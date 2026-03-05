Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Religion »
  • Mahabharat What Are Draupadi 3 Great Sins Why Did You Have To Give Up Your Life Before Reaching Heaven

Mahabharat: द्रौपदीचे ३ महापाप कोणते? स्वर्गप्राप्तीपूर्वीच का सोडावे लागले प्राण

महाभारत हा भारतीय संस्कृतीतील सर्वात महान आणि गुंतागुंतीचा महाकाव्य मानला जातो. या ग्रंथातील प्रत्येक पात्राच्या जीवनात धर्म-अधर्म, कर्तव्य आणि भावनांचे संघर्ष दिसून येतात.

Updated On: Mar 05, 2026 | 02:57 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

Follow Us:
Follow Us:
  • द्रौपदीचे ३ महापाप कोणते
  • स्वर्गप्राप्तीपूर्वीच का सोडावे लागले प्राण
  • महाभारतात द्रौपदीच्या महापापाचा उल्लेख
 

काही काळानंतर, पांडवांना वाटले की त्यांचा राजे म्हणून काळ संपला आहे. आता त्यांच्या राजवटीचा त्याग करून हिमालयातून स्वर्गात जाण्याची वेळ आली आहे. या प्रवासात द्रौपदी पाच पांडवांसह होती. तो हिमालयाच्या अर्ध्या उंचीवर चढला होता. सर्वांना वाटले होते की त्याने इतके चांगले काम केले आहे की तो त्याच्या शारीरिक स्वरूपात स्वर्गात पोहोचेल. पण तसे झाले नाही. कठीण चढाई सुरू होताच, द्रौपदी सर्वात आधी पडली आणि कधीही उठली नाही. तिचे निधन झाले. युधिष्ठिर वगळता, चार पांडव बंधू गोंधळले होते की हे का घडले. कारण द्रौपदीचे तीन घातक पाप होते, जे त्यांच्या मार्गात अडथळे बनले होते.

 महाभारतामध्ये द्रौपदीची ही तीन गंभीर पापे होती का? युधिष्ठिराने त्यांच्या भावांना त्याबद्दल शोक व्यक्त केला. भीम, अर्जुन, नकुल आणि सहदेव यांनी स्वर्गाच्या मार्गावर द्रौपदीने त्यांना कसे सोडून दिले याबद्दल शोक व्यक्त केला. त्यांना विश्वासच बसत नव्हता. मग युधिष्ठिराने त्याच्या अस्वस्थ भावांना कारण सांगितले. द्रौपदीचे हे तीन गंभीर पाप होते, ज्याने सर्वांना धक्का बसला. अर्जुनाने डोके टेकवले.

हस्तिनापूरवर राज्य करत असताना युधिष्ठिर आणि इतर पांडवांनी त्यांचे राज्य सोडून आध्यात्मिक मार्गाचा अवलंब करण्याची वेळ आली आहे असे संकेत दिसू लागले. कृष्णाच्या मृत्युने पांडव आणि द्रौपदी हादरून गेले होते. म्हणून त्याने ठरवले की आता तो हिमालयाकडे जाईल आणि स्वर्गाच्या वाटेने चढाई करेल.

महाप्रस्थानात द्रौपदीच सर्वांत आधी का कोसळली?

जसजसे त्यांनी आपला उदय सुरू केला तसतसे एकामागून एक संकटे येत राहिली. हा मार्ग सोपा नव्हता. हिमालयात जाणाऱ्या मार्गावर द्रौपदी पहिलीच अडखळली. नंतर ती पडली. तिला आढळून आले की तिचा श्वास सुटला आहे. ती आता तिच्या शारीरिक स्वरूपात स्वर्गात पोहोचू शकणार नाही. तर, काय झाले होते?

Astro Tips: कपाळावर ‘U’ आकाराचा तिलक का लावतात? काय आहे यामागील धार्मिक महत्त्व जाणून घ्या

युधिष्ठिर हा त्यांच्यापैकी सर्वात जास्त ज्ञानी होता, धर्म आणि कर्माबद्दल सर्वात जास्त ज्ञानी असल्याने, असे का घडले हे त्याला समजले. त्याने आपल्या भावांना सांगितले की द्रौपदीने तिच्या तीन मोठ्या पापांमुळे त्यांना सोडले.

तीन प्राणघातक पापे कोणती होती?

युधिष्ठिराला त्यांच्याबद्दल माहिती होती. अर्थात, तो आयुष्यभर गप्प राहिला, त्यांच्याबद्दल एकही शब्द बोलला नाही. पण त्या दिवशी, त्याने पहिल्यांदाच त्यांची पत्नी द्रौपदीने कोणती तीन पापे केली होती हे उघड केले.

