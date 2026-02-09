Mahashivratri: महाशिवरात्रीच्या दिवशी राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, महादेवांचा मिळेल आशीर्वाद

हिंदू धर्मामध्ये सण व्रत वैकल्यांना विशेष महत्त्व आहे. यावर्षी महाशिवरात्र रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. महाशिवरात्रीचा उत्सव सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. ज्योतिषशास्त्रामध्ये ही महाशिवरात्र खूप खास मानली जाते. महादेवांना प्रसन्न करण्यासाठी महाशिवरात्रीच्या दिवशी राशीनुसार काही गोष्टींचे दान करणे शुभ मानले जाते. महाशिवरात्रीला राशीनुसार कोणत्या गोष्टींचे दान करावे ते जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांनी गुळाच्या पाण्याने अभिषेक करावा. लाल मिठाईचा नैवेद्य दाखवाचा, लाल चंदन आणि पांढऱ्या फुलाने पूजा करावी. तसेच ॐ नमः शिवाय या मंत्रांचा जप करावा.
वृषभ राशीच्या लोकांनी दह्याने अभिषेक करावा, साखर, तांदूळ, पांढरे चंदन आणि पांढऱ्या पुलाने पूजा करावी. ॐ मृत्युजयाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
मिथुन राशीच्या लोकांनी उसाच्या रसाने देवाचा अभिषेक करावा, मूग, कुश याने पूजा करावी. ॐ ओमकाराय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
कर्क राशीच्या लोकांनी तुपाने अभिषेक करून तांदूळ, कच्चे दूध, पांढरे आक व शंखपुष्धीने शिवलिंगाची पूजा करावी. तसेच ॐ महाकालाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
सिंह राशीच्या लोकांनी गुळाच्या पाण्याने अभिषेक करून गूळ आणि तांदळाने तयार खिरीचा नैवेद्य दाखवावा, मंदाराचे फुले अर्पित करावी. त्यासोबतच ॐ त्रयंचकाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
कन्या राशीच्या लोकांनी उसाच्या रसाने शिवलिंगाला अभिषेक करावा, महादेवाला भांग, पान अर्पित करावे. तसेच ॐ उमापतये नमः या मंत्रांचा जप करावा.
तूळ राशीच्या लोकांनी सुगंधित तेल किया अत्तराने देवाचे अभिषेक करून दहीं, मधुरस आणि श्रीखंडाचा नैवेद्य दाखवावा, पांढ-या फुलांनी महादेवाची पूजा करावी. ॐ वृषभध्वजाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
वृश्चिक राशीच्या लोकांनी पंचामृताने अभिषेक करावा. त्यासोबतच ॐ चन्द्रमौलिने नमः या मंत्रांचा जप करावा.
धनू राशीच्या लोकांनी हळदीच्या दुधाने अभिषेक करून बेसनाच्या मिठाईचा नैवेद्य दाखवावा लिलीच्या फुलांनी त्यांची पूजा करावी. तसेच ॐ पिनाकपाणिने नमः या मंत्रांचा जप करावा.
मकर राशीच्या लोकांनी नारळ पाण्याने अभिषेक करूना उडीद डाळीने तयार मिठाईचा देवाला नैवेद्य दाखवावा, नीलकमालच्या फुलांनी पूजा करावी. तसेच ॐ सद्योजाताय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
कुंभ राशीच्या लोकांनी तिळाच्या तेलाने अभिषेक करूना उड़दाने तयार मिठाईचा नैवेद्य दाखवावा शमीच्या फुलांनी पूजा करावी. तसेच ॐ हरिहराय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
मीन राशीच्या लोकांनी कैवारयुक्त दुधाने महादेवाचे अभिषेक करून दही भाताचा नैवेद्य दाखवावा. पिवळ्या सरस आणि नागकेशराने पूजा करावी. तसेच ॐ वैद्यनाथाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.
Ans: या दिवशी केलेले दान पुण्यकारक मानले जाते. शिवभक्तीबरोबर दान केल्यास सकारात्मक फल आणि मनःशांती मिळते असे मानले जाते.
Ans: स्वच्छ मनाने, अहंकार न ठेवता आणि गरजू व्यक्तींना दान करावे.
Ans: महाशिवरात्र रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे