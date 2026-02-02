Stock Market Today: हिरव्या रंगात होणार शेअर बाजाराची सुरुवात! हे शेअर्स ठरणार गुंतवणूकदारांसाठी फायदेशीर

Todays Gold-Silver Price: अर्थसंकल्पाचा सोन्याच्या किंमतीवर परिणाम? किंचित घसरले दर, चांदीही नरमली
मागील सत्रात झालेल्या मोठ्या घसरणीनंतर आज भारतीय शेअर बाजार स्थिर होण्याची शक्यता आहे. गिफ्ट निफ्टीवरील ट्रेंड देखील भारतीय बेंचमार्क निर्देशांकासाठी सकारात्मक सुरुवात दर्शवितात. गिफ्ट निफ्टी २४,८७५ च्या आसपास व्यवहार करत होता, जो निफ्टी फ्युचर्सच्या मागील बंदपेक्षा जवळजवळ २२ अंकांनी जास्त होता.
रविवारी, २०२६ च्या अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतरच्या विशेष व्यापार सत्रात भारतीय शेअर बाजार मोठ्या प्रमाणात घसरला. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी त्यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात एफ अँड ओ ट्रेडिंगवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (एसटीटी) वाढवण्याच्या प्रस्तावाने बाजारांमध्ये खळबळ उडाली. यावेळी गुंतवणूकदारांचे देखील मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. सेन्सेक्स १,५४६.८४ अंकांनी किंवा १.८८% ने घसरून ८०,७२२.९४ वर बंद झाला, तर निफ्टी ५० ४९५.२० अंकांनी किंवा १.९६% ने घसरून २४,८२५.४५ वर बंद झाला. रविवारी बँक निफ्टी निर्देशांक १,१९३.२५ अंकांनी किंवा २.००% ने घसरून ५८,४१७.२० वर बंद झाला. (फोटो सौजन्य – Pinterest)
चॉइस ब्रोकिंगचे कार्यकारी संचालक सुमित बगडिया, आनंद राठी येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक गणेश डोंगरे आणि प्रभुदास लिलाधर येथील तांत्रिक संशोधनाचे वरिष्ठ व्यवस्थापक शिजू कुथुपलक्कल या शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी आज गुंतवणूकदारांना खरेदी करण्यासाठी आठ इंट्राडे स्टॉक्सची शिफारस केली आहे.
शेअर बाजारातील तज्ज्ञांनी शिफारस केलेल्या इंट्राडे स्टॉक्समध्ये मेदांता, नेटवेब टेक्नॉलॉजीज, विप्रो, टीसीएस, मॅक्स हेल्थ, केन्स टेक्नॉलॉजी, एथर एनर्जी आणि एस्टर डीएम हेल्थकेअर यांचा समावेश आहे. आजच्या व्यवहारात गुंतवणूकदार ह्युंदाई मोटर, इंडस टॉवर्स, बजाज हाऊसिंग फायनान्स, रेलटेल कॉर्प, टाटा केमिकल्स, अवफिस स्पेस सोल्युशन्स, हिरो मोटोकॉर्प, अदानी ग्रीन एनर्जी, आयटीसी, संरक्षण साठा – BEL, HAL, GRSE, डेटा पॅटर्न, बायोकॉन, सन फार्मा, डॉ. रेड्डीज, बीएसई, ग्रोव, क्वेस कॉर्प, ब्लू स्टार, मोइल या शेअर्सवर त्यांचे लक्ष केंद्रीत करू शकतात.