अर्जुनाला डोके टेकवायला लावणारे पहिले महापाप

द्रौपदीने अर्जुनाला तिच्या इतर पतींपेक्षा जास्त प्रेम आणि महत्त्व दिले, जे धर्मानुसार अयोग्य होते. पत्नीचे कर्तव्य होते की ती तिच्या सर्व पतींना समान वागणूक देईल, परंतु द्रौपदी तसे करण्यात अयशस्वी ठरली. हे तिचे सर्वात मोठे पाप होते. तिला अर्जुनाची सर्वात जास्त काळजी होती. तिचा पती काहीही असो, ती नेहमीच त्याचा विचार करत असे. जेव्हा अर्जुनाने पुन्हा लग्न केले तेव्हा द्रौपदी सर्वात जास्त नाराज आणि रागावली. तिने इतर कोणत्याही पांडवांच्या लग्नात असे कधीच केले नाही.

Sheetala Saptami: 10 की 11 मार्च नेमकी कधी आहे शीतला सप्तमी, जाणून घ्या पूजेची वेळ आणि महत्त्व

जेव्हा युधिष्ठिराने आपल्या भावांना द्रौपदीच्या पहिल्या गंभीर पापाबद्दल सांगितले तेव्हा अर्जुनाचे डोके झुकले. त्याला असे होऊ दिल्याबद्दल पश्चात्ताप होऊ लागला.

दुसरे महापाप म्हणजे द्रौपदीचा अहंकार

द्रौपदीला तिच्या सौंदर्याचा खूप अभिमान होता. ती नेहमीच तिच्या बुद्धिमत्तेचा आणि सौंदर्याचा अभिमान बाळगायची. हे तिचे पाप होते. यामुळे तिने तिच्या स्वयंवरात कर्णासह अनेक राजांचा अपमान केला. द्रौपदीचा तिच्या सौंदर्यावरचा अभिमान हा तिच्या ओळखीचा एक भाग होता. तिला माहीत होते की ती अपवादात्मक सुंदर आहे. तिने याचा वापर राजकीय आणि सामाजिक प्रभाव मिळविण्यासाठी देखील केला. तथापि, महाभारत शिकवते की शारीरिक किंवा बौद्धिक गुणांचा अति अभिमान मोक्षाच्या मार्गात अडथळा बनू शकतो.

दुर्योधनाशी संबंधित तिसरे महापाप

त्यांनी दुर्योधनाचा ज्या पद्धतीने अपमान केला तो खरोखरच चुकीचा आणि अन्याय्य होता. द्रौपदीने दुर्योधनाला “आंधळ्याचा आंधळा पुत्र” असे संबोधून त्याचा अपमान केला होता, हे एक पाप होते ज्याचे तिच्या आयुष्यावर दुष्परिणाम झाले. त्यानंतर पांडवांना त्रास सहन करावा लागला. यामुळे त्याला वनवास भोगावा लागला आणि त्यामुळे महाभारतासारखे युद्धही घडले.

द्रौपदीची पापे खूप जास्त होती का?

द्रौपदीची पापे इतर पांडवांपेक्षा जास्त होती, परंतु तिचा मृत्यू प्रथम झाला कारण तिच्यात आसक्ती, पूर्वग्रह आणि काही अहंकार यासारखे दुर्गुण होते, ज्यामुळे तिला मोक्ष मिळण्यापासून रोखले जात होते. दरम्यान, असे म्हणता येणार नाही की तिची पापे “अति” होती.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महाप्रस्थानात द्रौपदी सर्वप्रथम का पडली?

    Ans: महाभारतातील स्वर्गारोहण पर्वनुसार, पांडव स्वर्गाच्या दिशेने निघाले असताना सर्वांत आधी Draupadi कोसळली. तिच्या आयुष्यातील काही मानवी दुर्बलता यासाठी कारणीभूत असल्याचे सांगितले जाते.

  • Que: द्रौपदीची ३ महापापे कोणती मानली जातात?

    Ans: पाच पतींपैकी अर्जुनावर अधिक प्रेम व पक्षपात, दुर्योधनाची खिल्ली उडवणे, स्वतःच्या सौंदर्याचा अभिमान

  • Que: अर्जुनावर पक्षपात करणे पाप का मानले गेले?

    Ans: पांडव सर्व तिचे पती असताना एका पतीवर विशेष प्रेम दाखवणे हे समत्वाच्या धर्माच्या विरोधात मानले गेले, असे वर्णन येते.

