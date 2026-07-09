IND vs ENG: …तर आज Axar Patel धोनीलाही मागे टाकणार! पाहा काय आहे ‘तो’ महाविक्रम

आज अक्षर पटेलला प्लेइंग 11 मध्ये स्थान मिळाल्यास अक्षर पटेल आपला 100 वा सामना खेळणार आहे. आज तो खेळल्यास त्याचा 100 वा टी 20 क्रिकेट सामना असणार आहे. आतापर्यंत अक्षर पटेल भारतासाठी 99 टी 20 सामने खेळला आहे. त्यामध्ये त्याने 746 रन्स केल्या आहेत. तसेच त्याने टी 20 क्रिकेटमध्ये आपल्या 100 विकेट्स देखील पूर्ण केल्या आहेत.
आज अक्षर पटेल खेळल्यास त्याचा 100 वा सामना असणार आहे. 100 वा टी 20 सामना खेळणारा 5 वा भारतीय खेळाडू होण्याची संधी त्याच्याकडे असणार आहे. तसेच यामध्ये तो भारताचा माजी कर्णधार महेंद्रसिंह धोनीला देखील मागे टाकणार आहे. धोनीने भारतासाठी 99 सामने खेळले आहेत. तर या यादीत रोहित शर्मा 161 सामन्यांसाह पहिल्या स्थानावर आहे. दुसऱ्या स्थानावर 138 सामन्यांसाह हार्दिक पंड्या आणि तिसऱ्या स्थानावर विराट कोहलीचा समावेश आहे.
गंभीर अन् अय्यर लावणार वाट! ‘या’ चुका न टाळल्यास जाऊ शकते मालिका अन् लाज; Team India साठी ‘करो या मरो’
गंभीर अन् अय्यर लावणार वाट!
भारतीय संघाला आज विजय हवा असेल तर काही चुका टाळण्याची गरज असणार आहे. कर्णधार श्रेयस अय्यरवर मोठी जबाबदारी असणार आहे. भारतीय संघाने कोणत्या चुका टाळल्या पाहिजेत याबाबत जाणून घेऊयात. भारतीय संघात फलंदाजीत सातत्याने बदल केले जात आहेत.