सोमवार, 6 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Religion »
  • Parashar Rishi Story What Were The Three Boons Sage Parashara Granted To Satyavati Know The Complete Mythological Tale

Parashar Rishi Story: महर्षी पराशरांनी सत्यवतीला दिलेले तीन वर कोणते होते? जाणून घ्या संपूर्ण कथा

Updated On: Jul 06, 2026 | 03:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

महर्षी पराशर हे भारतीय संस्कृतीतील महान ऋषी, धर्मशास्त्रज्ञ आणि ज्योतिषाचार्य होते. सत्यवतीशी झालेली त्यांची भेट ही केवळ वैयक्तिक घटना नव्हती; ती भारतीय इतिहासातील एका महान अध्यायाची सुरुवात होती. महर्षी पराशर आणि सत्यवती यांची कथा आजही भारतीय अध्यात्म, धर्म आणि इतिहासात अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते.

फोटो सौजन्य- chatgpt

फोटो सौजन्य- chatgpt

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • महर्षी पराशरांनी सत्यवतीला दिलेले तीन वर कोणते होते
  • महर्षी पराशर आणि सत्यवतीची कथा
  • महर्षी पराशर कोण आहेत
भारतीय ऋषिपरंपरेतील महर्षी पराशर हे ज्ञान, तपश्चर्या आणि धर्मशास्त्र यांचे तेजस्वी प्रतीक मानले जातात. वैदिक ज्योतिषशास्त्राचे जनक, पराशर स्मृतीचे रचनाकार आणि विष्णुपुराणचे प्रवर्तक म्हणून त्यांचे नाव आदराने घेतले जाते. त्यांच्याच पोटी पुढे वेदांचे विभाजन करणारे, महाभारत आणि अनेक पुराणांचे कर्ते महर्षी वेदव्यास यांचा जन्म झाला.

महर्षी पराशर आणि सत्यवती यांची भेट ही केवळ एक कौटुंबिक घटना नसून भारतीय धर्मपरंपरेच्या इतिहासाला कलाटणी देणारी घटना मानली जाते. या भेटीमुळेच वेदव्यासांचा अवतार झाला आणि पुढे भारतीय साहित्य, धर्म आणि तत्त्वज्ञानाला नवी दिशा मिळाली.

महर्षी पराशर कोण होते?

महर्षी पराशर हे ब्रह्मदेवापासून सुरू झालेल्या महान ऋषिपरंपरेतील तेजस्वी ऋषी होते. महर्षी पराशर यांचे वडील शक्ती ऋषी आणि आई अदृश्यंती होत्या. शक्ती ऋषींचा अकाली मृत्यू झाल्यानंतर पराशर यांचा सांभाळ त्यांचे आजोबा महर्षी वसिष्ठ यांनी केला. वसिष्ठांनी त्यांना वेद, वेदांग, यज्ञविद्या, धर्मशास्त्र, अध्यात्म आणि ब्रह्मज्ञान यांचे शिक्षण दिले. लहान वयातच त्यांनी कठोर तपश्चर्या करून विलक्षण आध्यात्मिक सामर्थ्य प्राप्त केले.

शक्ती ऋषींच्या मृत्यूची कथा

कथेनुसार, राजा कल्माषपाद यांना एका शापामुळे राक्षसत्व प्राप्त झाले. राक्षसी प्रवृत्तीच्या प्रभावाखाली त्यांनी शक्ती ऋषींचा वध केला. वडिलांच्या मृत्यूची बातमी समजताच पराशर अत्यंत संतप्त झाले. त्यांनी राक्षसांचा संपूर्ण नाश करण्यासाठी एक महायज्ञ सुरू केला. त्या यज्ञाच्या अग्नीत अनेक राक्षस भस्म होऊ लागले. तेव्हा महर्षी वसिष्ठ आणि इतर ऋषींनी त्यांना समजावले की, सर्व राक्षस दोषी नसतात; काहींच्या अपराधासाठी संपूर्ण वंशाचा विनाश करणे हा धर्माचा मार्ग नाही. आजोबांच्या उपदेशामुळे पराशर यांनी क्रोध सोडला आणि यज्ञ थांबवला. या प्रसंगातून त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वातील क्षमा, विवेक आणि धर्मनिष्ठा दिसून येते.

