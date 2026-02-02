Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

Weekly Horoscope: फेब्रुवारी महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

फेब्रुवारीचा पहिला आठवडा (2-8 फेब्रुवारी) असेल. नोकरी व्यवसाय आरोग्य यासाठी कसा राहील. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी फेब्रुवारी महिन्याचा पहिला आठवडा कसा राहील ते जाणून घ्या

Updated On: Feb 02, 2026 | 07:05 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:

फेब्रुवारीचा महिना खास राहणार आहे. ग्रहण क्षेत्रानुसार आठवड्यात चांगला राहील. या आठवड्यामध्ये तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढेल. आर्थिक आरोग्य यासाठी आठवडा महत्त्वपूर्ण राहील. विचारपूर्वक काम करावे. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी आठवड्या कसा राहील ते जाणून घ्या

मेष रास

मेष राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. या आठवड्यात तुम्हाला मानसिक तणाव जाणवू शकतो. आरोग्याच्या दृष्टीने हा आठवडा अनुकूल राहील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील.

वृषभ रास

वृषभ राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहील. उत्पन्नाचे स्रोत वाढतील. व्यवसायात फायदा होईल. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. नशिबाची साथ मिळेल. आर्थिक स्थितीत सामान्य राहील. आई-वडिलांच्या आरोग्याची काळजी घ्या.

मिथुन रास

मिथुन राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा फायदेशीर राहील. करियर आणि व्यवसायासाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. घरामध्ये धार्मिक कार्यक्रमांचे आयोजन केले जाईल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना अपेक्षित यश मिळेल.

Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ

कर्क रास

कर्क राशींच्या लोकांसाठी आठवडा सामान्य राहील. न्यायालयाशी संबंधित समस्या दूर होतील. करियर आणि व्यवसायासाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. आर्थिक लाभ होण्याची शक्यता.

सिंह रास

सिंह राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहील. करियर आणि व्यवसायासाठी हा आठवडा अनुकूल राहील. गुंतवणूक करण्यासाठी आजचा दिवस चांगला जाईल. वडिलोपार्जित संपत्तीमध्ये येत असलेल्या समस्या दूर होतील.

कन्या रास

कन्या राशींच्या लोकांसाठी आठवडा अनुकूल राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला ताण जाणवेल. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. धार्मिक आणि सामाजिक कार्यामध्ये तुम्ही सहभागी व्हाल. व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहील.

तूळ रास

तुळ राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा मिश्रित राहील. खर्चामध्ये वाढ होईल. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील.

February Monthly Horoscope 2026: फेब्रुवारीचा महिना सर्व राशींच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा चढ उताराचा राहील. तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्य सहभागी होऊ शकता. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आठवडा सामान्य राहील. आर्थिक समस्या दूर होतील.

धनु रास

धनु राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा चांगला राहील. तुम्हाला प्रत्येक कामात पूर्ण यश मिळेल. कामानिमित्त प्रवास करू शकता. आर्थिक बाबतीत हा आठवडा अनुकूल राहील.

मकर रास

मकर राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. वरिष्ठ लोकांचे मार्गदर्शन मिळेल. नोकरी करणाऱ्या लोकांना फायदा होईल. व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचा आठवडा सामान्य राहील. न्यायालयीन समस्या दूर होतील.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. करियर आणि व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. कुटुंबात आनंदाचे वातावरण राहील.‌ व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आठवडा सामान्य राहील. या आठवड्यात तुम्ही धार्मिक आणि सामाजिक कार्यक्रमात सहभागी व्हाल.

मीन रास

मीन राशींच्या लोकांसाठी हा आठवडा सामान्य राहील. जे लोक नवीन नोकरीच्या शोधात आहे त्यांना अपेक्षित यश मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी हा आठवडा चांगला राहील.‌ नोकरी करणाऱ्यांसाठी हा आठवडा अनुकूल राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Weekly horoscope first week of 2 to 8 february 12 zodiac signs

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 02, 2026 | 07:05 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Mahashivratri 2026: 15 की 16 कधी आहे महाशिवरात्र, जाणून घ्या मुहूर्त, योग आणि महत्त्व
1

Mahashivratri 2026: 15 की 16 कधी आहे महाशिवरात्र, जाणून घ्या मुहूर्त, योग आणि महत्त्व

Lucky Zodiac Signs: 84 वर्षांनंतर शुक्र आणि अरुणमध्ये तयार होणार शतंक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा
2

