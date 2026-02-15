Dinvishesh : इटालियन शास्त्रज्ञ गॅलिलिओ गॅलिली यांचा जन्मदिन; जाणून घ्या 15 फेब्रुवारीचा इतिहास

गॅलिलिओ गॅलिली हे आधुनिक विज्ञानाचे जनक मानले जाणारे इटालियन शास्त्रज्ञ होते. त्यांचा जन्म १५ फेब्रुवारी १५६४ रोजी इटलीतील पीसा येथे झाला. त्यांनी खगोलशास्त्र, भौतिकशास्त्र आणि गणित या क्षेत्रांत मोलाचे योगदान दिले. दुर्बिणीचा वापर करून आकाशाचा अभ्यास करणारे ते पहिले शास्त्रज्ञ होते. त्यांनी गुरू ग्रहाचे चार उपग्रह शोधले तसेच चंद्रावरील पर्वत व खड्ड्यांचे निरीक्षण केले. कोपर्निकसच्या सूर्यकेंद्री सिद्धांताला त्यांनी पाठिंबा दिला, ज्यामुळे पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते हे त्यांनी ठामपणे मांडले. विज्ञाननिष्ठ विचारसरणी आणि प्रयोगशील दृष्टिकोनामुळे गॅलिलिओ यांना आधुनिक विज्ञानाचा पाया रचणारे महान शास्त्रज्ञ मानले जातात.
15 फेब्रुवारी रोजी जन्म दिनविशेष