Skanda Purana: स्कंद पुराणात भगवान शिवांचे महात्म्य कसे वर्णिले आहे? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

सत्यवती कोण होती?

सत्यवती ही निषाद (मत्स्यजीवी) समाजाचा प्रमुख दाशराज याची दत्तक कन्या होती. तिचा जन्म राजा उपरिचर वसु आणि अप्सरा अद्रिका यांच्या संयोगातून झाल्याची कथा महाभारताच्या आदिपर्वात आढळते. जन्मानंतर ती मत्स्यजीवी प्रमुखाकडे वाढली. ती आपल्या वडिलांना मदत करण्यासाठी यमुना नदीवर नाव चालवत प्रवाशांना नदी पार घालायची. तिच्या शरीराला माशांचा तीव्र वास येत असल्यामुळे तिला मत्स्यगंधाअसे म्हणत असत.

महर्षी पराशर आणि सत्यवतीची भेट कशी झाली?

एके दिवशी महर्षी पराशर यांना यमुना नदी पार करायची होती. नदीकिनारी त्यांना सत्यवती नाव घेऊन उभी दिसली. तिने ऋषींना आदरपूर्वक नावेत बसवले. नदीच्या मध्यभागी आल्यानंतर पराशरांनी तिच्यातील विलक्षण तेज, पावित्र्य आणि भविष्यातील महान कार्याची क्षमता ओळखली. पुराणपरंपरेनुसार, त्यांच्या दिव्य दृष्टिला भविष्यात या स्त्रीच्या पोटी जगाला दिशा देणारा महापुरुष जन्म घेणार असल्याचे जाणवले.

पराशरांनी सत्यवतीला सांगितले की, तिच्या पोटी एक महान तेजस्वी पुत्र जन्माला येईल, जो वेदांचे ज्ञान जतन करील आणि धर्माचा प्रसार करील.

Shivlilamrita: शिवलीलामृताचा सहावा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या नियम आणि महत्त्व

सत्यवतीची चिंता

सत्यवतीने महर्षींना काही शंका व्यक्त केल्या. ती म्हणाली की, मी अविवाहित आहे; समाज मला स्वीकारणार नाही. माझ्या शरीराला माशांचा वास येतो. या घटनेमुळे माझ्या सन्मानाला धक्का बसेल. महर्षी पराशरांनी आपल्या तपशक्तीने तिच्या सर्व चिंता दूर करण्याचे आश्वासन दिले.

महर्षी पराशरांनी दिलेले तीन वर

दिव्य सुगंध

तिच्या शरीरातील माशांचा वास नाहीसा झाला आणि त्याऐवजी योजनांपर्यंत पसरलेला दिव्य सुगंध निर्माण झाला. त्यामुळे ती ‘योजनगंधा’ या नावाने प्रसिद्ध झाली.

कौमार्य अबाधित राहील

या घटनेनंतरही तिचे कौमार्य अबाधित राहील, त्यामुळे तिच्या सामाजिक प्रतिष्ठेला धक्का बसणार नाही, असा वर त्यांनी दिला.

तेजस्वी पुत्राची प्राप्ती

तिच्या पोटी जन्मणारा पुत्र जगातील सर्वश्रेष्ठ ऋषींपैकी एक होईल आणि धर्मरक्षणाचे महान कार्य करील, असा आशीर्वाद दिला.

वेदव्यासांचा जन्म

यमुना नदीतील एका बेटावर सत्यवतीने पुत्राला जन्म दिला. बेटाला संस्कृतमध्ये ‘द्वीप’ म्हणतात आणि त्यांचा वर्ण सावळा होता. म्हणून त्यांचे नाव कृष्ण द्वैपायन पडले. पुढे त्यांनी वेदांचे चार भाग केले म्हणून ते वेदव्यास या नावाने जगप्रसिद्ध झाले.

