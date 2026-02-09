Bigg Boss Marathi 6: ‘आता मी सतीसावित्री… उद्या होणार गांधारी!’ राखी सावंतने दाखवायला सुरु केला दणका

‘बिग बॉस मराठी ६’ ने अनेक वळणं पाहिली आहेत. पहिल्या वळणावर सगळे स्पर्धक वाचले. मग भांडून-खेळून एक-एक करत सगळे घराच्या बाहेर जाताना दिसत आहेत. कालच स्पर्धक ओमकार राऊत खेळातून बाद झाला पण या पर्वाची पहिली वाइल्ड कार्ड सदस्य राखी सावंतने घरात एंट्री घेतली आहे. आता या घरात काय-काय पाहायला मिळणार आहे? याचा अंदाज नक्कीच प्रेक्षकांना असेल. अशामध्ये प्रेक्षकांनी बिचूकले यांनाही शोमध्ये आणा अशी मागणी केली आहे.
दरम्यान, राखी आल्याचा पहिला प्रोमो शेअर करण्यात आला आहे. राखीने घरी आल्याच सगळ्यांची वाट लावायला सुरुवात केली आहे. या प्रोमोमध्ये सागर जो सध्या घराचा Captain आहे तो राखीला तिच्या घरामधील कामांबद्दल विचारतो. तेव्हा ती म्हणते की फक्त जेवणे आणि झोपणे इतकेच करणार आहे. दरम्यान, तिचा अनुश्रीसोबतही वाद होताना दिसत आहे. तेव्हा राखी अनुश्रीला सांगते की मी आज सती सावित्री आहे आणि उद्या गांधारी होणार आहे. राखीचा हा अंदाज प्रेक्षकांना नक्कीच वेगळा वाटणारच आहे.
राखीच्या चाहत्यांमध्ये तूफानीचा आक्रोश आणि उत्साह पाहायला मिळत आहे. अशामध्ये अभिजित बिचूकले यांनाही आणा अशी मागणी प्रेक्षकांनी केली आहे. हा प्रोमो इतका व्हायरल झाला आहे की प्रोमोखाली ३१ हजार लाईक्स आले आहेत. तर ३१३ जणांनी कमेंट्स केले आहेत. ‘अब आयेगा असली मजा’, ‘@bbmarathi राखी सावंत आता घरामध्ये कल्ला करणार..100%’, ‘Ya varshi evda boaring ahe BBM6 kai tari entertainment pahije na so Rakhi is best option @rakhisawant2511’ अशा विविध सकारत्मक कमेंट्स आले आहेत. तर ‘राखीची एन्ट्री पाहून बिग बॉस फॅमिली सो नाही वाटत’, ‘अनुश्री रुचिता अँड तन्वी काय कमी होत्या त्यात हिला परत आणला देवा’, आणि ‘आत्ता सगळ्यात जास्त ireteting होईल हॆ बिग बॉस’ अशा नकारात्मक कमेंट्सही आल्या आहेत.