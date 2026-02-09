Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Madhyapradesh Crime: सरकारी रुग्णालयातील धक्कादायक प्रकरण! 16 हजारांची लाच घेऊन अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात केल्याचा आरोप

छतरपूरमध्ये नर्सिंग ऑफिसरने अधिकृत डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय अल्पवयीन मुलीचा बेकायदेशीर गर्भपात केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघड झाला. 16 हजारांची लाच घेत एमटीपी नियमांचे उल्लंघन करण्यात आल्याने आरोग्य विभागाची कारवाई.

Updated On: Feb 09, 2026 | 03:37 PM
  • मध्य प्रदेशातील छतरपूरमध्ये घटना उघड
  • डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय गर्भपात केल्याचा आरोप
  • 16 हजार रुपयांची लाच घेतल्याचा ठपका
  • एमटीपी कायद्याच्या नियमांचे उल्लंघन
मध्यप्रदेश: मध्यप्रदेशच्या छतरपूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सरकारी हॉस्पिटलमधून वैद्यकीय नैतिकतेला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. एका अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात नियमांचे उल्लंघन करून करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. एका नर्सिंग ऑफिसरने अधिकृत डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय हा अवैध प्रकार केला. त्यासाठी 16,000 रुपयांची लाच देखील घेतला. याचा ठपका देखील ठेवण्यात आला आहे.

Punjab Crime: कॉलेजमध्ये गोळीबाराचा थरार! विद्यार्थ्याने क्लासमेटवर गोळ्या झाडून स्वतःचाही घेतला जीव

काय घडलं नेमकं?

या प्रकरणाचा खुलासा तांत्रिक देखरेख आणि सखोल तपासणीनंतर झाला आहे. हा गर्भपात नर्सिंग ऑफिसर प्रीती दुबे यांनी केल्याचा समोर आला आहे. नियमानुसार गर्भपात केवळ अधिकृत डॉक्टरांच्या देखरेखीखालीच होऊ शकतो. मात्र तिथे एमटीपी (MTP) कायद्याच्या सर्व तरतुदींचे उल्लंघन करण्यात आले. नर्सिंग ऑफिसर प्रीती दुबे यांनी सुरुवातीला हा गुन्हा नाकारला होता. मात्र, डॉक्टर एस. प्रजापती आणि डॉक्टर सुरेखा खरे यांच्या समितीने केलेल्या चौकशीत सत्य बाहेर आले आहे.

हा सत्य उघाड करतांना आरोग्य विभागाने नेमलेल्या तपास समितीने अनेक धक्कादायक बाबी उघड केल्या आहेत. कर्तव्यावर असलेल्या डॉक्टरांना कोणतीही माहिती न देता आणि बनावट संदर्भांचा वापर करून हा गर्भपात उरकला गेला.

पोलीस आता संबंधित नर्सिंग ऑफिसरवर कठोर कारवाईचे संकेत मिळत आहेत. तपास पथकासमोर साक्षीदारांनी स्पष्ट केले की, नर्सनेच ‘सफाई’ करण्याच्या नावाखाली पैसे घेतले होते. एवढेच नाही तर दुसऱ्या डॉक्टरांच्या नावाची बनावट स्लिपही तयार करण्यात आली होती. अल्पवयीन मुलीच्या भविष्याशी खेळणाऱ्या या नर्सिंग ऑफिसरला आता दोषी ठरवण्यात आले आहे. भोपाळच्या आरोग्य संचालकांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली असून लवकरच अटकेची किंवा निलंबनाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे.

खळबळजनक ! बांधकाम व्यावसायिकाच्या घरावर दोघांकडून गोळीबार; पहाटेच्या सुमारास हल्लेखोर आले अन्…

Frequently Asked Questions

  • Que: घटना कुठे घडली?

    Ans: मध्य प्रदेशातील छतरपूर येथील सरकारी रुग्णालयात.

  • Que: नेमका आरोप काय आहे?

    Ans: नर्सिंग ऑफिसरने डॉक्टरांच्या परवानगीशिवाय अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात केला.

  • Que: पैशांचा संबंध काय?

    Ans: गर्भपातासाठी 16 हजार रुपये लाच घेतल्याचा आरोप आहे.

Published On: Feb 09, 2026 | 03:37 PM

Feb 09, 2026 | 03:37 PM
