेला अनावश्यक चरबीचा घेर कमी करण्यासाठी कढीपत्ता खावा. आहारात वेगवेगळ्या प्रकारे तुम्ही कढीपत्त्याचे सेवन करू शकता. सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी कढीपत्त्याची २ किंवा ३ पाने चावून खाल्ल्यास महिनाभरात पोटावर वाढलेला चरबीचा घेर कमी होईल.
कढीपत्यामध्ये महानिम्बिन नावाचे अल्कलाऑईड एंटी ओबेसिटी गुणधर्म असते, ज्यामुळे शरीरातील लिपिल लेव्हल कमी होण्यास मदत होते. हाय फॅट डाएटमुळे वाढणारे वजन नियंत्रणात ठेवण्यास कढीपत्ता अतिशय फायदेशीर आहे. शरीरात वाढलेली कोलेस्ट्रॉलची पातळी संतुलित ठेवण्यासाठी कढीपत्ता खाण्याचा सल्ला कायमच दिला जातो. सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी कढीपत्ता खाल्ल्यास पोटात जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते आणि शरीर डिटॉक्स होते. चयापचन क्रिया सुधारल्यानंतर वाढलेला चरबीचा घेर कमी होण्यास मदत होते. कढीपत्त्यातील फिनोलिक्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह ताण कमी करतात आणि शरीरातील बेसल मेटाबॉलिक रेट वाढवतात, ज्यामुळे कॅलरीज कमी होण्यास मदत होते.
नवजात बाळांच्या शरीरावर बारीक केस का असतात? तज्ज्ञ म्हणतात की…
सकाळी उठल्यानंतर उपाशी पोटी दुधाचा चहा पिण्याऐवजी कढीपत्त्याच्या पानांचा चहा प्यावा. यासाठी टोपात पाणी गरम करून त्यात १० ते १५ पाने कढीपत्त्याची टाकून व्यवस्थित उकळवून घ्या. टोपातील पाणी अर्धा होईपर्यंत उकळवून घ्या. तयार केलेले पाणी गाळून हलकेसे थंड झाल्यानंतर त्यात लिंबाचा रस टाकून प्यावे. यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते. हे पाणी शरीरातील विषारी घटक बाहेर काढून टाकण्यासाठी अतिशय गुणकारी आहे. कढीपत्त्याची कोवळी पाने चावून खाल्ल्यास शरीरात अनेक सकारात्मक परिणाम दिसून येतील.
Ans: कोबी, पालक, सफरचंद, नाशपाती यांसारख्या फळे आणि भाज्या
Ans: दिवसभरात २-३ लिटर पाणी प्या