Stock Market Today: हिरव्या रंगात होणार शेअर बाजाराची सुरुवात! हे शेअर्स ठरणार गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर

Share Market Update: रविवारी झालेल्या विशेष सत्रात भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला. आज या घसरणीला ब्रेक लागून शेअर बाजार स्थिर होण्याची शक्यता आहे. आज कोणते शेअर्स फायदेशीर ठरणार याबाबत जाणून घेऊया.

Updated On: Feb 02, 2026 | 08:40 AM
  • भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवात दर्शवितात
  • विशेष व्यापार सत्रात भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला
  • आज भारतीय शेअर बाजार स्थिर होण्याची शक्यता
India Share Market Update:  अर्थमंत्री निर्मला सितारमन यांनी काल 1 फेब्रुवारी अर्थसंकल्प सादर केला. याच निमित्ताने काल रविवार असून देखील शेअर बाजारातील व्यवहार सुरु ठेवण्यात आले होते. रविवारी, २०२६ च्या अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतरच्या विशेष व्यापार सत्रात भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला. आज सोमवारी २ फेब्रुवारी रोजी जागतिक बाजारातील मिश्र संकेतांमुळे, भारतीय शेअर बाजारातील बेंचमार्क निर्देशांक, सेन्सेक्स आणि निफ्टी ५०, हिरव्या रंगात उघडण्याची शक्यता आहे.

Todays Gold-Silver Price: अर्थसंकल्पाचा सोन्याच्या किंमतीवर परिणाम? किंचित घसरले दर, चांदीही नरमली

मागील सत्रात झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर आज भारतीय शेअर बाजार स्थिर होण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २४,८७५ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ २२ अंकांनी जास्त होता.

रविवारी, २०२६ च्या अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतरच्या विशेष व्यापार सत्रात भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एफ अँड ओ ट्रेडिंगवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) वाढवण्याच्या प्रस्तावाने बाजारांमध्ये खळबळ उडाली. यावेळी गुंतवणूकदारांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सेन्सेक्स १,५४६.८४ अंकांनी किंवा १.८८% ने घसरून ८०,७२२.९४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ४९५.२० अंकांनी किंवा १.९६% ने घसरून २४,८२५.४५ वर बंद झाला. रविवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १,१९३.२५ अंकांनी किंवा २.००% ने घसरून ५८,४१७.२० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)

चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे.

Bio-Pharma Budget 2026: अर्थसंकल्पात जाहीर केली ‘बायो फार्मा शक्ती’ योजना! भारत बनणार जागतिक बायो-फार्मा हब

शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या इंट्राडे स्टॉक्समध्ये मेदांता, नेटवेब टेक्नॉलॉजीज, विप्रो, टीसीएस, मॅक्स हेल्थ, केन्स टेक्नॉलॉजी, एथर एनर्जी आणि एस्टर डीएम हेल्थकेअर यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार ह्युंदाई मोटर, इंडस टॉवर्स, बजाज हाऊसिंग फायनान्स, रेलटेल कॉर्प, टाटा केमिकल्स, अवफिस स्पेस सोल्युशन्स, हिरो मोटोकॉर्प, अदानी ग्रीन एनर्जी, आयटीसी, संरक्षण साठा – BEL, HAL, GRSE, डेटा पॅटर्न, बायोकॉन, सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज, बीएसई, ग्रोव, क्वेस कॉर्प, ब्लू स्टार, मोइल या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.

(टीपः वरील लेखातील माहिती वैयक्तिक विश्लेषक आणि तज्ज्ञांच्या आधारे देण्यात आली आहे. Navarashtra.com कोणताही दावा करत नाही. आम्ही गुंतवणूकदारांना गुंतवणूकीबाबत कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी प्रमाणित तज्ञांकडून शेअर्सबाबत विचारणा करण्याचा सल्ला देतो.)

Published On: Feb 02, 2026 | 08:40 AM

