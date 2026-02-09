Bigg Boss Marathi 6: होणार राडा? राखी आली तर आता बिचुकलेपण हवा! खरंच? हे वादळ येणार का?

बिग बॉस मराठी ६च्या घरात रोज नवनवीन गोष्टी घडत असतात. पण आज बिग बॉसच्या घरात एक मोठा धमाका होणार आहे. कारण बिग बॉसच्या घरात पहिली वाइल्ड कार्ड स्पर्धकाची एन्ट्री होणार आहे. घरात ड्रामा क्वीन राखी सावंतची एन्ट्री होणार आहे. कलर्स मराठीने सोशल मीडियावर राखीचा एक प्रोमो शेअर केला आहे. या प्रोमो दिसत आहे की राखीला पाहून सगळेच आश्चर्यचकित झाले आहेत. पण राखीला पाहून चाहते मात्र खूप खुश झाले असून आता राखीपाठोपाठ अभिजीत बिचुकलेंनाही घरात आणा अशी मागणी करत आहेत.
कलर्स मराठीने शेअर केलेल्या राखीच्या प्रोमोवर चाहत्यांनी कमेंट्सचा पाऊस पाडला आहे. “उद्यापासून बिग बॉस बघायला सुरू करणार”, “आता खरी मज्जा येणार”, “आता फक्त राडा होणार, “आता तर सगळेच फेल”, “आता बिग बॉसमध्ये नुसता दंगा”, अशा अनेक कमेंट्स चाहत्यांनी केल्या आहेत. तर राखीबरोबर अभिजीत बिचुकलेही बिग बॉसच्या घरात हवे होते, असंही अनेकांनी म्हटलं आहे. “अभिजीत बिचुकले पाहिजे होते”, “आम्हाला अभिजीत बिचुकले हवेत”, “बिचुकलेला पण आणा मग मजा पाहा”, “आता अभिजीत बिचुकलेंना पण आणलं तर बरं होईल” अशा अनेक कमेंट्स चाहत्यांनी केल्या आहेत.
नवीन आलेल्या प्रोमोमध्ये राखी सावंत आल्यानंतर घरात काय घडतेय ते पाहायला मिळत आहे. या प्रोमोमध्ये सागर कारंडे राखी सावंतला म्हणतो, ”राखी तू मला सांगितलं नाही की कोणती ड्युटी करणार”, त्यावर “मी फक्त दोन ड्युटी करणार, जेवायची आणि झोपायची” असं उत्तर राखीने दिले आहे. त्यानंतर अनुश्री राखीला म्हणाते, ”मग तू माझ्यासोबत जेवण बनव.” त्यावर राखी म्हणते मला शिकवू नका. ” आता मी जशी सती सावित्री आहे, उद्यापासून मी गांधारी होणार आहे. एकेकाला उडवून बाहेर काढेन.” असं राखी सावंत म्हणाली.आता बिग बॉसच्या घरात भागात पुढे काय घडणार, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरेल.