जन्मानंतर लगेचच त्यांनी मातेला प्रणाम करून तपश्चर्येसाठी प्रस्थान केल्याचे *महाभारत*मध्ये वर्णन आहे. आवश्यक वेळी परत येण्याचे आश्वासन त्यांनी सत्यवतीला दिले.

सत्यवती पुढे हस्तिनापूरची राणी कशी झाली?

काळानंतर सत्यवतीच्या दिव्य सुगंधाने आणि सौंदर्याने राजा शांतनू मोहित झाले. पुढे त्यांच्याशी सत्यवतीचा विवाह झाला आणि ती हस्तिनापूरची महाराणी बनली. तिच्या पुत्रांच्या निधनानंतर वंशपरंपरा टिकवण्यासाठी सत्यवतीने वेदव्यासांना बोलावले. त्यांच्या माध्यमातून धृतराष्ट्र, पांडू आणि विदुर यांचा जन्म झाला. पुढे याच वंशातून महाभारत घडले.

महर्षी पराशर यांचे प्रमुख कार्य

महर्षी पराशर यांनी अनेक महत्त्वपूर्ण ग्रंथ आणि परंपरा दिल्या.पराशर स्मृती विशेषतः कलियुगातील धर्माचे मार्गदर्शन ठरले आहे..

बृहत् पराशर होरा शास्त्र – वैदिक ज्योतिषशास्त्राचा मूलभूत ग्रंथ.

विष्णुपुराण – परंपरेनुसार याचे प्रवर्तक महर्षी पराशर मानले जातात.

धर्म, कर्म, दान, सदाचार आणि समाजव्यवस्थेवरील उपदेश

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महर्षी पराशर आणि सत्यवती यांची भेट कशी झाली?

    Ans: महर्षी पराशर यांना यमुना नदी पार करायची असताना सत्यवती त्यांना नावेतून घेऊन जात होती. याच प्रवासात पराशरांनी तिच्या पोटी एका महान ऋषीचा जन्म होणार असल्याचे ओळखले.

  • Que: महर्षी पराशरांनी सत्यवतीला कोणते वर दिले?

    Ans: महर्षी पराशरांनी सत्यवतीला तीन वर दिले—तिच्या शरीरातून दिव्य सुगंध येईल, तिचे कौमार्य अबाधित राहील आणि तिच्या पोटी जगप्रसिद्ध तेजस्वी पुत्र जन्माला येईल.

  • Que: महर्षी पराशर आणि सत्यवती यांच्या पोटी कोणाचा जन्म झाला?

    Ans: त्यांच्या पोटी महर्षी वेदव्यास (कृष्ण द्वैपायन) यांचा जन्म झाला. पुढे त्यांनी वेदांचे चार भाग केले आणि महाभारत या महान ग्रंथाची रचना केली.

Web Title: Parashar rishi story what were the three boons sage parashara granted to satyavati know the complete mythological tale

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 06, 2026 | 03:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Numberlogy: शनि देवाचा या मूलांकांच्या लोकांवर असतो अधिक प्रभाव, कोणत्या मूलांकांना होतो फायदा
1

Numberlogy: शनि देवाचा या मूलांकांच्या लोकांवर असतो अधिक प्रभाव, कोणत्या मूलांकांना होतो फायदा

Skanda Purana: स्कंद पुराणात भगवान शिवांचे महात्म्य कसे वर्णिले आहे? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व
2

Skanda Purana: स्कंद पुराणात भगवान शिवांचे महात्म्य कसे वर्णिले आहे? जाणून घ्या धार्मिक महत्त्व

Shivlilamrita: शिवलीलामृताचा सहावा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या नियम आणि महत्त्व
3

Shivlilamrita: शिवलीलामृताचा सहावा अध्याय का मानला जातो विशेष? जाणून घ्या नियम आणि महत्त्व

Shadashtak Yog 2026: 13 जुलैपासून दुहेरी षडाष्टक योग; मिथुनसह या राशींना विचारपूर्वक घ्यावे लागतील निर्णय
4

Shadashtak Yog 2026: 13 जुलैपासून दुहेरी षडाष्टक योग; मिथुनसह या राशींना विचारपूर्वक घ्यावे लागतील निर्णय

