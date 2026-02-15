Zodiac Sign: रुचक राजयोग आणि महाशिवरात्रीमुळे या राशीच्या लोकांना मिळेल अपेक्षित यश

आज रविवार, 15 फेब्रुवारीचा दिवस. चंद्र मंगळासह मकर राशीत दिवसरात्र संक्रमण करणार आहे. मकर राशीत रुचक राजयोग आणि धन योग तयार होणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार महाशिवरात्रीच्या संयोगाने सर्वार्थ सिद्धी योग देखील प्रभावी होईल. सूर्य आणि बुध यांच्या संयोगामुळे बुधादित्य योग देखील तयार होईल. या शुभ योगाचा महाशिवरात्रीच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे ते जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस आनंदाचा राहील. तुम्हाला नशिबाची अपेक्षित साथ मिळेल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून फायदा होईल. तुमच्या राशीमध्ये धन योग तयार होत असल्याने तुम्हाला व्यवसायात अपेक्षित यश मिळेल. तीर्थयात्रा शक्य आहे. एखादा मित्र तुम्हाला मदत करेल. मालमत्तेच्या क्षेत्रामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला मनोरंजनात्मक पद्धतीने वेळ घालवण्याची संधी मिळेल.
वृषभ राशीमध्ये धन योग तयार होत आहे. जो त्यांच्यासाठी आर्थिक बाबतीत खूप शुभ आहे. तुम्हाला सुखसोयी मिळतील. काही चांगल्या बातमीने तुम्ही आनंदी व्हाल. तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत काही मजा करण्याची संधी मिळेल. तुम्ही एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी व्हाल. सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला आदर मिळेल. तुमच्या शेजाऱ्यांकडून तुम्हाला अपेक्षित असलेला पाठिंबा देखील मिळेल. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस शुभ राहणार आहे. मंगळ आणि चंद्राच्या युतीमुळे लाभदायक ठरेल. मानसिक शक्ती वाढेल. तुमची निर्णायकता आणि कार्यक्षमता तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरेल. एखाद्या मित्राची मदत तुम्हाला एखादे महत्त्वाचे काम पूर्ण करण्यास मदत करू शकते. सामाजिक प्रभाव वाढेल आणि उत्पन्नाचे नवीन स्त्रोत वाढतील.
धनु राशीच्या दुसऱ्या घरामध्ये तयार होणारा चंद्र-मंगळ योग आणि रुचक राज योग फायदेशीर ठरेल. यावेळी तुम्हाला प्रत्येक कामात अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला तुमच्या वडिलांकडून पाठिंबा आणि फायदे मिळतील. विद्यार्थ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. तुम्ही घरामध्ये शुभ कार्यक्रमाचे आयोजन देखील करू शकता. तुम्हाला भेटवस्तू मिळाल्यानेही आनंद होईल.
मकर राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. आर्थिक बाबतीत आजचा दिवस फायदेशीर राहील. तुमच्या राशीत चंद्र आणि मंगळाची युती तुम्हाला आर्थिक लाभ देईल. तुमच्या आई आणि मामाकडून तुम्हाला फायदा होऊ शकतो. नोकरी करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील. कोणतेही प्रलंबित काम पूर्ण होईल. सामाजिक क्षेत्रामध्ये तुम्ही सहभागी होऊ शकता. तुम्ही एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होऊ शकता. मित्र किंवा नातेवाईकांना भेटण्याची संधी देखील मिळेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)