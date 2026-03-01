Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
IND W vs AUS W: Alyssa Healy ने तिच्या शेवटच्या ODI सामन्यात ठोकले तुफानी शतक, भारतीय खेळाडूंनी दिला गार्ड ऑफ ऑनर

कांगारूंची चॅम्पियन कर्णधार आणि विकेटकीपर-फलंदाज, एलिसा हिलीने शानदार शतक झळकावले. तिच्या एकदिवसीय कारकिर्दीतील शेवटचा हा सामना तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीने सर्वांची मने जिंकली.

Updated On: Mar 01, 2026 | 01:13 PM
फोटो सौजन्य - बीसीसीआय सोशल मिडिया

एलिसा हिली सेंच्युरी : भारत आणि ऑस्ट्रेलियन महिला संघांमधील एकदिवसीय मालिकेतील शेवटचा सामना आज खेळला जात आहे. या सामन्यात कांगारूंची चॅम्पियन कर्णधार आणि विकेटकीपर-फलंदाज, एलिसा हिलीने शानदार शतक झळकावले. तिच्या एकदिवसीय कारकिर्दीतील शेवटचा हा सामना तिच्या उत्कृष्ट कामगिरीने सर्वांची मने जिंकला. जेव्हा एलिसा हीली फलंदाजीसाठी आली तेव्हा भारतीय संघाने तिला गार्ड ऑफ ऑनर देऊन सामना आणखी खास बनवला. तिने शतक ठोकून एलिट यादीत आपले नाव नोंदवले.

खरंतर, भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरने शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाच्या संघाने पहिले फलंदाजी करत 400 धावांचा आकडा पार केला आहे, ऑस्ट्रेलियाने 50 ओव्हरमध्ये 409 धावा केल्या आहेत. भारताने पहिला सामना ६ विकेट्सने जिंकला, तर कांगारूंनी दुसऱ्या सामन्यात ५ विकेट्सने विजय मिळवत मालिका जिंकली. अंतिम सामन्यात, भारतीय संघाच्या खेळाडूंनी एलिसा हिलीला विशेष आदरांजली वाहिली. 

व्हिडिओमध्ये हिली भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौरशी हस्तांदोलन करताना आणि नंतर तिची सलामीची जोडीदार फोबी लिचफिल्डसोबत मैदानावर जाताना दिसत आहे. तिच्या शेवटच्या एकदिवसीय सामन्यात, एलिसा हिलीने ९८ चेंडूंचा सामना केला आणि २७ षटकार मारत १५८ धावा केल्या. तिचा स्ट्राईक रेट १६१ होता. जॉर्जियानेही ६२ धावा केल्या, तर यष्टिरक्षक बेथ मुनी फलंदाजी करत होती. हे लिहिताना, बेथने ५१ चेंडूंमध्ये ४८ धावा केल्या आहेत. या सामन्यामध्ये भारतीय संघाची गोलंदाजी सामान्य राहिली. संघाने या सामन्यामध्ये फार काही चांगली गोलंदाजी केली नाही. 

अशी होती एलिसा हिलीची एकदिवसीय कारकीर्द

३५ वर्षीय एलिसा हिलीने २०१० मध्ये ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण केले. तिच्या पहिल्या एकदिवसीय सामन्यात तिने ११५ सामन्यांमध्ये ११३ डावात ३,६१९ धावा केल्या. तिची सरासरी ३५ होती आणि तिचा स्ट्राइक रेट ९९ होता. तिने सात शतके आणि १९ अर्धशतके केली. महिला एकदिवसीय फलंदाजांमध्ये २५०० पेक्षा जास्त धावा करून सर्वाधिक स्ट्राइक रेटचा विक्रम एलिसा हिलीच्या नावावर आहे.

 

Published On: Mar 01, 2026 | 01:13 PM

Mar 01, 2026 | 01:13 PM
