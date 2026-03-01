Jab We Met चा सीक्वल येणार? ‘गीत’-‘आदित्य’साठी नव्या स्टारकास्टची चर्चा, दिग्दर्शक Imtiaz Ali यांनी दिले संकेत

इम्तियाज अली यांचा ‘जब वी मेट’ हा चित्रपट २००७ मध्ये प्रदर्शित झाला. या चित्रपटात करीना कपूर आणि शाहिद कपूर यांनी मुख्य भूमिका साकारल्या होत्या. चित्रपटातील त्यांची ‘गीत’ ही व्यक्तिरेखा खूप व्हायरल झाली आणि चित्रपटातील गाणीही खूप लोकप्रिय झाली.
चित्रपटाला इतका चांगला प्रतिसाद मिळाल्याने, त्याच्या सिक्वेलबद्दल चर्चा होणे अपरिहार्य आहे. अलीकडेच, जेव्हा इम्तियाज अली यांना विचारण्यात आले की त्यांना या सिक्वेलमध्ये कोणाला लाँच करायचे आहे, तेव्हा त्यांनी आश्चर्यकारक उत्तर दिले. यावरून स्पष्ट होते की काम सुरू आहे.
एनडीटीव्हीला नुकत्याच दिलेल्या एका रॅपिड फायर मुलाखतीत, इम्तियाज अली यांना विचारण्यात आले की ‘जब वी मेट’चे आधुनिक रूप कसे दिसेल आणि ते मुख्य भूमिकांमध्ये कोणाला घेतील. ते म्हणाले, “या वयात, मला वाटते की शर्वरी आणि वेदांग या भूमिका करू शकतात कारण त्या खूप लहान आहेत आणि त्यांच्यात अशी प्रतिभा आहे जी त्यांना या भूमिकांसाठी परिपूर्ण बनवते.” शर्वरी आणि वेदांग इम्तियाजच्या पुढील चित्रपटाचा भाग आहेत.
त्यानुसार, शर्वरी वाघ गीतची भूमिका करू शकते आणि वेदांग रैना आदित्यची भूमिका करू शकते. चित्रपट निर्मात्याने यापूर्वी त्याच्या प्रिय पात्रांच्या काल्पनिक भविष्याबद्दल विनोद केला आहे. इंडियन एक्सप्रेसने आयोजित केलेल्या एक्सप्रेसो २०२४ च्या कार्यक्रमात, जेव्हा इम्तियाजला विचारले गेले की गीत आणि आदित्य आज कुठे असतील, तेव्हा त्याने विनोद केला, “घटस्फोटासाठी वकिलाच्या कार्यालयात.”
चित्रपट निर्मात्याने त्याच्या पुढील प्रकल्पाची घोषणा देखील केली आहे. यात पुन्हा एकदा रहमान यांचे संगीत असेल. चित्रपटाचे शीर्षक अद्याप निश्चित झालेले नाही. या चित्रपटात दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिकेत आहेत आणि त्याचे वर्णन “प्रेम आणि उत्कटतेची एक मनमोहक कहाणी” असे केले आहे. नसीरुद्दीन शाह, वेदांग रैना आणि शर्वरी देखील मुख्य भूमिकेत असतील.