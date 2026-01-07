Makar Sankranti 2026: मकर संक्रांतीच्या दिवशी तिळाचे करा ‘हे’ उपाय, सर्व दोष होतील दूर

सनातन धर्मात मकर संक्रांतीचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरी केली जाणार आहे. मकर संक्रांतीच्या दिवशी सूर्य धनु राशीतून मकर राशीत प्रवेश करणार आहे. हा दिवस दान, पुण्यकर्म आणि धार्मिक विधींसाठी विशेष आहे. या दिवशी तिळाशी संबंधित काही खास उपाय केल्याने व्यक्तीचे नशीबही बदलू शकते. असे केल्याने घरात असलेली नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित होते.
मकर संक्रांतीच्या दिवशी लोक तीळ, गूळ, चुडा आणि दही खातात आणि दान करतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, मकर संक्रांतीच्या दिवशी तिळाशी संबंधित काही उपाय केल्यास अनेक प्रकारचे यश मिळू शकते. मकर संक्रांतीच्या दिवशी तिळाचे कोणते उपाय करायचे ते जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, मकर संक्रांतीच्या दिवशी तिळाशी संबंधित काही विशेष उपाय केले तर शनि दोष, सूर्य दोष आणि पितृ दोष यांच्या प्रभावापासून आराम मिळतो. नकारात्मक ऊर्जा दूर होते. देवी लक्ष्मीचे विशेष आशीर्वाद कायम राहतात.
जर तुम्हाला शनिदोषाचा त्रास होत असेल तर मकर संक्रांतीच्या दिवशी शनिदेवाच्या मंदिरात तिळाच्या तेलाचा दिवा लावावा. स्नानानंतर तीळ दान केल्याने शनि दोषाचा प्रभाव कमी होण्यास मदत होते.
मकर संक्रांतीच्या दिवशी दानधर्मालाही विशेष महत्त्व आहे. धार्मिक श्रद्धेनुसार, पवित्र नद्यांमध्ये स्नान केल्यानंतर काळे तीळ दान करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असे केल्याने घरात असलेली नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि सकारात्मक ऊर्जा प्रसारित होते.
ज्या लोकांना सूर्य दोषाचा त्रास होत असल्यास संक्रांतीच्या दिवशी सकाळी ब्रह्म मुहूर्तावर स्नान केल्यानंतर, तुम्ही भगवान सूर्याला अर्घ्य अर्पण करावे. अर्घ्य अर्पण केल्यानंतर तांब्याच्या भांड्यात काळे तीळ आणि सूर्यदेवाच्या मंत्राचा जप करताना पाणी अर्पण करा. असे केल्याने सूर्य दोषाचे परिणाम कमी होतात.
जर तुम्हाला पूर्वजांच्या शापापासून सुटका मिळवायची असेल तर मकर संक्रांतीच्या दिवशी पिंपळाच्या झाडाखाली तिळाच्या तेलाचा दिवा लावा. दिवा लावल्यानंतर पूर्वजांचे स्मरण करावे. मान्यतेनुसार, असे केल्याने पूर्वज प्रसन्न होतात आणि पापांचे परिणाम कमी होतात.
जर तुम्हाला देवी लक्ष्मीला प्रसन्न करायचे असेल तर मकर संक्रांतीच्या दिवशी काळे तीळ आणि गूळ दान करा. असे केल्याने धनप्राप्तीचा मार्ग मोकळा होतो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: मकर संक्रांती 14 जानेवारी 2026 रोजी साजरी केली जाणार आहे. या दिवशी सूर्य मकर राशीत प्रवेश करतो.
Ans: धार्मिक मान्यतेनुसार तीळ पवित्र मानले जातात. ते शनी, पितृ आणि राहू-केतू दोष शांत करण्यास मदत करतात तसेच हिवाळ्यात आरोग्यासाठीही उपयुक्त असतात.
Ans: काळे तीळ दान करणे, तिळाच्या तेलाचा दिवा लावणे, तिळयुक्त पाण्याने स्नान करणे आणि तिळगूळाचे सेवन करणे हे प्रमुख उपाय आहेत.