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Parashar Rishi Story: महर्षी पराशरांनी सत्यवतीला दिलेले तीन वर कोणते होते? जाणून घ्या संपूर्ण कथा

Parashar Rishi Story: महर्षी पराशरांनी सत्यवतीला दिलेले तीन वर कोणते होते? जाणून घ्या संपूर्ण कथा

Jul 06, 2026 | 03:40 PM
Under 19: राहुल द्रविडच्या मुलाने पेटवली लंका, एकदिवसीय सामन्यात T20 चा खेळ, ठरला सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू

Under 19: राहुल द्रविडच्या मुलाने पेटवली लंका, एकदिवसीय सामन्यात T20 चा खेळ, ठरला सर्वाधिक धावा करणारा खेळाडू

Jul 06, 2026 | 03:38 PM
साफ रया उतरली! ‘अरे चांगलं तर चाललंय…’; भारताचा पराभव अन् Suryakumar Yadav चा ‘तो’ टोमणा व्हायरल

साफ रया उतरली! ‘अरे चांगलं तर चाललंय…’; भारताचा पराभव अन् Suryakumar Yadav चा ‘तो’ टोमणा व्हायरल

Jul 06, 2026 | 03:36 PM
Kolhapur Crime: संतापजनक! सात नराधमनी केला शाळकरी मुलीवर अत्याचार; अश्लील व्हिडीओ…

Kolhapur Crime: संतापजनक! सात नराधमनी केला शाळकरी मुलीवर अत्याचार; अश्लील व्हिडीओ…

Jul 06, 2026 | 03:36 PM
Sea Routes: रशियाचा Black Sea, तर होर्मुझ इराणचा; पाहा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या 7 सागरी मार्गांवर कोणत्या महासत्तांचे नियंत्रण?

Sea Routes: रशियाचा Black Sea, तर होर्मुझ इराणचा; पाहा जगातील सर्वात महत्त्वाच्या 7 सागरी मार्गांवर कोणत्या महासत्तांचे नियंत्रण?

Jul 06, 2026 | 03:28 PM
Wimbledon 2026: मोठा उलटफेर! ओसाकाचा सुपर शो; नंबर-1 सबालेंकाचा पराभव, सिनर सलग पाचव्यांदा क्वार्टर फायनलमध्ये

Wimbledon 2026: मोठा उलटफेर! ओसाकाचा सुपर शो; नंबर-1 सबालेंकाचा पराभव, सिनर सलग पाचव्यांदा क्वार्टर फायनलमध्ये

Jul 06, 2026 | 03:28 PM
फडणवीसांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा; ‘त्या’ घटनेवरुन हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

फडणवीसांवर सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करा; ‘त्या’ घटनेवरुन हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

Jul 06, 2026 | 03:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Dheeraj Lingade : संजय राऊतांचा ‘तो’ खळबळजनक दावा काँग्रेस आमदार धीरज लिंगाडेंनी फेटाळला!

Jul 05, 2026 | 03:37 PM
Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Alandi : आळंदीत पालखी प्रस्थानाची जय्यत तयारी; मंदिर समिती आणि प्रशासन सज्ज…

Jul 05, 2026 | 03:34 PM
MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

MIRA BHAYNDAR : मिरा-भाईंदरमध्ये पावसाचा कहर; आपत्ती व्यवस्थापन विभागावर प्रश्नचिन्ह

Jul 04, 2026 | 03:32 PM
Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Sambhajinagar : महापुरुषांचे पुतळे उभारण्याऐवजी त्यांच्या नावाने शाळा, हॉस्पिटल उभारा

Jul 04, 2026 | 03:21 PM
Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Raja Raghuvanshi Case: सोनम रघुवंशीला पुन्हा तुरुंगात पाठवण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार; 10 जुलैला पुढील सुनावणी

Jul 04, 2026 | 08:25 AM
Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Amravati MPSC student protest : MPSC परीक्षा ऑनलाईन करण्याच्या निर्णयाविरोधात विद्यार्थ्यांचा मोर्चा

Jul 02, 2026 | 03:50 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा