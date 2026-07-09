Nissan Tekton : ‘वन कार, वन वर्ल्ड’ संकल्पनेत आणली नवीन गाडी! भारतात झाली लाँच, फीचर्समध्ये A1

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निसानच्या प्रसिद्ध पेट्रोल एसयूव्हीपासून प्रेरित असलेल्या टेक्टॉनमध्ये आकर्षक डिझाइन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि दमदार परफॉर्मन्सचा संगम पाहायला मिळतो. कंपनीच्या मते, ही एसयूव्ही संपूर्ण रेंजमध्ये 100 टक्के टर्बोचार्ज्ड इंजिन देणारी आपल्या सेगमेंटमधील एकमेव कार आहे. याशिवाय 280 एनएम टॉर्क, Google Built-in कनेक्टिव्हिटी आणि 700 लिटर बूट स्पेस ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
टेक्टॉनमध्ये दोन इंजिन पर्याय देण्यात आले आहेत. Turbo T160 इंजिन 19.4 किमी प्रति लिटर इंधन कार्यक्षमता देते, तर Turbo T280 इंजिन 163 पीएसपर्यंत शक्ती आणि 280 एनएम टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन 6-स्पीड मॅन्युअल तसेच ई-शिफ्टरसह 6-स्पीड वेट-क्लच डीसीटी गिअरबॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. दोन्ही इंजिनांमध्ये जीटी-आर प्रेरित Mirror Bore Coating तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.
कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीतही टेक्टॉन आघाडीवर असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. या एसयूव्हीमध्ये Google Maps, Google Assistant आणि Google Play थेट उपलब्ध असून 200 हून अधिक ॲप्स वापरण्याची सुविधा मिळते. तसेच MyNissan ॲपद्वारे 55 पेक्षा अधिक कनेक्टेड फीचर्सचा लाभ ग्राहकांना घेता येणार आहे.
इंटिरियरमध्ये ट्राय-टोन प्रीमियम केबिन, ड्युअल डिजिटल स्क्रीन, हवेशीर सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, 48 रंगांचे अॅम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर आणि स्मार्ट एअर प्युरिफायर यांसारख्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय 700 लिटरची बूट स्पेस आणि 212 मिमी ग्राउंड क्लिअरन्समुळे दैनंदिन वापरासह लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही ही एसयूव्ही उपयुक्त ठरणार आहे.
सुरक्षेच्या दृष्टीने टेक्टॉनमध्ये 6 एअरबॅग्स, 40 हून अधिक स्टँडर्ड सुरक्षा फीचर्स आणि 17 पेक्षा अधिक ADAS सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यात अडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमर्जन्सी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग, ड्रायव्हर अटेन्शन अलर्ट, ट्रॅफिक साइन रिकग्निशन आणि 360 डिग्री कॅमेरा यांचा समावेश आहे.
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जागतिक अनावरणावेळी निसानचे मुख्य कामगिरी अधिकारी गुइलॉम कार्टियर म्हणाले की, भारतात अधिक मजबूत आणि स्पर्धात्मक उत्पादन पोर्टफोलिओ उभारण्याच्या दिशेने टेक्टॉन महत्त्वाचे पाऊल आहे. तर निसान मोटर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ वत्स यांनी ‘मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड’ या संकल्पनेला बळ देणारे उत्पादन असल्याचे सांगितले. कंपनीने टेक्टॉनच्या किंमती अद्याप जाहीर केलेल्या नसल्या तरी बुकिंगला सुरुवात झाली असून निसानच्या अधिकृत डीलरशिप आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून ग्राहक वाहन आरक्षित करू शकतात. २०२६ मधील निसानचे हे दुसरे मोठे उत्पादन असून भारतीय एसयूव्ही बाजारात कंपनीची उपस्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी टेक्टॉन महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचा कंपनीचा विश्वास आहे.