zodiac sign: प्रदोष व्रत आणि रवि पुष्प योगाचा वृषभ आणि सिंह राशीसह या राशीच्या लोकांना होणार फायदा

आज रविवार, 01 मार्च. आज मार्च महिन्याचा पहिला दिवस आणि रवि पुष्प योगाचा शुभ संयोग देखील आहे. आजचा दिवस सूर्य ग्रहाला समर्पित आहे. प्रदोष व्रताच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

Updated On: Mar 01, 2026 | 09:00 AM
फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

आज रविवार, 01 मार्चचा दिवस. आज मार्च महिन्यातील पहिला दिवस आणि रवि पुष्प योगाचा शुभ संयोग देखील आहे. तसेच अनेक शुभ योग देखील तयार होत आहे. आजचा दिवस सूर्य देवाला समर्पित आहे.  ज्योतिषशास्त्रानुसार आज चंद्र कर्क राशीमध्ये आहे याचा सर्वांना फायदा होणार आहे. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. खर्च करताना सावधगिरी बाळगावी. प्रदोष व्रताच्या दिवशी कोणत्या राशीच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

वृषभ रास

वृषभ राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील. चंद्र तुमच्या भावंडांसोबत आणि शेजाऱ्यांसोबत खोल भावनिक क्रियाकलाप आणेल. करिअरमध्ये नवीन संधी मिळतील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. व्यावसायिक जबाबदाऱ्यांवर स्वाक्षरी करणे टाळा. आर्थिक स्थिती चांगली राहील. खर्चावर नियंत्रण ठेवा. तुमच्या घशात आणि गुडघ्यात ताण किंवा थकवा जाणवू शकतो, म्हणून हायड्रेशन आणि विश्रांतीवर लक्ष केंद्रित करा.

Numberlogy: मार्च महिन्याचा पहिला दिवस सर्व मूलांकांच्या लोकांसाठी कसा राहील जाणून घ्या

कर्क रास

कर्क राशीमध्ये चंद्र असल्याने तुमचा आजचा दिवस सामान्य राहील. तुमचे आकर्षण, प्रेम आणि स्वभाव शिगेला पोहोचेल. आज तुम्ही जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल. करिअरमध्ये तुम्हाला नव्या संधी मिळतील. बुध ग्रहाच्या प्रतिगामी गतीमुळे संवादात विलंब होऊ शकतो, परंतु त्याचा तुमच्या वैयक्तिक क्षमतेवर नकारात्मक परिणाम होणार नाही. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील. गुंतवणूक करणे फायदेशीर राहील.

सिंह रास

सिंह राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस अनुकूल राहील. तुमच्यामधील आत्मविश्वास वाढलेला राहील आणि तुम्ही धार्मिक कार्यामध्ये सहभागी होऊ शकता. तुम्हाला जोडीदारासोबतची चांगली साथ मिळेल. करिअरमध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. तुम्हाला मानसिकदृष्ट्या थकवा जाणवू शकतो. आर्थिक स्थिती सामान्य राहील. कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील.

March Festival List 2026: होळीपासून गुढीपाडव्यापर्यंत मार्च महिन्यात कोणते सण उत्सव येत आहे ते जाणून घ्या

तूळ रास

तूळ राशीच्या लोकांसाठी आजचा दिवस चांगला राहील. कामाच्या ठिकाणी लक्ष केंद्रित करावे. घरगुती सुसंवाद यांच्यातील संतुलन वाढवण्यावर केंद्रित आहे. वादविवाद करणे टाळावे. आर्थिक बाबतीत सावध राहा. अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवणे आवश्यक आहे. थकवा टाळण्यासाठी संध्याकाळी लांब फिरायला जा आणि पाठीच्या वरच्या भागाच्या ताणासाठी योगा करा. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस चांगला राहील.

मकर रास

मकर राशीच्या लोकांचा आजचा दिवस मिश्रित राहील. भागीदारीमध्ये व्यवसाय करणाऱ्या लोकांसाठी आजचा दिवस सामान्य राहील. घरात चंद्र तुमच्या वैवाहिक आणि व्यावसायिक संबंधांमध्ये गोडवा आणेल. जोडीदारासोबत चांगला वेळ घालवाल. करिअरमध्ये अपेक्षित यश मिळेल. व्यवहारादरम्यान बँकिंग अॅप्समध्ये समस्या किंवा तांत्रिक बिघाड होऊ शकतात. आरोग्याची काळजी घ्यावी. नोकरी व्यवसाय करणाऱ्यांसाठी आजचा दिवस अनुकूल राहील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

