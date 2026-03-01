Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Is A Sequel To Jab We Met On The Way Buzz Around New Stars For Geet And Aditya As Director Imtiaz Ali Drops Hints

Jab We Met चा सीक्वल येणार? ‘गीत’-‘आदित्य’साठी नव्या स्टारकास्टची चर्चा, दिग्दर्शक Imtiaz Ali यांनी दिले संकेत

Jab We Met चा सीक्वल येणार? याबद्दल इम्पियाज यांनी एक मोठी अपडेट दिली असून ते काय म्हणाले आहेत जाणून घेऊया

Updated On: Mar 01, 2026 | 01:05 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

इम्तियाज अली यांचा ‘जब वी मेट’ हा चित्रपट २००७ मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात करीना कपूर आणि शाहिद कपूर यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. चित्रपटातील त्यांची ‘गीत’ ही व्यक्तिरेखा खूप व्हायरल झाली आणि चित्रपटातील गाणीही खूप लोकप्रिय झाली.

चित्रपटाला इतका चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने, त्याच्या सिक्वेलबद्दल चर्चा होणे अपरिहार्य आहे. अलीकडेच, जेव्हा इम्तियाज अली यांना विचारण्यात आले की त्यांना या सिक्वेलमध्ये कोणाला लाँच करायचे आहे, तेव्हा त्यांनी आश्चर्यकारक उत्तर दिले. यावरून स्पष्ट होते की काम सुरू आहे.

एनडीटीव्हीला नुकत्याच दिलेल्या एका रॅपिड फायर मुलाखतीत, इम्तियाज अली यांना विचारण्यात आले की ‘जब वी मेट’चे आधुनिक रूप कसे दिसेल आणि ते मुख्य भूमिकांमध्ये कोणाला घेतील. ते म्हणाले, “या वयात, मला वाटते की शर्वरी आणि वेदांग या भूमिका करू शकतात कारण त्या खूप लहान आहेत आणि त्यांच्यात अशी प्रतिभा आहे जी त्यांना या भूमिकांसाठी परिपूर्ण बनवते.” शर्वरी आणि वेदांग इम्तियाजच्या पुढील चित्रपटाचा भाग आहेत.

Ramayana ला मिळालं जागतिक व्यासपीठ; रणबीर कपूरच्या चित्रपटाचा ट्रेलर San Diego Comic-Con मध्ये होणार लाँच
त्यानुसार, शर्वरी वाघ गीतची भूमिका करू शकते आणि वेदांग रैना आदित्यची भूमिका करू शकते. चित्रपट निर्मात्याने यापूर्वी त्याच्या प्रिय पात्रांच्या काल्पनिक भविष्याबद्दल विनोद केला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने आयोजित केलेल्या एक्सप्रेसो २०२४ च्या कार्यक्रमात, जेव्हा इम्तियाजला विचारले गेले की गीत आणि आदित्य आज कुठे असतील, तेव्हा त्याने विनोद केला, “घटस्फोटासाठी वकिलाच्या कार्यालयात.”

BO Collection : पहिल्या दिवशी 75 लाख तर, दुसऱ्या दिवशी कोटींची कमाई; The Kerala Story 2 चा सिनेमागृहात कल्ला
चित्रपट निर्मात्याने त्याच्या पुढील प्रकल्पाची घोषणा देखील केली आहे. यात पुन्हा एकदा रहमान यांचे संगीत असेल. चित्रपटाचे शीर्षक अद्याप निश्चित झालेले नाही. या चित्रपटात दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिकेत आहेत आणि त्याचे वर्णन “प्रेम आणि उत्कटतेची एक मनमोहक कहाणी” असे केले आहे. नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना आणि शर्वरी देखील मुख्य भूमिकेत असतील.

Web Title: Is a sequel to jab we met on the way buzz around new stars for geet and aditya as director imtiaz ali drops hints

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Mar 01, 2026 | 01:05 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Lagnantar Hoilch Prem : लालबागच्या राजाच्या आशीर्वादाने जीवा-नंदिनी आणि काव्या-पार्थ करणार नव्या आयुष्याची सुरुवात
1

Lagnantar Hoilch Prem : लालबागच्या राजाच्या आशीर्वादाने जीवा-नंदिनी आणि काव्या-पार्थ करणार नव्या आयुष्याची सुरुवात

Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर
2

Hello Bachchonचा ट्रेलर प्रदर्शित, Vineet Kumar Singh साकारणार अलख पांडेंची भूमिका; संघर्षातून उभा राहिलेला शिक्षक मोठ्या पडद्यावर

दोन कुटुंबं, एक गोंधळ आणि भरपूर धमाल! ललित प्रभाकरच्या ‘सुपर डुपर’चा टीझर चर्चेत
3

