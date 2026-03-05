‘सुट्टा रोल’ गाण्याने वाढवली Super Duper चित्रपटाची क्रेझ; ललित प्रभाकर–विदुला चौघुलेचा ग्लॅमरस अंदाज चर्चेत

यंदाच्या उन्हाळी सुट्ट्यांमध्ये प्रेक्षकांसाठी मनोरंजनाची धमाल मेजवानी घेऊन Super Duper हा भव्य कौटुंबिक चित्रपट ३ एप्रिल २०२६ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित होणार आहे. टीझरनंतर आता चित्रपटातील ‘सुट्टा रोल’ हा धमाकेदार पार्टी ट्रॅक रिलीज झाला असून, या गाण्याला तरुणांकडून जोरदार प्रतिसाद मिळत आहे. या गाण्याला रोहित राऊत, जुईली जोगळेकर आणि अभिनय जगताप यांचा दमदार आवाज लाभला आहे. गाण्याचे संगीतही अभिनय जगताप यांनीच दिले असून त्यामुळे ट्रॅक अधिक रंगतदार झाला आहे. तर गीतकार आणि दिग्दर्शक समीर आशा पाटील यांच्या शब्दांनी तरुणाईच्या भावना अचूकपणे व्यक्त केल्या आहेत.
हाय-एनर्जी म्युझिक, दमदार बीट्स, क्लब वाईब आणि आकर्षक चित्रीकरणामुळे ‘सुट्टा रोल’ सध्या सोशल मीडियावर ट्रेंडिंग ठरत आहे. या गाण्यात ललित प्रभाकर आणि विदुला चौगुले यांचा स्टायलिश आणि ग्लॅमरस अंदाज विशेष लक्ष वेधून घेणारा आहे. ललितचा कूल आणि कॉन्फिडंट लूक तर विदुलाचा बोल्ड आणि आकर्षक अवतार स्क्रीनवर वेगळीच ऊर्जा निर्माण करतो. दोघांची केमिस्ट्री आणि बिनधास्त सादरीकरण गाण्याची रंगत अधिक वाढवत आहे.
‘सुट्टा रोल’मधील त्यांच्या अंदाजावरून ललित साकारत असलेला बेधडक, मस्तीखोर आणि हटके स्वभावाचा तरुण तसेच विदुला साकारत असलेली आत्मविश्वासू, स्टायलिश आणि स्वतःच्या अटींवर जगणारी मुलगी अशी झलक प्रेक्षकांना पाहायला मिळते आहे. त्यामुळे पुढे ही जोडी पडद्यावर कोणती धमाल करणार, याची उत्सुकता वाढली आहे.
दिग्दर्शक समीर आशा पाटील या चित्रवताबद्दल म्हणाले, “या गाण्यातून ललित आणि विदुलाच्या पात्रांचा अंदाज प्रेक्षकांना येतो. त्यांची बिनधास्त जोडी पुढे काय धमाल करणार आहे, हे पाहणे नक्कीच रंजक ठरणार आहे. ‘सुट्टा रोल’ हे गाणे तरुणांसाठी पार्टी अँथम ठरेल, असा आमचा विश्वास आहे.”
झी स्टुडिओज प्रस्तुत, नाईंटी नाईन प्रॉडक्शन्स आणि सिद्धिविनायक प्रॉडक्शन्स निर्मित या चित्रपटात निर्मिती सावंत, शशांक शेंडे, हृषीकेश जोशी, नम्रता संभेराव, कुशल बद्रिके, प्रतीक्षा कोते यांच्यासह ललित प्रभाकर आणि विदुला चौघुले मुख्य भूमिकेत झळकणार आहेत. चित्रपटाची निर्मिती विजय शिंदे आणि नरेश बोर्डे यांनी केली असून उमेशकुमार बन्सल आणि बवेश जानवलेकर हे प्रस्तुतकर्ते आहेत. ३ एप्रिल २०२६ रोजी ‘सुपर डुपर’ हा चित्रपट प्रदर्शित होणार आहे. जो प्रेक्षकांचे भरपूर मनोरंजन करणार आहे.