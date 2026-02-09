Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Mahashivratri: महाशिवरात्रीच्या दिवशी राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान, महादेवांचा मिळेल आशीर्वाद

यावर्षी महाशिवरात्र रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. या दिवशी महादेवांना प्रसन्न करण्यासाठी राशीनुसार काही गोष्टींचे दान करणे शुभ मानले जाते. राशीनुसार कोणत्या गोष्टींचे दान करावे जाणून घ्या

Updated On: Feb 09, 2026 | 03:40 PM
फोटो सौजन्य- pinterest

  • महाशिवरात्र कधी आहे
  • राशीनुसार करा या गोष्टींचे दान
  • महादेवांचा राहील आशीर्वाद
 

हिंदू धर्मामध्ये सण व्रत वैकल्यांना विशेष महत्त्व आहे. यावर्षी महाशिवरात्र रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे. महाशिवरात्रीचा उत्सव सर्वत्र मोठ्या उत्साहात साजरा केला जाणार आहे. ज्योतिषशास्त्रामध्ये ही महाशिवरात्र खूप खास मानली जाते. महादेवांना प्रसन्न करण्यासाठी महाशिवरात्रीच्या दिवशी राशीनुसार काही गोष्टींचे दान करणे शुभ मानले जाते. महाशिवरात्रीला राशीनुसार कोणत्या गोष्टींचे दान करावे ते जाणून घ्या

महाशिवरात्रीला राशीनुसार या गोष्टींचे करा दान

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांनी गुळाच्या पाण्याने अभिषेक करावा. लाल मिठाईचा नैवेद्य दाखवाचा, लाल चंदन आणि पांढऱ्या फुलाने पूजा करावी. तसेच ॐ नमः शिवाय या मंत्रांचा जप करावा.

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांनी दह्याने अभिषेक करावा, साखर, तांदूळ, पांढरे चंदन आणि पांढऱ्या पुलाने पूजा करावी. ॐ मृत्युजयाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

मिथुन रास

मिथुन राशीच्या लोकांनी उसाच्या रसाने देवाचा अभिषेक करावा, मूग, कुश याने पूजा करावी. ॐ ओमकाराय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

Mahashivratri: महाशिवरात्रीच्या दिवशी तयार होत आहे दुर्मिळ योग, या राशीच्या लोकांचे पालटणार नशीब

कर्क रास

कर्क राशीच्या लोकांनी तुपाने अभिषेक करून तांदूळ, कच्चे दूध, पांढरे आक व शंखपुष्धीने शिवलिंगाची पूजा करावी. तसेच ॐ महाकालाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांनी गुळाच्या पाण्याने अभिषेक करून गूळ आणि तांदळाने तयार खिरीचा नैवेद्य दाखवावा, मंदाराचे फुले अर्पित करावी. त्यासोबतच ॐ त्रयंचकाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

कन्या रास

कन्या राशीच्या लोकांनी उसाच्या रसाने शिवलिंगाला अभिषेक करावा, महादेवाला भांग, पान अर्पित करावे. तसेच ॐ उमापतये नमः या मंत्रांचा जप करावा.

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांनी सुगंधित तेल किया अत्तराने देवाचे अभिषेक करून दहीं, मधुरस आणि श्रीखंडाचा नैवेद्य दाखवावा, पांढ-या फुलांनी महादेवाची पूजा करावी. ॐ वृषभध्वजाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

वृश्चिक रास

वृश्चिक राशीच्या लोकांनी पंचामृताने अभिषेक करावा. त्यासोबतच ॐ चन्द्रमौलिने नमः या मंत्रांचा जप करावा.

Pradosh Vrat: प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय, तुमच्या इच्छा होतील पूर्ण

धनु रास

धनू राशीच्या लोकांनी हळदीच्या दुधाने अभिषेक करून बेसनाच्या मिठाईचा नैवेद्य दाखवावा लिलीच्या फुलांनी त्यांची पूजा करावी. तसेच ॐ पिनाकपाणिने नमः या मंत्रांचा जप करावा.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांनी नारळ पाण्याने अभिषेक करूना उडीद डाळीने तयार मिठाईचा देवाला नैवेद्य दाखवावा, नीलकमालच्या फुलांनी पूजा करावी. तसेच ॐ सद्योजाताय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

कुंभ रास

कुंभ राशीच्या लोकांनी तिळाच्या तेलाने अभिषेक करूना उड़दाने तयार मिठाईचा नैवेद्य दाखवावा शमीच्या फुलांनी पूजा करावी. तसेच ॐ हरिहराय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

मीन रास

मीन राशीच्या लोकांनी कैवारयुक्त दुधाने महादेवाचे अभिषेक करून दही भाताचा नैवेद्य दाखवावा. पिवळ्या सरस आणि नागकेशराने पूजा करावी. तसेच ॐ वैद्यनाथाय नमः या मंत्रांचा जप करावा.

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: महाशिवरात्रीला दान करण्याचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: या दिवशी केलेले दान पुण्यकारक मानले जाते. शिवभक्तीबरोबर दान केल्यास सकारात्मक फल आणि मनःशांती मिळते असे मानले जाते.

  • Que: दान करताना कोणती काळजी घ्यावी?

    Ans: स्वच्छ मनाने, अहंकार न ठेवता आणि गरजू व्यक्तींना दान करावे.

  • Que: महाशिवरात्र कधी आहे

    Ans: महाशिवरात्र रविवार, 15 फेब्रुवारी रोजी आहे

Published On: Feb 09, 2026 | 03:40 PM

