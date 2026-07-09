गुरुवार, 9 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Nissan Tekton : ‘वन कार, वन वर्ल्ड’ संकल्पनेत आणली नवीन गाडी! भारतात झाली लाँच, फीचर्समध्ये A1

Updated On: Jul 09, 2026 | 03:16 PM IST
जाहिरात
सारांश

निसान मोटर इंडियाने भारतात प्रीमियम सी-एसयूव्ही ऑल-न्यू निसान टेक्टॉनचे जागतिक अनावरण केले असून, 'वन कार, वन वर्ल्ड' संकल्पनेअंतर्गत ही एसयूव्ही चेन्नईत तयार होणार आहे. टेक्टॉनमध्ये 100 टक्के टर्बोचार्ज्ड इंजिन, 163 पीएस पॉवर, 280 एनएम टॉर्क आणि 700 लिटर बूट स्पेससारखी वैशिष्ट्ये देण्यात आली आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये तिची निर्यातही केली जाणार आहे.
  • Google Built-in कनेक्टिव्हिटी आणि 700 लिटर बूट स्पेस ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.
  • भारतीय एसयूव्ही बाजारात कंपनीची उपस्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी टेक्टॉन महत्त्वाची भूमिका बजावणार.
निसान मोटर इंडियाने भारतात आपल्या नव्या प्रीमियम सी-एसयूव्ही ऑल-न्यू निसान टेक्टॉनचे जागतिक अनावरण केले. कंपनीच्या भारतातील पुनरुत्थान धोरणातील हा महत्त्वाचा टप्पा मानला जात असून, ‘वन कार, वन वर्ल्ड’ संकल्पनेवर आधारित ही एसयूव्ही चेन्नईतील कारखान्यात तयार होणार आहे. भारतीय बाजारपेठेसह मध्य पूर्व आणि आफ्रिकेतील अनेक देशांमध्ये तिची निर्यातही केली जाणार आहे.

Car Driving Tips : कार स्टार्ट केल्यावर लगेच ड्राइव्ह करणे ठरू शकते महागात; ‘३० सेकंदांचा नियम’ वाचवू शकतो लाखोंचा खर्च

निसानच्या प्रसिद्ध पेट्रोल एसयूव्हीपासून प्रेरित असलेल्या टेक्टॉनमध्ये आकर्षक डिझाइन, आधुनिक तंत्रज्ञान आणि दमदार परफॉर्मन्सचा संगम पाहायला मिळतो. कंपनीच्या मते, ही एसयूव्ही संपूर्ण रेंजमध्ये 100 टक्के टर्बोचार्ज्ड इंजिन देणारी आपल्या सेगमेंटमधील एकमेव कार आहे. याशिवाय 280 एनएम टॉर्क, Google Built-in कनेक्टिव्हिटी आणि 700 लिटर बूट स्पेस ही तिची प्रमुख वैशिष्ट्ये आहेत.

टेक्टॉनमध्ये दोन इंजिन पर्याय देण्यात आले आहेत. Turbo T160 इंजिन 19.4 किमी प्रति लिटर इंधन कार्यक्षमता देते, तर Turbo T280 इंजिन 163 पीएसपर्यंत शक्ती आणि 280 एनएम टॉर्क निर्माण करते. हे इंजिन 6-स्पीड मॅन्युअल तसेच ई-शिफ्टरसह 6-स्पीड वेट-क्लच डीसीटी गिअरबॉक्समध्ये उपलब्ध असेल. दोन्ही इंजिनांमध्ये जीटी-आर प्रेरित Mirror Bore Coating तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यात आला आहे.

कनेक्टिव्हिटीच्या बाबतीतही टेक्टॉन आघाडीवर असल्याचा दावा कंपनीने केला आहे. या एसयूव्हीमध्ये Google Maps, Google Assistant आणि Google Play थेट उपलब्ध असून 200 हून अधिक ॲप्स वापरण्याची सुविधा मिळते. तसेच MyNissan ॲपद्वारे 55 पेक्षा अधिक कनेक्टेड फीचर्सचा लाभ ग्राहकांना घेता येणार आहे.

इंटिरियरमध्ये ट्राय-टोन प्रीमियम केबिन, ड्युअल डिजिटल स्क्रीन, हवेशीर सीट्स, पॅनोरॅमिक सनरूफ, ड्युअल-झोन क्लायमेट कंट्रोल, 48 रंगांचे अॅम्बियंट लाइटिंग, वायरलेस चार्जर आणि स्मार्ट एअर प्युरिफायर यांसारख्या सुविधा देण्यात आल्या आहेत. याशिवाय 700 लिटरची बूट स्पेस आणि 212 मिमी ग्राउंड क्लिअरन्समुळे दैनंदिन वापरासह लांब पल्ल्याच्या प्रवासासाठीही ही एसयूव्ही उपयुक्त ठरणार आहे.

सुरक्षेच्या दृष्टीने टेक्टॉनमध्ये 6 एअरबॅग्स, 40 हून अधिक स्टँडर्ड सुरक्षा फीचर्स आणि 17 पेक्षा अधिक ADAS सुविधा देण्यात आल्या आहेत. यात अडॅप्टिव्ह क्रूझ कंट्रोल, ऑटोनॉमस इमर्जन्सी ब्रेकिंग, लेन कीप असिस्ट, ब्लाइंड स्पॉट वॉर्निंग, ड्रायव्हर अटेन्शन अलर्ट, ट्रॅफिक साइन रिकग्निशन आणि 360 डिग्री कॅमेरा यांचा समावेश आहे.

गाडी चालवण्याची भीती वाटते? मग फॉलो करा या सोप्या आणि महत्वपूर्ण टिप्स, 10 दिवसांमध्ये शिकाल परफेक्ट कार

जागतिक अनावरणावेळी निसानचे मुख्य कामगिरी अधिकारी गुइलॉम कार्टियर म्हणाले की, भारतात अधिक मजबूत आणि स्पर्धात्मक उत्पादन पोर्टफोलिओ उभारण्याच्या दिशेने टेक्टॉन महत्त्वाचे पाऊल आहे. तर निसान मोटर इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक सौरभ वत्स यांनी ‘मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड’ या संकल्पनेला बळ देणारे उत्पादन असल्याचे सांगितले. कंपनीने टेक्टॉनच्या किंमती अद्याप जाहीर केलेल्या नसल्या तरी बुकिंगला सुरुवात झाली असून निसानच्या अधिकृत डीलरशिप आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवरून ग्राहक वाहन आरक्षित करू शकतात. २०२६ मधील निसानचे हे दुसरे मोठे उत्पादन असून भारतीय एसयूव्ही बाजारात कंपनीची उपस्थिती अधिक मजबूत करण्यासाठी टेक्टॉन महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्याचा कंपनीचा विश्वास आहे.

Web Title: Nissan motor launched new tekton in india

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 09, 2026 | 03:16 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नवीन गाड्यांच्या लाँचच्या जोरावर रेनॉल्ट आणि निस्सानच्या विक्रीत जून महिन्यात मोठी वाढ!
1

नवीन गाड्यांच्या लाँचच्या जोरावर रेनॉल्ट आणि निस्सानच्या विक्रीत जून महिन्यात मोठी वाढ!

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs ENG: …तर आज Axar Patel धोनीलाही मागे टाकणार! पाहा काय आहे ‘तो’ महाविक्रम

IND vs ENG: …तर आज Axar Patel धोनीलाही मागे टाकणार! पाहा काय आहे ‘तो’ महाविक्रम

Jul 09, 2026 | 03:16 PM
Nissan Tekton : ‘वन कार, वन वर्ल्ड’ संकल्पनेत आणली नवीन गाडी! भारतात झाली लाँच, फीचर्समध्ये A1

Nissan Tekton : ‘वन कार, वन वर्ल्ड’ संकल्पनेत आणली नवीन गाडी! भारतात झाली लाँच, फीचर्समध्ये A1

Jul 09, 2026 | 03:16 PM
Abhishek Sharma ची दिल्ली हायकोर्टात धाव; परवानगीशिवाय नाव-फोटो वापरल्याने वाद, ॲमेझॉन-फ्लिपकार्ट अडचणीत

Abhishek Sharma ची दिल्ली हायकोर्टात धाव; परवानगीशिवाय नाव-फोटो वापरल्याने वाद, ॲमेझॉन-फ्लिपकार्ट अडचणीत

Jul 09, 2026 | 03:07 PM
‘मिसिंग लिंकवर प्रश्न विचारला तर राजकारण?’ राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्री फडणवीसांवर हल्लाबोल; सभेत केली मिमिक्री

‘मिसिंग लिंकवर प्रश्न विचारला तर राजकारण?’ राज ठाकरेंचा मुख्यमंत्री फडणवीसांवर हल्लाबोल; सभेत केली मिमिक्री

Jul 09, 2026 | 02:51 PM
Nagpur Airport: नागपूर विमानतळाचा कायापालट! देशातील सर्वात मोठे लॉजिस्टिक हब उभारणार; ‘जीएमआर’ची ₹३२०० कोटींची योजना

Nagpur Airport: नागपूर विमानतळाचा कायापालट! देशातील सर्वात मोठे लॉजिस्टिक हब उभारणार; ‘जीएमआर’ची ₹३२०० कोटींची योजना

Jul 09, 2026 | 02:50 PM
Mahindra Price Increase: १० जुलैपासून महिंद्राच्या SUV गाड्यांच्या किमतीत होणार वाढ, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तपशील

Mahindra Price Increase: १० जुलैपासून महिंद्राच्या SUV गाड्यांच्या किमतीत होणार वाढ, खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तपशील

Jul 09, 2026 | 02:40 PM
Mumbai Lake Level: मुंबईकरांसाठी गूड न्यूज! सात तलावांमधील पाणीसाठा ४८ टक्क्यांच्या पार; ‘तुळशी’, ‘विहार’ तलाव ओव्हरफ्लो…

Mumbai Lake Level: मुंबईकरांसाठी गूड न्यूज! सात तलावांमधील पाणीसाठा ४८ टक्क्यांच्या पार; ‘तुळशी’, ‘विहार’ तलाव ओव्हरफ्लो…

Jul 09, 2026 | 02:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Ahilyanagar Crime News : आधी दुकानदाराला बेदम मारहाण, मग थेट पोलिसांनाच दमदाटी!

Jul 08, 2026 | 03:23 PM
DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

DOMBIVLI : डोंबिवलीतील शास्त्रीनगर हॉस्पिटल मारहाण प्रकरणात तिघांना अटक

Jul 08, 2026 | 03:16 PM
Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Ratnagiri : पूरस्थिती, भूस्खलन आणि विरोधकांवर उदय सामंतांचा पलटवार

Jul 07, 2026 | 03:37 PM
Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Mumbai : ‘रामाच्या नावावर भ्रष्टाचार?’ अयोध्या प्रकरणाच्या निषेधार्थ भाईंदरमध्ये शिवसैनिकांचा एल्गार

Jul 07, 2026 | 03:32 PM
KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

KARJAT : रायगडात राष्ट्रवादीला धक्का! अंकित साखरे यांच्या भावासह पत्नीचा शिवसेनेत प्रवेश

Jul 06, 2026 | 04:00 PM
Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Ahilyanagar News : विजेच्या खांबाला हात लागल्याने साडेतीन वर्षीय चिमुरडीचा दुर्दैवी मृत्यू!

Jul 06, 2026 | 03:56 PM
Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Latur News : दिड लाखासाठी जामीन राहिलेल्या शेतकऱ्याची तब्बल सव्वा कोटीची जमीन हडपली!

Jul 05, 2026 | 03:41 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा