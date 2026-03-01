March Monthly Horoscope 2026: मार्चचा महिना सर्व राशीच्या लोकांसाठी कसा राहील ते जाणून घ्या

मार्च महिना काही राशीच्या लोकांसाठी मिश्रित राहील. या महिन्याच्या सुरुवातीलाच होळी, धुलिवंदन आहे. तर एकादशी, गुढीपाडवा असे सण व्रत वैकल्य येत आहे. या महिन्यात तुम्हाला खूप मेहनत घ्यावी लागेल. महिन्याची सुरुवात अनेक लोकांसाठी सकारात्मक राहील. कुटुंब आणि मित्रांकडून पाठिंबा, नवीन करिअरच्या संधी, व्यवसायात नफा आणि प्रलंबित कामे पूर्ण होताना दिसतील. विशेषतः मेष आणि मिथुन राशीच्या लोकांना कामाच्या ठिकाणी प्रगतीची संधी, प्रवास, पदोन्नती किंवा नवीन प्रकल्पांमधून लाभ मिळू शकतात. तर काही राशीच्या लोकांना आरोग्याच्या समस्येचा सामना करावा लागू शकतो. मेष ते मीन राशीपर्यंतच्या लोकांसाठी मार्चचा महिना कसा राहील ते जाणून घ्या
मेष राशीच्या लोकांसाठी मार्चचा महिना मिश्रित राहील. तुम्हाला देश-विदेशातील कुटुंबातील सदस्यांकडून सहकार्य मिळेल. व्यवसायात इच्छित नफा मिळेल. तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी अपेक्षित यश मिळेल. तुमच्या शब्दांनी आणि वागण्याने इतरांना दुखावण्याचे टाळा. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या विरोधकांपासून सावध रहा.
मार्चच्या सुरुवातीला वृषभ राशीच्या लोकांना त्यांच्या आरोग्याकडे आणि नातेसंबंधांकडे विशेष लक्ष द्यावे लागेल. या लोकांना दीर्घकालीन आजारांचा त्रास होऊ शकतो. या काळात कुटुंबातील एखाद्या सदस्याशी वाद झाल्यामुळे मोठा ताण येऊ शकतो. व्यवसायात तुम्हाला स्पर्धकांकडून कठीण स्पर्धेला सामोरे जावे लागेल. करिअर आणि व्यवसायात अपेक्षित प्रगती दिसून येईल. नोकरी करणाऱ्या व्यक्तींना उत्पन्नाचे अतिरिक्त स्रोत मिळतील. व्यवसाय फायदेशीर राहील.
मार्च महिना मिथुन राशीच्या लोकांसाठी नवीन संधी आणि आव्हाने घेऊन येतो. यावेळी कामानिमित्त लांब किंवा कमी अंतराचा प्रवास करावा लागू शकतो. या काळात घरामध्ये धार्मिक कार्यक्रमाचे आयोजन केले जाऊ शकते. कामाच्या ठिकाणी अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो. व्यवसायात मिश्रित परिणाम मिळतील. वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत वाद होऊ शकतात. जोडीदाराशी संबंध चांगले राहतात.
कर्क राशीच्या लोकांसाठी हा महिना खूप खास राहील. आरोग्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल. दैनंदिन दिनचर्या व्यवस्थित करण्यासाठी आणि शत्रूंवर विजय मिळविण्यासाठी महत्त्वाचा असेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. तुमच्या वरिष्ठांकडून आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून तुम्हाला प्रशंसा मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्या वरिष्ठांशी किंवा बॉसशी कोणताही वाद टाळा.
सिंह राशीच्या लोकांसाठी हा महिना चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. तुमच्या सर्व प्रयत्नांमध्ये सर्जनशील आणि भावनिकदृष्ट्या प्रेरित असाल. उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढतील. सहकारी, बॉस आणि इतर सर्वजण तुम्हाला पाठिंबा देतील आणि तुमचे ध्येय गाठण्यास आणि तुमचे प्रकल्प पूर्ण करण्यास मदत करतील. तुम्हाला करिअरच्या विकासात आणि आर्थिक संधीसाठी मदत करू शकतो.
कन्या राशीच्या लोकांसाठी लोकांसाठी हा महिना अनुकूल राहील. कुटुंबासोबत वेळ घालवण्यासाठी, स्पर्धा परीक्षांमध्ये यश मिळविण्यासाठी आणि आत्म-अभिव्यक्तीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी महत्त्वाचा असेल. या महिन्यात नातेसंबंध चांगले राहतील. कुटुंबामध्ये आनंदाचे वातावरण राहील. घरामध्ये काही वस्तूंची खरेदी करू शकता. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अडथळ्यांचा सामना करावा लागू शकतो. तुमच्या वरिष्ठांच्या आणि सहकाऱ्यांच्या मदतीने तुम्ही त्यांना वश करू शकाल.
तूळ राशीच्या लोकांसाठी हा महिना सामान्य राहील. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा महिना चांगला राहील. या महिन्यात तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी आव्हानांना तोंड द्यावे लागू शकते. दीर्घकाळापासून रखडलेली कामे या महिन्यात पूर्ण होतील. कामाचा ताण वाढेल आणि तुमच्या दैनंदिन दिनचर्येवर नकारात्मक परिणाम होईल.
वृश्चिक राशीच्या लोकांसाठी हा महिना खास राहील. आर्थिक संसाधने, वैवाहिक आनंद आणि गुंतवणुकीवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी महत्त्वाचा असेल. वडिलोपार्जित मालमत्तेबद्दल काही चर्चा होऊ शकतात. कुटुंबात वाद होण्याची शक्यता आहे. या महिन्यात आर्थिक लाभ आणि उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्यता आहे. कामाच्या ठिकाणी पगारवाढीबद्दलही चर्चा होऊ शकते.
धनु राशीच्या लोकांसाठी हा महिना मिश्रित राहील. या महिन्यात तुमच्यावरील आत्मविश्वास वाढलेला राहील. तुम्ही वैयक्तिक विकासावर आणि स्वतःबद्दल अधिक जाणून घेण्यावर लक्ष केंद्रित कराल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी हा महिना सामान्य राहील. तुमच्या करिअरच्या वाढीसाठी हा सकारात्मक दृष्टिकोन खूप फायदेशीर ठरेल. तुम्हाला नवीन प्रकल्प सुरू करण्याची आणि एकाच वेळी तुमची वैयक्तिक ध्येये साध्य करण्याची तीव्र इच्छा असेल.
मकर राशीच्या लोकांसाठी हा महिना विशेष राहणार आहे. या महिन्यात अनावश्यक खर्चाचा सामना करावा लागू शकतो. अध्यात्मात रस घेण्यासाठी वेळ घालवाल. नवीन नोकरीच्या शोधात असलेल्यांसाठी हा महिना खास असणार आहे. थोडा वेळ एकांतात घालवा. व्यावसायिक जीवनाला दिशा देण्यास मदत करेल. कामाच्या ठिकाणी तुम्ही नेतृत्वाची भूमिका घेऊ शकाल, परंतु हे फक्त इतरांच्या मदतीने शक्य होईल.
कुंभ राशीच्या लोकांसाठी हा महिना मिश्रित राहणार आहे. जीवनातील ध्येये साध्य करण्यासाठी, आर्थिक स्थिरता प्राप्त करण्यासाठी आणि मित्रांसोबत वेळ घालवण्यासाठी महत्त्वाचा असेल. सामाजिक क्षेत्रात तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. कामाच्या ठिकाणी तुमचे कौतुक होईल आणि प्रकल्पाच्या अंतिम मुदतींबद्दलची तुमची वचनबद्धता तुम्हाला आदर देईल. वरिष्ठांमध्ये आणि उच्चपदस्थांमध्ये तुमची चांगली प्रतिष्ठा असेल. कंपनीसाठी फायदेशीर ठरू शकणाऱ्या मूळ संकल्पनांकडे तुम्ही आकर्षित व्हाल.
मीन राशीच्या लोकांसाठी हा महिना अनुकूल राहील. तुम्ही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसोबत बैठकांना उपस्थित राहणार आहात, ज्याचा तुमच्या कारकिर्दीवर आणि व्यक्तिमत्त्वावर परिणाम होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमच्यावर नवीन जबाबदाऱ्या येऊ शकतात. करिअरची वाढ आणि सामाजिक प्रतिमा महत्त्वाची असेल. या महिन्यात सरकारी कामे पूर्ण होतील. व्यवसायात प्रचंड वाढ होईल आणि तुमची आर्थिक स्थिती खूप मजबूत असेल.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)