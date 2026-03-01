Pradosh Vrat: प्रदोष व्रताच्या दिवशी महादेवांना करा प्रसन्न, शिवलिंगावर त्रिपुंड व पंचामृत अभिषेकासह करा ‘हे’ उपाय

प्रदोष व्रत हे भगवान शिवाच्या पूजेसाठी समर्पित आहे. या दिवशी भगवान शिवाची विशेष प्रार्थना केली जाते. दर महिन्याच्या कृष्ण पक्ष आणि शुक्ल पक्षात येणाऱ्या त्रयोदशी तिथीला प्रदोष व्रत केले जाते. यावर्षी फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी तिथी रविवार, 1 मार्च रोजी आहे म्हणून या दिवशी प्रदोष व्रत साजरा केला जाणार आहे. प्रदोष व्रत रविवारी असल्याने त्याला रवि प्रदोष व्रत असे म्हटले जाते. रवि प्रदोष व्रताच्या दिवशी महादेवांना प्रसन्न करण्यासाठी कोणते उपाय करावे, जाणून घ्या
रवि प्रदोष व्रताच्या दिवशी महादेवांची विशेष पूजा करा. सकाळी लवकर उठून स्नान करा. संध्याकाळी पुन्हा स्नान करून भगवान शिवाची पूजा करा. हे करण्यासाठी प्रथम भगवान शिव यांना गंगाजल अर्पण करा आणि नंतर शिवलिंगावर दुधाचा अभिषेक करा. नंतर पंचक्षरी मंत्राचा जप करून भगवान शिव यांना प्रसन्न करा. यामुळे भक्ताची इच्छा पूर्ण होते.
रवि प्रदोष व्रताच्या दिवशी सकाळी सूर्यदेवाची पूजा करा आणि महादेवांची पूजा करा. जर रवि प्रदोष व्रत असेल तर आदित्य हृदय स्तोत्राचा पाठ करा. यामुळे शुभ फळे मिळतील. तसेच या दिवशी संध्याकाळी भगवान शिवाची पूजा करा.
रवि प्रदोष व्रताच्या दिवशी पिवळ्या चंदनाची पेस्ट तयार करा आणि शिवलिंगावर त्रिपुंडाचे चिन्ह लावा. त्यानंतर, शिवलिंगाला बेलाच्या पानावर मध अर्पण करा. आता, तुमची इच्छा पुन्हा करा. प्रदोष काळात सूर्यास्ताच्या वेळी हा उपाय करा. भगवान शिव या उपायाने प्रसन्न होतील. या उपायाने सुख आणि समृद्धीचे आशीर्वाद मिळतील.
प्रदोष व्रताच्या दिवशी पंचामृताने भगवान शिवाला अभिषेक करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. देवी पार्वतीला सोळा अलंकार अर्पण केल्याने वैवाहिक आनंद वाढेल आणि मानसिक ताण कमी होईल.
रवि प्रदोष व्रताच्या दिवशी भगवान शिव आणि देवी पार्वतीची पूजा करा. त्यानंतर पांढऱ्या वस्तूंचे दान करा. रवि प्रदोष व्रताला दूध, दही, तांदूळ इत्यादींचे दान करणे खूप शुभ मानले जाते. या एका उपायाचे पालन केल्याने कामावर बढती मिळू शकते. दरम्यान, जर प्रदोष व्रत रविवारी येत असेल तर तुम्ही सूर्य देवाशी संबंधित वस्तू जसे की गहू, बार्ली, तांबे आणि लाल फुले देखील दान करू शकता.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: जेव्हा प्रदोष व्रत रविवारी येते तेव्हा त्याला रवि प्रदोष म्हणतात. या दिवशी शिव आणि पार्वतीची विशेष पूजा केली जाते.
Ans: भस्माचे त्रिपुंड शिवतत्त्वाचे प्रतीक आहे. कपाळावर किंवा शिवलिंगावर त्रिपुंड लावल्याने नकारात्मकता दूर होते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: दूध, दही, तूप, मध आणि साखर यांच्या मिश्रणाने केलेला अभिषेक शुभ मानला जातो. तो आरोग्य, समृद्धी आणि मनःशांती देणारा मानला जातो.