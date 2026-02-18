Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Nagpur Accident: भरधाव वेगात बुलेटवर स्टंट ठरला जीवघेणा; भीषण अपघातात 19 वर्षीय दोन मित्रांचा मृत्यू

नागपूरमध्ये बुलेटवर भरधाव वेगात स्टंट करताना दोन 19 वर्षीय तरुणांचा भीषण अपघातात मृत्यू झाला. संतुलन सुटल्याने बाईक सिमेंटच्या खांबावर आदळली. जखमी अवस्थेत रुग्णालयात नेले असता डॉक्टरांनी मृत घोषित केले.

Updated On: Feb 18, 2026 | 02:07 PM
crime (फोटो सौजन्य: social media)
  • स्टंटबाजी करताना बुलेट सिमेंटच्या खांबावर आदळली.
  • युग चनकापूरे आणि रुद्र सोमकुंवर या दोघांचा मृत्यू.
  • बजाज नगर पोलिसांकडून पुढील तपास सुरू.
नागपूर: नागपूर येथून एक अपघाताची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. भरधाव वेगात बुलेटवर स्टंट करत असतांना बुलेट रस्त्याच्या कडेला असलेल्या सिमेंटच्या खांबाला धडकली. या भीषण अपघातात दोघांचा मृत्यू झाला. ही घटना बजाज नगर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतील काचीपुरा परिसरात घडली. या अपघात मृत झालेल्या तरुणांची नावे युग विशाल चनकापूरे (वय 19) आणि रुद्र शशिकांत सोमकुंवर (वय 19) अशी आहे. हे दोघेही काचीपुरा येथील रहिवासी होते.

Amravati Crime: अमरावतीत भीषण अपघात! इलेक्ट्रिक बस-रिक्षा धडकेत शाळकरी मुलासह ५ जणांचा जागीच मृत्यू

कसा झाला भीषण अपघात?

सोमवारी उशिरा रात्री त्यांनी दोन वेळा बजाजनगर चौकातून वळसा घेत पुन्हा जनता चौकातून दोन्ही दिशांनी वेगाने बाईक चालवली. भरधाव वेग आणि बेदरकार स्टंटबाजीमुळे परिस्थिती नियंत्रणाबाहेर गेली. रात्री सुमारे 11 वाजण्याच्या सुमारास विष्णूजी की रसोई समोर त्यांच्या बुलेटने एका महिला दुचाकीस्वाराला कट मारला. त्यांनतर त्यांचे संतुलन बिघडले. संतुलन सुटल्यामुळे वेगात असलेली बुलेट रस्त्याच्या कडेला सुरु असलेल्या बांधकामाजवळील सिमेंटच्या खांबावर जाऊन जोरात आदळली. अपघात इतका भीषण होता की दोन्ही तरुण बाईकसह खांबावर आदळून गंभीर जखमी झाले.

यावेळी घटनास्थळी असलेल्या नागरिकांनी तात्काळ मदत करत दोघांनाही रामदास पेठ येथील एका खासगी रुग्णलयात दाखल केले आहे. मात्र उपचार सुरु असतांनाच डॉक्टरांनी दोघांनाही मृत घोषित केले. भरधाव वेगात वाहन चालवणे आणि स्टंटबाजी करण्याची हौस अखेर त्यांच्या जीवावर बेतली. या प्रकरणी बजाज नगर पोलिसांनी गुन्हा नोंदवला असून पुढील तपास सुरू आहे.

नागपुर हादरलं! नागपुरात भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला; गंभीर जखमी

नागपुरातून एक धक्कादायक आणि खळबळजनक बातमी समोर आली आहे. भाजप नगरसेविकेच्या पतीवर प्राणघातक हल्ला करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. ही घटना रविवारी रात्रीच्या सुमारास जुनी शुक्रवारी परिसरात घडली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळ गाठले असून तपासाला सुरुवात केली आहे.

तपास सुरु

पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून आरोपींनी अत्याचाराचा व्हिडीओ खरोखर काढला का? याचा तपास करत आहेत. आरोपींचे मोबाईल जप्त करण्यात आले आहेत. पोलिसांकडून तिन्ही आरोपींचा तपास करण्यात येत आहे. सर्वांवर पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. या घटनेने महाराष्ट्राची उपराजधानी नागपूर हादरला आहे. सर्वत्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

धक्कादायक ! पत्नीचा खून करून पती स्वतः पोलीस ठाण्यात हजर; महिला रक्ताच्या थारोळ्यात पडलेली अन्…

Frequently Asked Questions

  • Que: अपघात कसा झाला?

    Ans: भरधाव वेगात स्टंट करताना संतुलन सुटून बाईक खांबावर धडकली.

  • Que: मृत तरुणांचे वय किती होते?

    Ans: दोघेही केवळ 19 वर्षांचे होते.

  • Que: पोलिसांनी काय कारवाई केली?

    Ans: गुन्हा नोंदवून अपघाताचा तपास सुरू केला आहे.

Web Title: Nagpur accident stunt on a bullet at high speed turns fatal two 19 year old friends die in a horrific accident

Published On: Feb 18, 2026 | 02:07 PM

