Holashtak 2026: होलाष्टक सुरू असताना करू नका या चुका, अन्यथा जीवनात वाढू शकतात अडचणी

हिंदू धर्मामध्ये होलाष्टक अशुभ मानले जाते. या काळात कोणतेही शुभ कामे केली जात नाही. कारण या आठ दिवसांत नकारात्मक शक्ती अधिक सक्रिय होतात. होलाष्टकाच्या वेळी कोणती कामे करू नये, जाणून घ्या

Updated On: Feb 18, 2026 | 12:30 PM
  • होलाष्टकाची सुरुवात कधी होत आहे
  • होलाष्टक कालावधीत कोणत्या चुका करू नये
  • होलाष्टक अशुभ का मानले जाते
 

 

होळीचा सण काही दिवसांवर आलेला आहे आणि या सणांची सर्वांनाचा आतुरता लागलेली आहे. असे म्हटले जाते की शत्रू देखील एकमेकांना मिठी मारून आणि रंग लावून होळी साजरी करतात. वाईटावर चांगल्याच्या विजयाचे प्रतीक मानल्या जाणाऱ्या होळीच्या दहनानंतरच होळीचा प्रेमळ सण साजरा केला जातो. होलिकेचा अग्नि सर्व नकारात्मकतेचा नाश करतो. होलिका अष्टमी देखील होलिका दहनाच्या दिवशी संपते. मात्र हिंदू धर्मामध्ये होलाष्टक हा अत्यंत अशुभ काळ मानला जातो. या काळात कोणतेही शुभ कार्य केले जात नाही. होलाष्टकचा कालावधी आठ दिवसांचा असतो. होलाष्टकाच्या वेळी कोणती कामे करू नये, जाणून घ्या

होलाष्टकाची सुरुवात कधीपासून होत आहे

होलाष्टक फाल्गुन महिन्याच्या शुक्ल पक्षाच्या आठव्या दिवशी सुरू होतो. यावर्षी होलाष्टकाची सुरुवात मंगळवार, 24 फेब्रुवारीपासून होत आहे आणि 3 मार्च रोजी धुलिवंदनाच्या दिवशी संपेल. दरवर्षी होळीच्या आठ दिवस आधी होलाष्टक सुरू होते. या आठ दिवसांत कोणतेही शुभ कार्य करण्यास सक्त मनाई असते.

होलाष्टकाच्या वेळी शुभ कार्ये का निषिद्ध असतात

मान्यतेनुसार, होलाष्टक हा आसुरी शक्तींशी संबंधित असल्याचे म्हटले जाते. हा काळ खोटेपणा आणि अंधाराचे प्रतीक मानला जातो. होलाष्टकाच्या आठ दिवसांमध्ये राक्षसांचे वर्चस्व असल्याचे मानले जाते, ज्यामुळे घरात नकारात्मकता आणि अशांतता निर्माण होऊ शकते. म्हणून, होलाष्टकाच्या काळात शुभ कार्ये करण्याचे टाळावेत.

त्यासोबतच होलाष्टकाच्या आठ दिवसांपर्यंत हिरण्यकशिपूने भक्त प्रल्हादला भगवान विष्णूची भक्ती सोडून देण्यासाठी छळ केला. परंतु भक्त प्रल्हाद भगवान विष्णूच्या भक्तीत मग्न राहिला. शेवटी, प्रल्हादाचे प्राण वाचवण्यासाठी भगवान विष्णूने नरसिंहाचे रूप धारण केले आणि हिरण्यकश्यपूचा वध केला.

होलाष्टकदरम्यान कोणती कामे करू नये

होलाष्टकाच्या काळात लग्न, गृहप्रवेश आणि इतर शुभ कार्यक्रमांसाठी अशुभ मानला जातो.

होलाष्टकाच्या वेळी सुनेला आणि मुलीलाही निरोप दिला जात नाही.

होलाष्टकादरम्यान मुंडन, उपनयन सोहळा, नामकरण सोहळा आणि शिक्षण सुरू करू नये.

होलाष्टकाच्या काळात तुम्ही कोणतेही नवीन काम किंवा व्यवसाय सुरू करू नये, अन्यथा तुम्हाला तुमच्या कामात यश मिळणार नाही.

होलाष्टकाच्या काळात नवीन घर, वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी करू नये.

होलाष्टकाच्या वेळी सोने आणि चांदी देखील खरेदी करू नये.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Frequently Asked Questions

  • Que: होलाष्टक म्हणजे काय?

    Ans: होलिकादहनाच्या आधीचे आठ दिवस होलाष्टक म्हणून ओळखले जातात. या काळात ग्रह-नक्षत्रांची स्थिती काहीशी अस्थिर मानली जाते, त्यामुळे शुभकार्ये टाळण्याची परंपरा आहे.

  • Que: होलाष्टकाची सुरुवात कधीपासून होत आहे

    Ans: होलाष्टकाची सुरुवात मंगळवार, 24 फेब्रुवारीपासून होत आहे

  • Que: या काळात कोणती कामे टाळावीत?

    Ans: लग्न, साखरपुडा, गृहप्रवेश यांसारखी शुभकार्ये , नवीन व्यवसायाची सुरुवात , मोठी आर्थिक गुंतवणूक, नवीन वाहन किंवा मालमत्ता खरेदी