Web Title: Mahabharat what are draupadi 3 great sins why did you have to give up your life before reaching heaven

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 05, 2026 | 02:57 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mahabharat: द्रौपदीचे ३ महापाप कोणते? स्वर्गप्राप्तीपूर्वीच का सोडावे लागले प्राण

Mahabharat: द्रौपदीचे ३ महापाप कोणते? स्वर्गप्राप्तीपूर्वीच का सोडावे लागले प्राण

Mar 05, 2026 | 02:57 PM
Women’s Day : खास महिलांसाठी होम क्रेडिट इंडियाचे संशोधन! ‘क्‍वाइट फायनान्शियल रिवॉल्‍यूशनरीज’ म्हणून नवी ओळख

Women’s Day : खास महिलांसाठी होम क्रेडिट इंडियाचे संशोधन! ‘क्‍वाइट फायनान्शियल रिवॉल्‍यूशनरीज’ म्हणून नवी ओळख

Mar 05, 2026 | 02:52 PM
US Iran War : इराणची राख होणार? अमेरिकेने मैदानात उतरवले सर्वात घातक ‘Gravity Bomb’ ; तेहरानमध्ये घबराट

US Iran War : इराणची राख होणार? अमेरिकेने मैदानात उतरवले सर्वात घातक ‘Gravity Bomb’ ; तेहरानमध्ये घबराट

Mar 05, 2026 | 02:52 PM
‘सुट्टा रोल’ गाण्याने वाढवली Super Duper चित्रपटाची क्रेझ; ललित प्रभाकर–विदुला चौघुलेचा ग्लॅमरस अंदाज चर्चेत

‘सुट्टा रोल’ गाण्याने वाढवली Super Duper चित्रपटाची क्रेझ; ललित प्रभाकर–विदुला चौघुलेचा ग्लॅमरस अंदाज चर्चेत

Mar 05, 2026 | 02:48 PM
Nepal Election 2026: नेपाळच्या राजकारणातील ‘घराणेशाही’ विरुद्ध जनक्षोभ; कोइरालांचा बालेकिल्ला आंदोलकांमुळे ‘असा’ कोसळला

Nepal Election 2026: नेपाळच्या राजकारणातील ‘घराणेशाही’ विरुद्ध जनक्षोभ; कोइरालांचा बालेकिल्ला आंदोलकांमुळे ‘असा’ कोसळला

Mar 05, 2026 | 02:46 PM
Uttarpradesh Crime: फोटो-व्हिडिओ वादातून भडकला राग; प्रेयसीने साथीदारांसह पेट्रोल ओतून प्रियकराला जिवंत जाळलं

Uttarpradesh Crime: फोटो-व्हिडिओ वादातून भडकला राग; प्रेयसीने साथीदारांसह पेट्रोल ओतून प्रियकराला जिवंत जाळलं

Mar 05, 2026 | 02:45 PM
तू मला शिळे जेवण का देतेस? नशेत असणाऱ्या तरुणाने वडील अन् बहिणीला अक्षरक्ष:..; नेमका विषय काय?

तू मला शिळे जेवण का देतेस? नशेत असणाऱ्या तरुणाने वडील अन् बहिणीला अक्षरक्ष:..; नेमका विषय काय?

Mar 05, 2026 | 02:43 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

MUMBAI : राज्यसभेसाठी मविआतून एकच उमेदवार उभा राहिल – संजय राऊत

Mar 04, 2026 | 03:33 PM
SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

SINDHUDURG : वेताळ बांबर्डे पुलावर मर्सिडीज कार १० फूट दरीत कोसळली

Mar 04, 2026 | 03:29 PM
Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Sambhajinagar : आंतरराष्ट्रीय राजकारणात ‘नाक खुपसणं महागात पडेल; संजय शिरसााठांचा राऊतांना टोला

Mar 03, 2026 | 07:38 PM
Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Ahilyanagar : शनिशिंगणापूर देवस्थान कर्मचाऱ्यांचे बेमुदत साखळी उपोषण सुरु

Mar 03, 2026 | 07:25 PM
Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Solapur : आदिला नदीला नाला होऊ देणार नाही,महापालिकेच्या निर्णयाविरोधात पर्यावरणप्रेमी आक्रमक

Mar 03, 2026 | 07:13 PM
Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Parbhani : परभणीत महायुतीचा फॉर्म्युला? जिल्हा परिषद अध्यक्षपदासाठी भाजपच्या हालचालींना वेग

Mar 03, 2026 | 07:07 PM
Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Jalna : फुलांची उधळण, डफड्यावर ठेका पाहा ; आमदार अर्जुन खोतकरांची अनोखी होळी

Mar 03, 2026 | 06:44 PM