Lucky Zodiac Signs: 84 वर्षांनंतर शुक्र आणि अरुणमध्ये तयार होणार शतंक योग, या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

February Shubh Muhurat List: फेब्रुवारी महिन्यात विवाह, वाहन, गृहप्रवेश करण्यासाठी काय आहेत मुहूर्त जाणून घ्या
3

February Shubh Muhurat List: फेब्रुवारी महिन्यात विवाह, वाहन, गृहप्रवेश करण्यासाठी काय आहेत मुहूर्त जाणून घ्या

Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ
4

Sankashti Chaturthi: 4 की 5 फेब्रुवारी कधी आहे संकष्टी चतुर्थी, जाणून घ्या मुहूर्त, पूजा पद्धत आणि चंद्रोदयाची वेळ

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Weekly Horoscope: फेब्रुवारी महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Weekly Horoscope: फेब्रुवारी महिन्याचा पहिला आठवडा सर्व राशींसाठी कसा राहील जाणून घ्या

Feb 02, 2026 | 07:05 AM
Budget 2026: ग्राहकांनो लागा तयारीला! ‘या’ एका निर्णयामुळे Nexon-Punch आणि Windsor EV होणार स्वस्त

Budget 2026: ग्राहकांनो लागा तयारीला! ‘या’ एका निर्णयामुळे Nexon-Punch आणि Windsor EV होणार स्वस्त

Feb 02, 2026 | 06:15 AM
उपाशी पोटी नियमित प्या थंडगार काकडीचे डिटॉक्स पेय, वजन कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल चमकदार ग्लो

उपाशी पोटी नियमित प्या थंडगार काकडीचे डिटॉक्स पेय, वजन कमी होण्यासोबतच चेहऱ्यावर येईल चमकदार ग्लो

Feb 02, 2026 | 05:30 AM
नवजात बाळांच्या शरीरावर बारीक केस का असतात? तज्ज्ञ म्हणतात की…

नवजात बाळांच्या शरीरावर बारीक केस का असतात? तज्ज्ञ म्हणतात की…

Feb 02, 2026 | 04:15 AM
Pune News: अपघातातील जखमींना ‘कॅशलेस’ उपचार ; मदतीसाठी धावणाऱ्यांनाही २५ हजार बक्षीस

Pune News: अपघातातील जखमींना ‘कॅशलेस’ उपचार ; मदतीसाठी धावणाऱ्यांनाही २५ हजार बक्षीस

Feb 02, 2026 | 02:35 AM
अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम

अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना…! अरिजीत सिंगचा पार्श्वगायनाला अचानक रामराम

Feb 02, 2026 | 01:15 AM
Hit And Run: सांगलीत ‘हिट अँड रन’चा थरार, मद्यधुंद कारचालकाने पोलिसांसह 11 जणांना उडवले, जमावाकडून चोप

Hit And Run: सांगलीत ‘हिट अँड रन’चा थरार, मद्यधुंद कारचालकाने पोलिसांसह 11 जणांना उडवले, जमावाकडून चोप

Feb 01, 2026 | 10:07 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Shashikant Shinde : “दादांची शपथ घेऊन सांगतो,विलीनीकरणासाठी मी एकटा समर्थ”; शशिकांत शिंदे यांचं वक्तव्य

Feb 01, 2026 | 06:01 PM
“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

“मतदारसंघाच्या विकासासाठी भास्कर जाधव यांची साथ सोडली” – नेत्रा ताई ठाकूर

Feb 01, 2026 | 05:46 PM
अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

अपघातात निधन झालेल्या पिंकी माळीच्या कुटुंबासाठी सरसावले रोहित पवार; कुटुंबांचं केलं सांत्वन

Feb 01, 2026 | 05:26 PM
Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Virar : नालासोपारात नशेचा अड्डा उघड, प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह

Feb 01, 2026 | 05:03 PM
Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Sangli : सांगलीतील ग्रामीण भागातील मुलीची वर्ल्डकपकडे भरारी, शूटिंग बॉल खेळणार

Feb 01, 2026 | 04:55 PM
Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Kolhapur Politics : कोल्हापूरात दरवर्षाला महापौर बदलणार..?

Feb 01, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Ratnagiri : अर्जावर आक्षेप म्हणजे विजयाचा संकेत? असगोली गटात जेतापकरांचा दावा

Feb 01, 2026 | 03:52 PM