Mahabharat: महाभारत युद्धाच्या १६व्या दिवशी भीमाने कोणाचा केला वध? जाणून घ्या कथा

महाभारत युद्धाच्या १६ व्या दिवशी भीम रागाने खूप लाल झाला होता. त्याने कौरव सैन्यातील एका योद्ध्याची छाती फाडली आणि त्याचे रक्त प्यायले आणि अशा प्रकारे त्याने आपले प्रतिज्ञा पूर्ण केली.

Feb 18, 2026 | 02:30 PM
महाभारतासारखे भयानक युद्ध कधीच झाले नव्हते. या युद्धाच्या अनेक कथा प्रसिद्ध आहेत. धार्मिकता आणि अधर्म यांच्यातील हा लढा द्वापार युगाच्या शेवटी झाला. 18 दिवस चाललेल्या या युद्धात पांडव आणि कौरव यांच्यात लढाई झाली. धर्माने पांडवांना अनुकूलता दर्शविली, म्हणूनच महाभारतात त्यांचा विजय झाला. या युद्धात दुर्योधनाचे 99 भाऊ मारले गेले.

कुरुक्षेत्राच्या रणांगणावर झालेल्या या युद्धात भीमाने दुर्योधनाच्या भावांना मारले. महाभारत युद्धाच्या १६ व्या दिवशी भीम क्रोधाने पेटला होता. या दिवशी त्याने कौरव सैन्यातील एका योद्ध्याची छाती फाडली आणि त्याचे रक्त प्यायले आणि आपली प्रतिज्ञा पूर्ण केली. महाभारत युद्धाच्या १६ व्या दिवशी भीमाने कोणत्या योद्ध्याला मारले ते जाणून घेऊया.

काय आहे महाभारतातील कथा

महाभारतातील कथेनुसार, युद्धाच्या १६ व्या दिवशी भीमाचा सामना दुर्योधनाचा धाकटा भाऊ दुशासनाशी झाला. दुशासनाला पाहून भीम संतापला. कारण त्याला पुन्हा एकदा द्रौपदीच्या वस्त्रहरणाची आणि अपमानाची आठवण झाली. जेव्हा भीम युद्धभूमीवर दुशासनाचा सामना करत होता, तेव्हाही तो त्याच्या चुलत भावाबद्दल द्वेषाने भरलेला होता. त्याला पाहून भीम गर्जना करत म्हणाला की, आज मला माझे वचन पूर्ण करण्यापासून कोणीही रोखू शकत नाही.

Holashtak 2026: होलाष्टक सुरू असताना करू नका या चुका, अन्यथा जीवनात वाढू शकतात अडचणी

त्यानंतर भीम आणि दुशासन यांच्यात द्वंद्वयुद्ध झाले. शेवटी, भीमाने दुशासनाला गंभीर जखमी केले. त्यानंतर त्याने कुरुक्षेत्राच्या मध्यभागी दुशासनाला जमिनीवर फेकले. मग त्याने आपली छाती फाडली. छाती फुटताच त्याच्या हृदयातून गरम रक्त बाहेर पडले. ते रक्त पिऊन भीम म्हणाला, “आता माझे वचन पूर्ण झाले आहे आणि द्रौपदीच्या अपमानाचा बदला घेण्यात आला आहे.”

द्रौपदीने दुशासनाचे रक्त लावले केसांना

त्यानंतर भीम कुरुक्षेत्रावरून दुशासनाचे रक्त हातात घेऊन द्रौपदीकडे परतला. वचन दिल्याप्रमाणे, द्रौपदीने ते रक्त तिच्या केसांना लावले. अशा प्रकारे, द्रौपदीचे जीवनदेखील मुक्त झाले. चौपरच्या खेळात पांडवांनी द्रौपदीचा पराभव केल्यानंतर दुर्योधनाच्या आदेशानुसार, दुशासनाने द्रौपदीचे केस धरून सभेत आणले आणि तिचे कपडे उतरवण्यास सुरुवात केली.

Trigrahi Yog: शुक्र-सूर्य-शनि एकत्र येताच या राशीच्या लोकांचे चमकणार नशीब, आर्थिक स्थितीत होईल सुधारणा

वस्त्रहरणामुळे अपमानित झालेल्या द्रौपदीने दुशासनाच्या रक्ताने केस धुतल्यानंतरच केस बांधण्याची प्रतिज्ञा केली. भीमाने दुशासनाच्या हृदयातील रक्त पिईपर्यंत पूर्वजांना तोंड न दाखवण्याची प्रतिज्ञा केली.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महाभारत युद्धाच्या १६व्या दिवशी भीमाने कोणाचा वध केला?

    Ans: १६व्या दिवशी भीमाने कौरवांचा भाऊ दु:शासन याचा वध केला. द्रौपदीच्या अपमानाचा सूड म्हणून भीमाने ही प्रतिज्ञा पूर्वीच घेतली होती.

  • Que: १६व्या दिवशी नेमके काय घडले?

    Ans: कुरुक्षेत्राच्या रणांगणात भीम आणि दु:शासन आमनेसामने आले. भीमाने प्रचंड पराक्रम दाखवत दु:शासनाचा पराभव केला आणि प्रतिज्ञेनुसार त्याचा वध केला.

  • Que: भीमाने छाती फाडल्याची कथा कितपत खरी आहे?

    Ans: महाभारतात वर्णन आहे की भीमाने रौद्रावतार धारण करून दु:शासनाचा छाती फाडली आणि त्याचे रक्त द्रौपदीच्या अपमानाचा बदला म्हणून अर्पण केले. ही घटना भीमाच्या प्रतिज्ञेची पूर्तता मानली जाते.

Feb 18, 2026 | 02:30 PM

Feb 18, 2026 | 02:30 PM