दोन कुटुंबं, एक गोंधळ आणि भरपूर धमाल! ललित प्रभाकरच्या ‘सुपर डुपर’चा टीझर चर्चेत

‘वो घडी आ गई है’; तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादव यांची नवी इनिंग सुरू
4

‘वो घडी आ गई है’; तुरूंगातून बाहेर आल्यानंतर राजपाल यादव यांची नवी इनिंग सुरू

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jab We Met चा सीक्वल येणार? ‘गीत’-‘आदित्य’साठी नव्या स्टारकास्टची चर्चा, दिग्दर्शक Imtiaz Ali यांनी दिले संकेत

Jab We Met चा सीक्वल येणार? ‘गीत’-‘आदित्य’साठी नव्या स्टारकास्टची चर्चा, दिग्दर्शक Imtiaz Ali यांनी दिले संकेत

Mar 01, 2026 | 01:05 PM
वाई एसटी स्टँड परिसरात वाहतूक कोंडीचा कहर; एसटीच्या भोंगळ कारभारामुळे नागरिक व पर्यटक त्रस्त

वाई एसटी स्टँड परिसरात वाहतूक कोंडीचा कहर; एसटीच्या भोंगळ कारभारामुळे नागरिक व पर्यटक त्रस्त

Mar 01, 2026 | 01:04 PM
Pune students stuck in Dubai : पुण्यातील इंदिरा विद्यालयाचे 84 जण दुबईमध्ये अडकले; भारतात आणण्याचे प्रयत्न सुरु

Pune students stuck in Dubai : पुण्यातील इंदिरा विद्यालयाचे 84 जण दुबईमध्ये अडकले; भारतात आणण्याचे प्रयत्न सुरु

Mar 01, 2026 | 01:00 PM
US-Israel-Iran War: ‘Black Tomahawk’ युद्धातील अदृश्य शिकारी; रडारलाही न सापडणाऱ्या अमेरिकन ब्रह्मास्त्राची ‘अशी’ थरारक कहाणी

US-Israel-Iran War: ‘Black Tomahawk’ युद्धातील अदृश्य शिकारी; रडारलाही न सापडणाऱ्या अमेरिकन ब्रह्मास्त्राची ‘अशी’ थरारक कहाणी

Mar 01, 2026 | 12:59 PM
Kolhapur News : गरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा डाव; कोल्हापुरात शिक्षण हक्क परिषद आक्रमक

Kolhapur News : गरिबांच्या मुलांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा सरकारचा डाव; कोल्हापुरात शिक्षण हक्क परिषद आक्रमक

Mar 01, 2026 | 12:59 PM
‘The Kerala Story’ दिग्दर्शकाचा संताप; सुदीप्तो सेन यांनी सेन्सॉर बोर्डावर केली टीका, म्हणाले “Animal’ चालतो, मग आमचे चित्रपट…”

‘The Kerala Story’ दिग्दर्शकाचा संताप; सुदीप्तो सेन यांनी सेन्सॉर बोर्डावर केली टीका, म्हणाले “Animal’ चालतो, मग आमचे चित्रपट…”

Mar 01, 2026 | 12:56 PM
Jalgaon Crime: घरात घुसून विवाहित महिलेवर गोळीबार, नंतर स्वतः संपवलं जीवन; नेमकं प्रकरण काय?

Jalgaon Crime: घरात घुसून विवाहित महिलेवर गोळीबार, नंतर स्वतः संपवलं जीवन; नेमकं प्रकरण काय?

Mar 01, 2026 | 12:53 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Sunil Tatkare On Rohit Pawar : भाजपकडे तिकीट मागायला कोण गेलं होतं? तटकरेंची रोहित पवारांवर टीका

Feb 28, 2026 | 07:59 PM
Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Dhule News : मध्यवर्ती बस स्थानक येथील नोंदणी कक्षाच्या बाहेर ज्येष्ठ नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा

Feb 28, 2026 | 07:53 PM
Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Sangli : मानाच्या गदा शासनाला परत करत, आझाद मैदानावर आंदोलनाचा ज्येष्ठ मल्लांचा इशारा

Feb 28, 2026 | 07:48 PM
Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Kolhapur Marathi School News राज्यातील एकही मराठी शाळा शाळा बंद करु देणार नाही,तीव्र लढा उभारला जाईल

Feb 28, 2026 | 07:43 PM
Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Latur Crime News : विविध भागात दहशत माजवत, गाड्यांची तोडफोड घरांवर केली होती दगडफेक

Feb 28, 2026 | 07:36 PM
Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Sindhudurg : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात आरोग्यसेवेचा फज्जा उडाला -वैभव नाईक

Feb 28, 2026 | 06:45 PM
Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Ratnagiri : राष्ट्रीय महामार्गावरील बेशिस्त चालकांवर आता रडारची नजर

Feb 28, 2026 | 03:27 PM