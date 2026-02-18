IND vs NED, T20 World Cup: आज नेदरलँडपुढे बलाढ्य भारताचे आव्हान! अहमदाबादमध्ये सूर्या आर्मी गाठणार 300 धावांचा पल्ला?

IND vs NED, T20 World Cup 2026 : टी-२० विश्वचषक २०२६ स्पर्धेत भारतीय संघाने शानदार कामगिरी करत सुपर ८ मध्ये प्रवेश निश्चित केला आहे. भारताने, अमेरिका, नामीबिया आणि पाकिस्तान संघाला पराभूत करत ६ अंकांची कमाई करून सुपर ८साथी पात्रता मिळवली. भारताचा पुढचा सामना आज नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर नेदरलँड्सविरुद्ध खेळला जाणार आहे. दरम्यान, गेल्या दोन डावांमध्ये खाते उघडण्यात अपयशी ठरलेला सलामीवीर अभिषेक शर्मा नेदरलँडविरुद्ध होणाऱ्या टी-२० विश्वचषक सामन्यात मोठी खेळी करण्याचा दृढनिश्चय करेल, तर इतर भारतीय फलंदाजही सुपर एट टप्प्यापूर्वी फिरकी गोलंदाजांविरुद्ध आपली कामगिरी सुधारण्याचा प्रयत्न करतील. गेल्या १८ महिन्यांत अभिषेक शर्माने या फॉरमॅटमध्ये स्वतःला धोकादायक खेळाडू म्हणून सिद्ध केले आहे, परंतु घरच्या मैदानावर खेळल्या जाणाऱ्या आयसीसी स्पर्धेत त्याला अद्याप आपले कौशल्य दाखवता आलेले नाही.
अमेरिकेविरुद्धच्या पहिल्या सामन्यात शून्यावर बाद झाल्यानंतर, पोटाच्या संसर्गामुळे तसे नामिबियाविरुद्धच्या दुसऱ्या सामन्यात खेळू शकला नाही. पाकिस्तानविरुद्धच्या शेवटच्या सामन्यात तो पुनरागमन केला पण त्याचे खाते उघडण्यात तो अपयशी ठरला. तथापि, दुसऱ्या टोकावर इशान किशनच्या उत्कृष्ट फॉर्ममुळे, अभिषेकच्या फलंदाजीतून धावा न मिळाल्याने संघाच्या स्थितीवर कोणताही परिणाम झाला नाही. अभिषेक जोखीम घेण्यास घाबरत नाही आणि त्याच्या निर्भय फलंदाजीने भारताला अनेक सामने जिंकण्यास मदत केली आहे. आक्रमक फलंदाज म्हणून अभिषेकची प्रतिष्ठा पाहता, हे स्पष्ट आहे की विरोधी संघांनी या भारतीय सलामीवीराचा सामना करण्यासाठी अतिरिक्त तयारी केली आहे. भारत आधीच स्पर्धेच्या पुढील टप्प्यासाठी पात्र ठरला आहे आणि नेदरलँडविरुद्धचा सामना अभिषेकसाठी धावा काढण्याची एक उत्तम संधी असेल. किशन आणि गोलंदाजांच्या उत्कृष्ट कामगिरीमुळे भारताने पाकिस्तानला सहज पराभूत केले. पण सलग दुसऱ्या सामन्यात, भारताच्या इतर फलंदाजांनी किशनसारखा आत्मविश्वास दाखवला नाही.
भारत ‘या’ गोलंदाजांना देणार विश्रांती
नेदरलँडच्या गोलंदाजी हल्ल्यात फारसे चांगले फिरकी गोलंदाज नाहीत आणि भारतीय फलंदाजांना ( टी-२० विश्वचषक २०२६) त्यांचा सामना करण्यात कोणतीही अडचण येऊ नये. नेदरलँडचा फिरकी हल्ला, ज्यामध्ये आर्यन दत्त आणि रोलोफ व्हॅन डेर मेरवे यांचा समावेश आहे, भारतीय फलंदाजांना बराच खेळण्याचा वेळ असूनही आव्हान देण्याची शक्यता कमी दिसते. गोलंदाजीच्या आघाडीवर, भारताकडे सुपर एटपूर्वी काही गोलंदाजांना विश्रांती देण्याचा पर्याय आहे, ज्यात वेगवान गोलंदाज जसप्रीत बुमराहचा समावेश आहे. कोलंबोमध्ये अतिरिक्त फिरकी पर्याय म्हणून अर्शदीप सिंगऐवजी कुलदीप यादवची निवड केल्यानंतर, भारत दोन विशेषज्ञ जलद गोलंदाजांच्या संयोजनाकडे परतण्याची अपेक्षा आहे. वरुण चक्रवर्ती आणि अक्षर पटेल फिरकी विभाग सांभाळू शकतात.
भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, संजू सॅमसन, शिवम दुबे, इशान किशन, हार्दिक पंड्या, अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, वॉशिंग्टन सुंदर, रिंकू सिंग.
नेदरलँड्: स्कॉट एडवर्ड (कर्णधार), कॉलिन अकरमन, नोहा कुस, बास डी लीडे, आर्यन दत्त, फ्रेड क्लासेन, काइल क्लेन, मायकेल लेविट, ॉक लिऑन-कॅशेट, मॅक्स ओ डॉड, लोगान व्हॅन बीक, टिम व्हॅन डर गुगटेन, रोएलॉफ व्हॅन डर मर्वे, पॉल व्हॅन मीकरेन, साकिब झुल्फिकार.